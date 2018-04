Do konce února je třeba zvolit variantu rodičovského příspěvku

Zbystřit by měli nyní rodiče dětí, kterým je devět až 23 měsíců, a kteří si dosud nezvolili délku rodičovské. Je jich kolem třiceti tisíc. Týká se jich totiž významná změna v poskytování rodičovského příspěvku, která platí od počátku roku.

Dřívější termín pro volbu tříleté varianty

Podle statistik pobírají tříletý rodičák přibližně tři čtvrtiny rodičů. Zatímco do loňska měli rodiče čas na rozhodování do 21 měsíců věku dítěte, nově musí zvolit už do konce jeho devátého měsíce. Tedy o celý rok dříve.

Nejméně času na rozhodování mají nyní rodiče těch dětí, kterým je v průběhu ledna devět měsíců, tedy které se narodily v dubnu minulého roku. Pokud s nimi chtějí rodiče zůstat doma tři roky a dosud si základní variantu nezvolili, musí tak učinit do konce ledna. V platnosti zůstává podmínka pro možnost volby tříleté varianty: nárok na mateřskou.

Celková částka ani měsíční příspěvek 7 600 korun se nijak nezmění, proto i nadále zůstává tato možnost nejvýhodnější.

Prodloužený termín pro přechod

Rodiče starších dětí, kterým je nyní více než deset, ale méně než 23 měsíců, dostali čas na definitivní rozhodnutí do konce února 2011. Týká se to dětí, které se narodily mezi únorem 2009 a únorem 2010.

Tuto možnost tak mají i ti rodiče, kteří původně dobrovolně uvažovali, že zůstanou na rodičovské čtyři roky a kvůli snížení příspěvku by raději změnili čerpání na tříleté. Když to neudělají, budou od ledna dostávat sníženou částku 3 800 korun měsíčně. Nemění se totiž fakt, že kdo ve stanoveném termínu nezvolí, spadne automaticky do čtyřletého čerpání rodičovského příspěvku.

Stále také platí pravidlo, že jednou zvolenou variantu už rodiče nemohou změnit.

Žádat musíte, volit můžete O příspěvek je dobré si požádat co nejdřív, s volbou však můžete počkat do doby, než si budete skutečně jisti, že je to pro vás to pravé. Nejrychlejší variantu si vyberte jen v tom případě, že si budete jisti návratem po dvou letech do práce a budete vědět, že se o vaše dítě někdo postará. Pamatujte také na to, že v jeslích nemusí být volné místo a soukromá zařízení jsou drahá.

Nedodržení termínu může znamenat méně peněz

O rodičovský příspěvek se zpravidla žádá hned po mateřské nebo po porodu. Požádat však můžete i později, ale úřad vám vyplatí dávku zpětně maximálně za tři měsíce, a to ve výši základní, tedy 7 600 korun měsíčně.

Narazit na problém mohou rodiče, kteří volí nejrychlejší variantu rodičovské do dvou let věku dítěte. Když využijí najzazší možný termín, kdy si musí vybrat (viz tabulka), vyplatí jim úřad příslušnou dávku až od toho měsíce, kdy délku rodičovské zvolili. Za první měsíc dostanou příspěvek jen v základní výši 7 600 korun a teprve od měsíce, kdy zvolili dvouleté čerpání, budou dostávat zvýšenou výměru 11 400 korun.



Obrázek se zvětší po kliknutí.