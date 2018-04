Do nového roku s novou prací

Odcházíte na konci roku z práce? Včas se stavte na personálním oddělení a vyřiďte si všechny potřebné formality. „Pohlídejte si hlavně tři věci: zápočtový list, reference o tom, jak jste pracovali, a evidenci u zdravotní pojišťovny,“ radí Martin Heger, jednatel personální společnosti Heger & Partner.

Čtěte několik tipů, které vám přechod do nového zaměstnání usnadní:

Zápočtový list, který se správně nazývá „potvrzení o zaměstnání“, vám musí zaměstnavatel vystavit vždycky, a to nejpozději v den odchodu. Neměl by tedy čekat, až si o něj řeknete. „Bez tohoto dokumentu vás těžko přijmou jinam,“ zdůrazňuje Martin Heger.

Zaměstnavatel vám v zápočtovém listu potvrdí, že jste ve firmě pracovali, vyznačí, jak dlouho, a doplní další důležité informace pro nového zaměstnavatele. Ten by se měl dozvědět, jaký byl druh vaší práce, jaké kvalifikace jste dosáhli nebo zda se vám ze mzdy strhávají nějaké srážky.

Do potvrzení se také tradičně píší údaje o nemocenské. Nový zákoník práce je však mezi nutné položky už nezahrnuje a někteří zaměstnavatelé proto vystavují samostatné potvrzení. O další zvláštní doklad požádejte v případě, že chcete pobírat podporu v nezaměstnanosti - výše platu a podmínky pro podporu se podle zákona potvrzují zvlášť.

Ten, kdo podává daňové přiznání sám, by měl od zaměstnavatele chtít také potvrzení o zdanitelných příjmech.

Šéfa můžete požádat o „vysvědčení“

Úplně jiný dokument je takzvaný pracovní posudek. Ten vám zaměstnavatel vystaví jen na vaše přání. Zhodnotí v něm vaši spolehlivost, pracovní nasazení a schopnosti. Musí to udělat do patnácti dnů od vaší žádosti, ale ne dříve než dva měsíce před koncem pracovního poměru.

V praxi se s posudkem moc často nesetkáte - zaměstnavatelé ani personální agentury nepřikládají písemnému hodnocení velký význam. „Může to být zajímavý doplněk, ale pokud opravdu potřebujeme o uchazeči reference, opatříme si je telefonicky,“ říká Jana Kořínková z personální agentury Hofírek Consulting.

Agentura či nový zaměstnavatel po vás tedy budou chtít spíše seznam kontaktů na dosavadní nadřízené, u kterých si budou moci ověřit vaši spolehlivost. „Samozřejmě ctíme to, že někdo hledá nové zaměstnání v době, kdy o tom jeho zaměstnavatel ještě neví. Pak chceme alespoň kontakty na dřívější zaměstnavatele, obchodní partnery či kolegy. Vždy alespoň tři,“ doplňuje Jana Kořínková.

Pojištění, dovolená a nemocenská

Martin Heger doporučuje pohlídat si, zda vás starý zaměstnavatel odhlásil u zdravotní pojišťovny a nový přihlásil. „Přestože to zaměstnavatelé dělají sami, je lepší na to dát pozor, problémy byste pak měli vy,“ tvrdí Heger.

Jak je to s přechodem dovolené?

Její úplné vyčerpání vám měl zaměstnavatel uložit před koncem pracovního poměru. Pokud to neudělal, při odchodu vám zbylé dny proplatí. Na nového zaměstnavatele přejde vaše nevyčerpaná dovolená pouze v případě, že o to požádáte ještě před koncem pracovního poměru, oba zaměstnavatelé s tím souhlasí a vzájemně se finančně vyrovnají. Pokud měníte práci během jednoho měsíce, započítá se vám celý měsíc automaticky u nového zaměstnavatele. Jestliže hned po odchodu z práce nenastoupíte na nové místo a v mezidobí byste chtěli čerpat nemocenskou, dejte si pozor na změnu, která začne platit od 1. ledna. Ochranná lhůta, během které můžete pobírat nemocenskou i po odchodu z práce, se zkracuje ze 42 dní na 7.

Pohlídejte si odstupné

Kdo odchází proto, že bylo jeho pracovní místo zrušeno, nebo se podnik přesouvá jinam, má nárok na odstupné ve výši tří měsíčních platů. Není přitom nutné, aby zaměstnavatel ukončil pracovní poměr jednostranně. Podstatný je důvod jeho skončení - i když se tak stalo třeba dohodou.

Na stejně vysoké odstupné máte právo také v případě, že poměr okamžitě ukončíte sami poté, co vám zaměstnavatel nevyplatí mzdu ani 15 dní po výplatním termínu. Dokonce dvanáct měsíčních platů dostanete, jestliže odcházíte kvůli nemoci z povolání či pracovnímu úrazu.

Rada MF DNES: proti nepravdivým dokumentům se můžete bránit

Nelíbí se vám, co zaměstnavatel napsal do vašeho zápočtového listu nebo pracovního posudku? Do tří měsíců ode dne, kdy to zjistíte, můžete požádat soud, aby zjednal nápravu.