Do konce května je potřeba zaplatit daň z nemovitosti

Pokud daň nepřesahuje částku 1000 korun, platí se koncem května najednou. Je-li vyšší, je splatná ve čtyřech stejných splátkách. Peníze je nutné zaslat na účet finančního úřadu vždy ke konci čtvrtletí - tedy první do 31. května, druhou do 30. června, další pak do 30. září a poslední do 30. listopadu běžného zdaňovacího období. Pokud připadne poslední den měsíce na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je daň splatná nejbližší následující pracovní den.

Odlišné termíny splátek daně mají ti, kteří na nemovitostech provozují zemědělskou výrobu nebo se zabývají chovem ryb. Pro ně zákon stanoví pouze dva termíny splátek, a to do konce srpna a do konce listopadu.

V případě, že daň z nemovitosti není vyšší než třicet korun, není nutné ji odvádět, přesto musí poplatník podat daňové přiznání.

Povinnost zaplatit daň se vztahuje jak na stávající vlastníky nemovitostí, tak na nové majitele. Podat daňové přiznání měli do konce ledna také ti, u jejichž nemovitosti došlo k nějaké změně, která je podstatná pro vyměření daně. U těch objektů, u kterých k žádným změnám nedošlo, není sice nutné podávat každý rok znovu daňové přiznání, ale je potřeba daň z nich uhradit. Zákon o dani z nemovitostí blíže upřesňuje, u kterých změn není nutné přiznání podávat. Platit daň je však potřeba i v těchto případech.

Jestliže byla nemovitost zničena a zanikla nebo došlo k jejímu prodeji - tedy změnil se vlastník - a původní majitel přestal být poplatníkem daně, bylo třeba tuto skutečnost ohlásit finančnímu úřadu již do konce ledna letošního roku.

Všichni poplatníci zpravidla dostanou upozornění od finančního úřadu, složenku nebo platební výměr, z nichž zjistí, v jaké výši je třeba daň uhradit. V letošním roce budou finanční úřady vyměřovat daň také formou hromadných předpisných seznamů, o jejichž existenci musí poplatníky informovat veřejnou vyhláškou.

Poprvé v letošním roce se daňová povinnost vztahuje také na majitele těch bytů, které byly převedeny do osobního vlastnictví ať už z majetku státu, obcí či družstev. Do loňského roku se na ně totiž vztahovaly daňové prázdniny.