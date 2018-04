Do katastru nemovitostí můžete nahlížet přes internet, a to zdarma

Katastrální úřady byly zřízeny zákonem č. 359/1992 Sb. o zeměměřických a katastrálních orgánech. Vykonávají státní správu katastru nemovitostí, a to včetně zápisů práv k nemovitostem do katastru.

Katastr nemovitostí České republiky je soubor údajů o nemovitostech, který obsahuje jejich soupis, popis a jejich geometrické a polohové určení. Jeho součástí je evidence vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem. Je veden jako informační systém o území ČR, dnes již převážně počítačovými prostředky.

Jaké informace lze nalézt v katastru nemovitostí

Obecně jsou v katastru vedeny informace o katastrálních územích, o stavbách, bytech, nebytových prostorech, parcelách, o vlastnících nemovitostí, o právech a právních vztazích. Dále jsou zde zaznamenány geodetické informace a katastrální mapa příslušného katastrálního území.

Nahlížení do katastru nemovitostí přes internet

K údajům, které jsou vedeny v počítačové formě, mohou zájemci získat dálkový přístup přes internet, jedná se však o placenou službu. Některé z informací jsou ale veřejně přístupné na webových stránkách "Nahlížení do katastru nemovitostí", které vede Český úřad zeměměřický a katastrální. Zde můžete bezplatně nalézt vybrané informace o parcelách, budovách, bytových jednotkách a jejich vlastnících. Například pokud se jedná o bytový dům, je zde uveden seznam všech jeho bytových jednotek spolu se jmény, adresou a velikostí podílu jednotlivých vlastníků. Je zde uvedeno rovněž číslo listu vlastnictví, na kterém je budova zapsána, i čísla listů vlastnictví příslušných každé bytové jednotce. Samotné listy vlastnictví ani katastrální mapy však na těchto stránkách prohlížet nelze. Data jsou zde aktualizována zpravidla denně.

Kromě informací o nemovitostech zde lze nalézt i seznam přijatých a projednávaných řízení probíhajících na pracovištích katastrálních úřadů. Je zde uvedeno číslo řízení, datum jeho přijetí, popis, účastníci a aktuální stav. Mezi tato řízení patří především "vklady do katastru nemovitostí". Vkládají se práva k nemovitostem, například vlastnické právo při koupi nemovitosti nebo zástavní právo ve prospěch banky při sjednávání hypotečního úvěru.

Poplatky

Výše některých nejčastějších poplatků jsou uvedeny v následující tabulce. Výpis z katastru nemovitostí a často i kopii katastrální mapy vyžadují banky při sjednávání hypotéky. Za podání každého návrhu na povolení vkladu do katastru nemovitostí se vybírá pět set korun. Poplatky se hradí kolkovými známkami, případně převodem z účtu či poštovní poukázkou. Z účastníků řízení o povolení vkladu platí poplatek ten, kdo návrh podává. Některé případy jsou od tohoto poplatku osvobozeny (např. úkony prováděné v souvislosti s převodem bytu, nebytového prostoru a spoluvlastnického podílu k pozemku podle zákona 72/1994 Sb.)

Některé správní poplatky placené na katastrálním úřadu Vydání výpisu nebo opisu z KN 100 Kč* Vydání ověřeného opisu nebo kopie listin ze sbírky listin KN (za každou i jen započatou stránku formátu A4) 50 Kč Vydání kopie katastrální mapy (za každou i jen započatou stránku formátu A4) 50 Kč Přijetí návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu do KN ("návrh na vklad") 500 Kč

Zdroj: Fincentrum.cz

Poznámka: *Při dálkovém přístupu do katastru 50 Kč za stránku

Lhůty pro zápis do katastru nemovitostí "vkladem"

Katastrální úřad může zapsat vznik, změnu či zánik vlastnického či jiného věcného práva do katastru nemovitostí vkladem až na základě pravomocného rozhodnutí o povolení vkladu. Na toto řízení má katastrální úřad podle správního řádu 30 dnů, ve složitějších případech až 60 dnů. Na následný zápis do katastru má pak dalších třicet dnů po nabytí právní moci rozhodnutí o povolení vkladu.

V praxi závisí doba řízení o návrzích na vklad na vytížení jednotlivých katastrálních pracovišť. V Praze například činí průměrná doba od podání návrhu až po samotný zápis práva do katastru osm až devět týdnů.

Vklad do katastru nemovitostí

Nejčastější formou zápisu do katastru je výše uvedený "vklad do katastru nemovitostí".

Vklad je úkon katastrálního úřadu, který má za následek vznik, změnu nebo zánik práva k nemovitosti. Řízení o povolení vkladu zahájí katastrální úřad na návrh některého z účastníků řízení. Návrhem se rozumí žádost účastníka smlouvy o vklad příslušného práva k nemovitosti.

Návrh na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí musí obsahovat:

* označení katastrálního úřadu příslušného podle místa polohy nemovitosti

* označení účastníků řízení

* označení práv, která mají být do katastru zapsána

Účastníky řízení jsou účastníci smlouvy nebo jiného právního úkonu, na jehož základě má být právo do katastru vloženo. Účastníky řízení tak mohou být například:

* prodávající a kupující

* vlastník nemovité zástavy a zástavní věřitel

* dárce a obdarovaný

* vlastník zatěžované nemovitosti a oprávněný z věcného břemene (smlouva o zřízení věcného břemene)

* vlastník nemovitosti a osoba oprávněná z předkupního práva (smlouva o zřízení předkupního práva)

* vlastníci směnovaných nemovitostí (směnná smlouva)

* osoba vkládající nemovitost do obchodní společnosti a obchodní společnost

Katastru je třeba spolu s návrhem na vklad předložit listinu (nebo její úředně ověřenou kopii), na základě které má být právo do katastru zapsáno. Podle toho, jaké právo se do katastru vkládá, může touto listinou být například:

* smlouva o převodu vlastnictví k nemovitosti

* smlouva o zástavním právu k nemovitosti

* dohoda o vypořádání společného jmění manželů

* smlouva o rozšíření nebo zúžení stanoveného rozsahu společného jmění manželů

* smlouva o oprávnění, které odpovídá věcnému břemenu

* smlouva o převodu bytu a nebytového prostoru (zákon č. 72/1992 Sb.)

* prohlášení vlastníka budovy

* smlouva o výstavbě

Řízení je zahájeno dnem doručení nebo dnem osobního předání návrhu podatelně příslušného katastrálního úřadu.

Další formy zápisů do katastru nemovitostí

Dalším typem zápisu do katastru nemovitostí je vedle "vkladu" také "záznam práva" k nemovitostem. Proces provádění záznamu ale nemá povahu správního řízení, narozdíl od "vkladu" nemá záznam vliv na vznik, změnu či zánik práva k nemovitosti. Má pouze evidenční charakter, osvědčuje právní skutečnost, na jejímž základě již dříve toto právo vzniklo (bylo změněno či zaniklo). Záznamem se do katastru zapisují práva například na základě rozhodnutí státního orgánu (soudu, stavebního úřadu), potvrzení o prodeji nemovitosti veřejnou dražbou či práva k nemovitostem vzniklá ze zákona. Třetí formou zápisu do katastru je "poznámka", zapisuje se na základě oznámení soudu či jiného státního orgánu, po ukončení soudního řízení se v katastru ruší.