Do jakého vína investovat peníze?

1000 korun

V tomto případě jde o investici, která velký zisk nepřinese. Můžeme však mluvit o uspokojení investora, který si koupí jednu až dvě lahve a bude se těšit na to, až víno zmizí z trhu a on bude vlastnit malou raritu a víno si s touto myšlenkou dobře vychutná.

Co nakoupit: Rulandské modré, pozdní sběr, 2000, výrobce Ing. Miloš Michlovský. Jde o víno, které získalo mnoho ocenění, a na trhu je již vidět opravdu výjimečně. Víno se dá pít již teď, ale má obrovskou perspektivu v horizontu 15 let.

5000 korun

Částka je vhodná pro začátek vytváření vlastní sbírky. Doporučuji se zamyslet nad logistikou nákupu, aby byla zastoupena všechna vína, tedy i vína pro nepříjemné návštěvy. Sběratel nepodává rád dobré víno hostům, kteří je nejsou schopni docenit, popřípadě víno ředí vodou nebo colou.

Co nakoupit: André, pozdní sběr, 2000, ŠSV V. Pavlovice

Veltlínské zelené, výběr 2000, Vinařství Marcinčák

Ryzlink vlašský, pozdní sběr, 2000, Mikros-vín Mikulov

Chardonnay, pozdní sběr, 2001, Znovín Znojmo, a.s.

Ryzlink ryzlink, výběr, 2000, ZD Sedlec

Tramín červený, slámové 2000, Vinařství Drápal

20 000 korun

Tady se dá již hovořit o investici, která může přinést jednorázový zisk v objemu Čím starší, tím lepší - stejně jako investice v penzijním fondu. Informace o penzijním připojištění a penz. fondech naleznete ZDE zhruba pěti až deseti procent. V tomto případě je vhodné mít vlastního obchodníka vínem, který dle situace vytipuje víno, pro které má zajištěn odbyt. Pak může dojít k okamžitému nákupu a prodeji.

Co nakoupit: Rulandské modré, pozdní sběr, 2000, Ing. Miloš Michlovký

Ryzlink rýnský, výběr, vinice Šobes 2000, Znovín Znojmo, a.s.

100 000 korun

V tomto případě je vhodné vytipovat vinaře a peníze jednorázově investovat přímo do výrobce. Dobrá investice v současné době může být do nákupu hrozna pro uvedeného vinaře. Zhodnocení se pak může pohybovat až okolo 15 procent za rok.

1 000 000 korun

Pokud bych vlastnil volný milion korun a chtěl bych ho investovat do vinařství, tak současná doba nabízí před vstupem do EU vhodnou, ale dlouhodobou investici do pozemků s následným vysázením vinic.