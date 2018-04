Do jaké automobilky investovat? Japonsko letos zřejmě porazí USA.

Zajímavé bude sledovat vliv nastartování nové růstové fáze ekonomického cyklu na poptávku po autech. Tento cyklus se však pravděpodobně nebude s cyklem automobilového průmyslu příliš shodovat. Odhady firem, které se statistikami zabývají (viz. tabulka) nejsou příliš optimistické. V příštích dvou letech předpokládají maximálně stagnaci počtu registrovaných aut v zemích s nejvyššími prodeji. První statistické údaje z letošního roku (za leden až únor) ukazují na meziroční pokles prodejů automobilů v statistiky USA a Japonsku o 4% , v západní Evropě pak o 1,5%. Pro zachování vyšší objektivity je třeba dodat, že uvedená v tabulce je z přelomu loňského a začátku letošního roku, kdy ještě nebylo potvrzeno, že globální ekonomická recese neměla dlouhé trvání.

Globální registrace nových automobilů - 1999-2003 (v tisících kusů) 1999 2000 2001E 2002E 2003E Německo 3802 3378 3350 3250 3410 Francie 2148 2134 2255 2140 2181 Itálie 2349 2412 2400 2280 2150 Velká Británie 2198 2222 2450 2350 2400 Španělsko 1408 1381 1430 1340 1380 Záp.Evropa 15063 14722 14830 14200 14460 Japonsko 5500 5700 5850 5700 5900 Brazílie 1172 1380 1500 1400 1500 USA 16958 17409 17183 15000 15500 Celkem 53300 54250 54000 51000 53000 Zdroj: Schroder Salomon Smith Barney, ACEA, Autodata - leden 2002

Spojené státy americké

Američtí prodejci díky neustále rozšiřujícímu se systému prodejních pobídek zaznamenaly celkový prodej lehkých vozidel za rok 2001 na velmi solidní úrovni 17,2 milionu kusů. Takzvané 0% financování, tedy vlastně nákup vozu na splátky s nulovou úrokovou sazbou, které firmy zavedly po teroristických útocích v září loňského roku s úmyslem vyprázdnit své sklady, přispělo k jednorázovému rekordnímu říjnovému prodeji aut amerických výrobců. Zajímavý přehled částek, kterými automobilky podbízejí prodej jednoho kusu, nabízí přehled v tabulce. Firmy tyto dotace zákazníkům stejně nakonec zaplatí ze svého ve formě problémů s cash flow nebo neochoty bank půjčovat jim další peníze. Stupňování pobídek tak skončí propouštěním, uzavíráním závodů nebo odstávkami výroby. Firmy si navíc rekordními tržbami snížily prodejní potenciál pro příští rok, proto analytici brokerské firmy Schroder Salomon Smith Barney (SSSB) očekávají propad prodejů v letošním roce na úroveň 15-16 milionu kusů.

Relativní podíl tzv. Velké Trojky (General Motors, Ford a Daimler Chrysler) na celkových prodejích aut a tahačů by však měl zůstat v letošním roce stejný jako v loňském, tedy přibližně 75 procent. Poměrně výrazná změna v systému pobídek v závěru loňského roku zahýbala tržními podíly jednotlivých firem Big3 - meziročně vzrostl tržní podíl GM na americkém trhu z 28% na téměř 30%, přestože dlouhodobý trend hovoří o poklesu tržního podílu této firmy z 45% v roce 1979. General Motors sebraly 2% svému rivalu Fordu, jehož podíl klesl meziročně z 22% na 20%. Ford ve čtvrtém čtvrtletí loňského roku zaznamenal rekordní provozní ztrátu ve výši 6,8 mld. USD, která způsobila obdobně vysokou ztrátu za celý rok 2001. Jak Ford, tak GM dlouhodobě ztrácejí svůj podíl na evropských trzích, obě automobilky zde drží přibližně 9% tržní podíl (pokles z 12% v roce 1996). Zatímco GM na tuto skutečnost reaguje snížením evropských výrobních kapacit o 30%, manažeři Fordu jsou přesvědčeni, že se jim podaří sestupný trend tržního podílu brzy otočit.

Průměrná výše pobídek automobilek na jeden prodaný kus (USD - únor 2002) GM Chrysler Ford Mitsubishi Nissan Průměr 2293 2510 1989 1857 916 1722 Honda Toyota VW Hyundai 364 569 855 914 Zdroj: Autodata

Japonsko

Japonské automobilky již více než dva roky těží z postupně slábnoucího kurzu jenu a také z restrukturalizace a reformy v automobilovém odvětví. Oslabování japonské měny je způsobeno hospodářskými problémy země, jejich jádro tkví ve zhoršení kvality úvěrů v bankovním systému, ne v automobilovém průmyslu. Oslabení japonské měny na začátku roku 2002 (kurz se od ledna pohybuje v pásmu 130-135 JPY/USD) zvyšuje možnost úspěchu japonských automobilek na americkém trhu. Největší prospěch by ze slabého jenu měly mít Yamaha Motor, Honda a Toyota. Nepřekvapí proto skutečnost, že prodeje těchto firem v USA v posledních měsících byly velmi úspěšné při relativně nízkých pobídkách japonských výrobců. Američané mají japonské značky rádi a přes svůj tradiční patriotismus jim věnují vyšší pozornost než evropským automobilům.

Na úrovni jednotlivých automobilek je vidět snaha o minimalizaci nákladů a eliminaci nadměrných výrobních kapacit. Týká se to zejména Nissanu, Mazdy a Mitsubishi Motors, které zavřely několik svých továren. Díky relativně nízký prodejním pobídkám, nízkým nákladům na výrobu a především slabému jenu je japonským automobilkám přisouzena nejvyšší růstová perspektiva v příštích letech.

Graf 1: Autor, data Reuters

Západní Evropa

Evropské prodeje automobilů zaznamenaly v loňském roce 1% růst při celkovém prodeji 14,8 milionu kusů. Výše automobilových prodejů za poslední čtvrtletí přes oslabení spotřebitelské důvěry překvapila možná i samotné prodejce. Hnací silou automobilového odvětví jsou nové produkty a produktové řady. Očekávané snížení ziskovosti většiny automobilek však může znamenat stop rozvojovým plánům a bude tak jednou z příčin stagnace odvětví v příštích letech.

Automobily s dieselovými motory zažívají v posledním období značný rozmach, Zdají se vám přímé investice do akcií moc riskantní? Vše potřebné o podílových fondech naleznete ve speciální příloze na adrese fondy.idnes.cz platilo to i v loňském roce, který se vyznačoval spíše nižšími cenami benzínu. Prodeje aut s dieselovými motory vzrostly z 32% celkových prodejů v roce 2000 v loňském roce na 35%. K nejvýraznějšímu růstu nákupu aut s motory na naftový pohon došlo k Francii, která se může pochlubit již 55% penetrací aut s tímto typem motoru. Není proto divu, že mezi výrobci s nejvyšším podílem na evropském trhu s „diesely“ nechybí francouzské automobilky Renault (17%) a Peugeot/Citroen (12%). Zdaleka nejvyšší podíl na tomto trhu má však Volkswagen s 26 % prodaných aut.

Přestože od začátku roku lze platit na území Eurozóny již pouze jednotnou evropskou měnou, neznamená to, že by se ihned automaticky srovnaly ceny stejných automobilů ve všech zemích. Euro sice přineslo více transparentnosti do cenových rozdílů, poplatky spojené s registrací vozu se však v jednotlivých zemích liší. Průzkum SSSB z konce loňského roku prokázal, že cenové rozdíly stejných modelů v Evropě činily až 15 procent (zejména díky vysokým cenám automobilů ve Velké Británii), v rámci Eurozóny to bylo pak 10% (nejvyšší ceny v Německu). Právě výrobci s vysokým podílem na německém trhu se musejí obávat postupné cenové harmonizace. Nutnost jít s cenou dolů je kromě nadbytečných kapacit asi hlavním důvodem současných problémů skupiny Volkswagen.

Nejvýznamnější podíl na evropském trhu automobilů si na začátku roku 2002 udržují Volkswagen (18%) a PSA (Peugeout/Citroen s podílem 16%), následují Fiat Group a Renault s podílem 11-12%. V intervalu 9-10% se pohybují Ford, GM a celkové prodeje japonských automobilek.

Nejen českou automobilku ŠkoduAuto zasahuje pohyb na devizovém trhu. Tržby některých evropských výrobců (zejména Daimler Chrysler, Porsche a BMW) vzhledem k jejich vysoké transakční expozici na americkým trzích ovlivňuje také vývoj kurzu USD/EUR. Pokud úspěch zavedení Eura podnítí zhodnocování Eura zpět k paritě mezi dolarem a evropskou měnou, můžou mít tyto firmy (pokud nebudou dostatečně zajištěné proti kurzovému riziku) se sílou Eura problémy.

Auta na kapitálovém trhu

Vývoj cen akcií zástupců automobilového sektoru vykazoval do července loňského roku překvapující odolnost vůči globálnímu ekonomickému ochlazení a indexy automobilového sektoru výrazně překonávaly index širšího trhu, poslední čtvrtletí roku 2001 navíc přineslo naději na nastartování růstové fáze nového ekonomického cyklu. Potvrzení této naděje na konci února pak odstartovalo silné přírůstky automobilových akcií, které byly na přelomu února a března dokonce nejrychleji rostoucím sektorem trhu.

Co bude následovat, záleží jen kupní síle spotřebitelů a úspěšnosti automobilových prodejců. Velikost letošních prodejů je velkou neznámou, zajímavostí je poměrně dobře rozběhlý prodej po Internetu, kromě poklepání myší na nákupní košík však musíte uzavřít smlouvu s konkrétním dealerem. Odhady vývoje počtu nových registrací pro nejbližší dva roky jsou zatím spíše střízlivě pesimistické.

Graf 2: Autor, data Reuters