Do katastru nemovitostí můžete nahlížet bezplatně pomocí webové aplikace

Poslední členskou zemí Evropské unie, která dosud neměla svůj centrální katastr nemovitostí, bylo Řecko. Nyní pod tlakem Evropské unie připravuje jeho spuštění. Bohužel spouštění probíhá velmi "na rychlo" a potýká se s výraznými porodními bolestmi - chybí například dostatek katastrálních pracovišť, lhůty jsou šibeniční apod. Jen pro doplnění. Druhou evropskou zemí, která dosud nemá centrální databázi nemovitostí, je Albánie.V České republice správu údajů o tuzemských nemovitostech, jejich soupis, popis a geometrické a polohové určení zajišťuje Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK), resp. jeho krajské katastrální úřady. Součástí údajů spravovaných katastrem nemovitostí je také evidence vlastnických a jiných věcných práv a dalších, zákonem stanovených práv k těmto nemovitostem.Katastr nemovitostí je zdrojem informací pro řadu subjektů. Slouží například k ochraně práv k nemovitostem, pro daňové a poplatkové účely, k oceňování nemovitostí apod. Základní územní jednotkou je katastrální území.

Poskytování informací

Údaje z katastru nemovitostí dříve poskytovala pouze jednotlivá pracoviště katastrálních úřadů. Od začátku roku 2007 mohou na základě zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy vydávat výpisy z katastru nemovitostí vedle katastrálního úřadu rovněž obecní úřady, úřady městských částí, krajské a matriční úřady, notáři, Česká pošta a Hospodářská komora ČR.

V tabulce naleznete výši poplatků za vybrané služby účtované katastrálním úřadem.





Služba Výše poplatku v korunách Výpis z katastru nemovitostí 100 Identifikace parcel, tj. porovnání totožnosti parcely dřívější pozemkové evidence s parcelou katastru 100 Kopie katastrální mapy nebo mapy bývalého pozemkového katastru 50 Kopie katastrální mapy doplněná orientačním zákresem parcel z grafické části dřívější pozemkové evidence 100 Výpis, opis nebo kopie pozemkové nebo železniční knihy nebo ze zemských desek 100 Ověřený opis nebo kopie listiny o právních vztazích ze sbírky listin katastru a sbírky listin pozemkové knihy 50 Srovnávací sestavení parcel, tj. sestavení parcel dřívější pozemkové evidence s parcelami katastru s případným uvedením výměr části parcel 300

Dálkový přístup

K údajům vedeným v elektronické podobě může každý zájemce získat tzv. dálkový přístup. Jedná se o placenou službu, která umožňuje registrovaným uživatelům přístup do centrální databáze katastru nemovitostí prostřednictvím internetu. Výpis z katastru nemovitostí získaných touto cestou je levnější a stojí 50 korun.

Nahlížení do katastru nemovitostí

Velice zajímavou možností, jak získat informace z katastru nemovitostí, je aplikace Nahlížení do katastru nemovitostí. Služba je poskytována bezplatně na webových stránkách http://nahlizenidokn.cuzk.cz/.



Prostřednictvím této služby může klient získávat informace o samotné nemovitosti, jejích vlastnících, včetně souvisejících věcných břemen, ale také informace o stavu některých řízení zadaných ke konkrétní nemovitosti.



Zadávání změn

Nemovitosti v průběhu času mění své vlastníky, jsou poskytovány bankám do zástavy, dochází ke změnám ve způsobu užívání apod. Všechny tyto změny musí katastrální úřad evidovat a spravovaná data průběžně aktualizovat. Oznamovací povinnost je vždy na uživatelích konkrétní nemovitosti.



Údaje o nemovitostech se mění na základě podání vkladu, záznamu nebo poznámky, jejichž vzory si lze stáhnout z webových stránek KÚ. Součástí podání je zpravidla také dokument, na základě kterého se tak děje (kupní smlouva, zástavní smlouva atp.)

Katastrální úřad má ze zákona 30denní lhůtu pro zanesení změny do katastru nemovitostí. Ve většině krajů se katastrálním úřadům daří tuto lhůtu dodržet, výjimkou je Praha, kde celkový počet všech podání je vyšší než ve zbytku republiky a zápisy probíhají s určitým zpožděním. V rámci úspory času lze k podávání využít také Dálkový přístup.

Vklad (V)

Jedná se o nejpoužívanější formu zaevidování změny stavu. S vkladem je spojen vznik, změna nebo zánik vlastnického práva k nemovitosti. Tato práva zpravidla vznikají smlouvou, prohlášením nebo dohodou.

Za podání každého návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu se vybírá správní poplatek ve výši 500 korun.



Záznam (Z)

Vlastnická práva zapisovaná do katastru nemovitostí ve formě záznamu vychází z listin vydaných nezávisle na katastru. K nabytí práv dochází ze zákona (děděním), rozhodnutím státního orgánu (zhotovením - tzn. novostavbou), ve veřejné dražbě (příklepem licitátora), vydržením, přírůstkem či zpracováním. Řízení o povolení vkladu zahájí katastrální úřad pouze na základě ohlášení změny nebo potvrzení vzniku či zániku práva.



Poznámka (P)

Poznámky jsou právní úkony katastrálního úřadu, které nemají vliv na vznik, změnu nebo zánik práva. Poznámka má pouze informativní charakter a jedná se zpravidla o informace o omezení práv.

Více si přečtěte na Hypoindex.cz