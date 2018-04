Do které země se vyplatí vézt zásoby z domova?

Tunisko

146 tisíc turistů z Česka

měna 1 tuniský dinár (TND) = 19 korun

Při cestě do Tuniska je dobré vědět, že podobně jako v jiných arabských zemích je zvykem za poskytnuté služby dávat spropitné, takzvaný bakšiš. Kromě obchodů, kde platí pevné ceny, se jinde o cenách smlouvá. Na tržištích, ale třeba i v taxíku. Obchodník si obvykle řekne nejméně o třetinu víc, než za kolik chce prodat. Se smlouváním je proto dobré začít zhruba na třetině vyřčené ceny. Vždy však platí, že pokud začnete smlouvat, vyjadřujete tím svůj vážný zájem věc koupit.



Místní dináry v českých směnárnách nekoupíte, na místě však lze platit všemi volně směnitelnými měnami. V Tunisu nemá smysl dlouho vybírat směnárnu, kurs je v podstatě jednotný. Pozor, platí předpis, že při odjezdu lze zpět vyměnit maximálně 100 dinárů.

K olik stojí

pečivo – 3 až 5 korun (0,15 až 0,25 TND)

mléko 1 l – 12 korun (0,6 TND)

máslo – 10 korun (0,5 TND)

pivo – 14 až 17 korun (0,7 až 0,85 TND)

balená voda – 6 až 10 korun (0,28 až 0,5 TND)

O statní

známka na pohled do Evropy – 12 korun (0,6 TND)

půjčovné lehátek a slunečníků – 29 až 38 korun (1,5 až 2 TND)

půjčovné šlapadel – 95 korun (5 TND)

Bulharsko

111 tisíc návštěvníků z Česka

měna 1 lev = 15,40 korun

Popularita Bulharska znovu nabývá na síle. Svou roli přitom hrají ceny. Zejména nakupování v obchodech je příjemné, ceny jsou o zhruba deset až dvacet procent nižší než v Česku. Navíc oproti loňsku bulharská měna zlevnila o šedesát haléřů. Pláže jsou v Bulharsku zdarma, platí se za slunečníky a lehátka.



Bulharské leva běžně směnárny ani banky nenabízejí. Vozí se sem eura, vzhledem ke kurzu je jejich směna o něco výhodnější v porovnání s americkými dolary. Zkušení cestovatelé radí měnit peníze pouze v oficiálních směnárnách, nikdy ne na ulici. Plabní karty fungují hlavně v turistických centrech a hotelích.



K olik stojí

chléb bochník 11 korun (0,70 Lv)

sýry 1 kg 46 až 108 korun (3 až 7 Lv)

šunka, salám 1 kg 154 korun (10 Lv)

balíček čaje 7,70 až 31 korun (0,5 až 2 Lv)

pivo 8,50 až 23 korun (0,55 až 0,75 Lv)

víno 0,7 l 111 korun (3,70 Lv)

kopeček zmrzliny 7,70 (0,5 Lv)

mléko 1 l – 15,40 korun (1 Lv)

máslo – 22 korun (1,40 Lv)

jogurt – 7,70 korun (0,50 Lv)

vepřové kotlety 1kg – 105 až 130 korun (6,8 až 8,4 Lv)

balená voda – 7,70 korun (0,50 Lv)

S travování

rychlé občerstvení – 31 korun (2 Lv)

oběd v restauraci – 108 až 184 korun (7 až 12 Lv)

O statní

známka na pohled do ČR 7,70 korun (0,50 Lv)

půjčovné slunečníků a lehátek na den 62 až 77 korun (4 až 5 Lv)

půjčení jízdního kola na hodinu 48 korun (3,1 Lv)

Egypt

97 tisíc turistů z Česka

1 egyptská libra (EGP) = 4,30 koruny

Do Egypta si můžete přivézt nebo z něj vyvézt maximálně tisíc egyptských liber. Proto je zvykem vozit sem jiné volně směnitelné měny, případně zde platit kartami nebo cestovními šeky. S výjimkou tržišť nebo některých turistických atrakcí, například výletů lodí po Nilu. Podobně jako v Tunisku i v Egyptě je zvykem dávat spropitné, takzvaný bakšiš. Nakupovat lze i v supermarketech, většina turistů však míří na tržiště.

K olik stojí

arabský chléb – 4,30 koruny (1 EGP)

bílé pečivo – 22 korun (5 EGP)

mléko 1 l – 22 korun (5 EGP)

máslo – 30 korun (7 EGP)

jogurt – 18 korun (4 EGP)

šunka 10 dkg – 65 korun (15 EGP)

balená voda 1,5 l – 6,50 korun (1,50 EGP)

víno 1 l – od 258 korun (60 EGP)

S travování

pivo v restauraci – od 26 korun (od 6 EGP)

rychlé občerstvení – 86 korun (20 EGP)

oběd v restauraci – 108 až 130 korun (25 až 30 EGP)

O statní

známka na pohled do ČR – 6,50 korun (1,50 EGP)

půjčovné lehátka a slunečníku – 86 korun/den (20 EGP)

Španělsko a Kanárské ostrovy

196 tisíc turistů z Česka

měna 1 euro = 30 korun

Co se týče cen, je rozdíl, zda navštívíte kontinentální Španělsko, nebo ostrovy. Na ostrovech je totiž o něco dráž. Rozdíl v cenách zboží pocítíte podle toho, zda půjdete na nákup do supermarketu, nebo do malého obchodu. Například na Kanárských ostrovech jsou podle cestovních kanceláří v minimarketech ceny základních potravin zhruba o 0,4 až 2 eura vyšší v porovnání s velkými prodejnami. „Taktéž je rozdíl mezi cenami v marketech na jednotlivých Kanárských ostrovech, přičemž ceny potravin na Fuerteventuře jsou například vyšší než ceny na Tenerife,“ uvádí zástupce CK Fischer Ondřej Valenta. Obecně ceny pro turisty z České republiky díky silnější koruně o něco klesly.

K olik stojí

chléb – od 20 korun (od 0,65 eura)

mléko 1 l – 21 korun (0,7 eura)

máslo 250 g – 55 korun (1,80 eura)

ovoce 1 kg – od 21 korun (od 0,7 eura)

balená voda 1,5 l – 15 korun (0,5 eura)

těstoviny 0,5 kg – od 21 korun (0,7 eura)

šunka, salámy 10 dkg – od 45 korun (1,50 eura)

stolní víno 1 l – od 30 korun (1 euro)

pivo 1 l – od 30 korun (od 1 eura)

limonády 2 l – od 30 korun (od 0,99 eura)

mražené ryby 1 kg – od 180 korun (od 6 eur)

S travování

kopeček zmrzliny – od 30 korun (od 1 eura)

rychlé občerstvení - od 120 korun (od 4 eura)

víno láhev v restauraci – od 120 korun (od 4 eur)

K olik stojí - Kanárské ostrovy

toustový chléb malý – 21 korun (0,70 eura)

mléko 1 l – 18 korun (0,60 eura)

máslo kostka – 21 a ž 30 korun (0,70 až 1 euro)

jogurt, balení po 4 ks bílý – 24 až 45 korun (0,80 až 1,50 eura)

šunka/salám, 250 g – 55 až 90 korun (1,80 až 3 eura)

španělská uzená šunka 1 kg – od 330 korun (od 11 euro)

banány 1 kg - od 30 korun (1 euro)

jablka 1 kg - 54 až 105 korun (1,80 až 3,50 eura)

pomeranče 1 kg – 45 korun (1,50 eura)

rajčata - od 60 korun (od 2 eur)

pivo 0,33 l - od 17 korun (0,55 eura)

balená voda 1,5 l – 15 korun (0,50 euro)

víno láhev – 60 až 300 korun (2 až 10 eur)

S travování

sandwich, hamburger – od 45 korun (od 1,50 eura)

pizza, pasta – 150 až 300 korun (5 až 10 eur)

víno v restauraci láhev – od 180 korun (od 6 eur)

pivo v restauraci 0,33 - od 36 korun (od 1,20 eura)

O statní

známka do ČR – 16 korun (0,52 eura)

lehátka na den – 120 korun (4 eura)

slunečník na den – 120 korun (4 eura)

šlapadlo na hodinu – od 450 korun (od 15 eur)

