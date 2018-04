Do fondů opět tečou peníze

Akciové indexy v USA začaly týden smíšeně, když technologickému Nasdaqu pomohla k posílení zejména společnost Apple, zatímco Dow Jones mírně ztrácel, a to především kvůli ztrátám společnosti AIG. V úterý se pak už dařilo na všech trzích a hlavní indexy dosahovaly nejvyšších hodnot v tomto roce. Již ve středu však na trhy negativně dolehl projev šéfa FEDu Alana Greenspana o stavu ekonomiky a s tím spojené očekávání dalšího růstu úrokových sazeb. Výraznějším propadům pak zabránil růst akcií ocelářských společností.

Ve čtvrtek již propadu akcií nic nebránilo, nejvíce ztrácely technologické tituly. Propady ovšem zaznamenaly všechny indexy. Konec týdne se nesl v opačném duchu než jeho začátek. Ani mírné posílení však nepomohlo indexu Dow Jones uzavřít týden v černých číslech, ztráta technologického Nasdaqu se pak v poslední den týdne ještě více prohloubila (DJIA -0,1 %, Nasdaq -0,87 %, S&P 500 -0,33 %).

Pražská burza pokračovala v trendu z předešlého týdne. Velkému zájmu se od začátku týdne těšila Komerční banka, která těží z celkově rostoucí poptávky po bankovních titulech v celé střední Evropě. Její strmý celotýdenní růst zastavila až korekce koncem týdne. Velké objemy dosahovalo i obchodování s akciemi společnosti ČEZ. Titul sice výrazně vzrostl až koncem týdne, překonání hranice 400 Kč za akcii

Investiční kluby - past na důvěřivé? Čtěte ZDE

však určitě stojí za to.

Nejvýraznějším růstem se však v průběhu týdne prezentoval Unipetrol, který po předešlém týdnu stagnací a poklesů zaznamenal ohromný vzestup až k hranici 140 Kč za akcii, což představuje posílení o 11,4 %. Druhý nejvyšší přírůstek za týden zaznamenala společnost Orco (+2,9 %), naopak po velmi úspěšném předešlém týdnu se tentokrát nedařilo společnosti Philip Morris, jejíž akcie klesly pod hranici 19 000 Kč (-2,5 %). Přes nepříznivou politickou situaci u nás však nakonec oba hlavní indexy skončily v černých číslech (PX-D +1,03 %, PX 50 +1,05 %).

Výkonnosti fondů pomohla střední Evropa

Dobré výsledky na akciovém trhu u nás, ale i na trzích ostatních středoevropských zemí, se odráží také na výkonnosti fondů zaměřených na tyto regiony. Nejvíce z toho těžil akciový fond ISČS Sporotrend (+2,78 %) investující hlavně do Polských a Maďarských akcií, dobrou výkonnost zaznamenal ještě fond ČSOB Akciový Mix (+1,44

Nemovitostní fondy - investice do jistoty?

Více ZDE .

%). Dařilo se ale také smíšeným fondům investujícím do trhů střední Evropy, konkrétně fondům(+2,57 %) a(+2,49 %). Kladnou výkonnost zaznamenaly také všechny fondy peněžního trhu.

Většina ostatních fondů však spíše stagnovala a oproti předešlému týdnu se ve statistikách objevilo i více fondů se zápornou výkonností. Dobrou formu se potřetí za sebou nepodařilo udržet oběma fondům fondů. Nejhorší výkonnost mezi fondy si však za minulý týden připsaly dva akciové fondy, AKRO Svět (-1,28 %) a IKS Světových indexů (-0,73 %).

Čisté prodeje po předešlém týdnu, kdy statistiku silně ovlivnily odkupy institucionálních investorů, zaznamenaly opět kladné hodnoty a přírůstky si tak mohly připsat všechny skupiny fondů. Nejvíce se dařilo fondům peněžního trhu (+324,9 mil. Kč), kde s přehledem nejvyšší čisté prodeje zaznamenal fond IKS Peněžní trh (+233,0 mil. Kč). Dobře se prodávaly také fondy dluhopisové (+119,0 mil. Kč), kde exceloval ISČS Sporobond (+88,1 mil. Kč) a investoři si opět našli cestu i k fondům smíšeným (+114,7 mil. Kč) na čele s fondem ČSOB středoevropský (+58,2 mil. Kč).

Obchodování podle UNISu

Druh fondu Nejlepší Nejhorší Název fondu Výsledek Název fondu Výsledek Akciové ISČS-SPOROTREND 2,78% AKRO Svět -1,28% ČSOB Akciový mix 1,44% IKS Světových indexů -0,73% ČPI rop. a energ. 0,73% ČPI Nové ekonomiky. -0,40% Dluhopisové AMSLICO stredoeuróp. 1,51% ISČS-SPOROBOND -0,27% ISČS-TRENDBOND 0,43% IKS Dluhopisový -0,27% IKS Plus bondový 0,37% Pioneer - obligační -0,13% Fondy fondů ISČS-GLOBALTREND -0,07% IKS Fond fondů -0,07% Peněžního trhu ISČS SPOROINVEST 0,06% ČPI Peněžního trhu 0,03% ČSOB Výnosový 0,04% ČSOB Výnosový 0,03% IKS Peněžní trh 0,03% Smíšené IKS Balancovaný 2,57% ČSOB Kvanto kombinovaný -0,32% ČSOB Středoevropský 2,49% ČSOB Nadační -0,06% J&T Opportunity CZK 1,43% MAX-světový garantovaný -0,05% Čisté prodeje mil. Kč IKS Peněžní trh 233,0 ISČS-EUROTREND -7,2 ISČS SPOROINVEST 97,2 Pioneer-dynamický -6,4 ISČS-SPOROBOND 88,1 Pioneer - Sporokonto -5,8

Zdroj: UNIS

Také podílové fondy ve správě společností ING a ČSOB/KBC se těší stále většímu zájmu investorů a je to vidět i na jejich čistých prodejích. Čisté prodeje fondů společnosti ČSOB/KBC se v uplynulém týdnu vyšplhaly na hodnotu 459,3 mil. Kč, zejména zásluhou fondů peněžního trhu skupiny Multi Cash. Také fondy ING si připsaly dobré čisté prodeje ve výši 140,1 mil. Kč, k čemuž zase přispěly zejména Český akciový fond a Český fond obligací.

Živnobanka oslovuje pravidelné investory

S novým programem pro pravidelné investování do podílových fondů skupiny Pioneer Investments nazvaným Rytmus přichází na trh Živnostenská banka. Tento program umožňuje klientům investovat měsíčně minimálně 1 000 Kč (nebo 30 EUR) do zahraničních fondů Pioneer Funds. Investovat je možné na 3 roky, nebo 5 let, přičemž při investici na 5 let získá klient slevu 20 % ze vstupního poplatku.

Myslíte si, že pravidelné investování je výhodnější a že snižuje riziko? Nebo raději preferujete jednorázové investice?