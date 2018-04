Do předčasné penze pouze s rozmyslem

Jednoznačná odpověď neexistuje a každý, kdo o takovém kroku přemýšlí by si měl nejprve spočítat, kolik ho to bude stát. Nejde přitom o nijak složitý model a k výpočtu ztrát v případě předčasného odchodu do penze si vystačíme s tužkou, papírem a kalkulačkou. Čím začít?

Zcela určitě je třeba si nejprve stanovit věk řádného nástupu do starobního důchodu. V případě mužů je to jednodušší, neboť datum jejich odchodu do důchodu je jednoznačně vymezeno datem narození. V případě žen je odchod do penze závislý ještě na počtu dětí. Nejlepší srovnání nabízí následující tabulka.

Rok narození Ženy Muži Bez dětí 1 dítě 2 děti 1940 57 + 8 56 + 4 55 60 + 10 1941 58 56 + 8 55 + 4 61 1942 58 + 4 57 55 + 8 61 + 2 1943 58 + 8 57 + 4 56 61 + 4 1944 59 57 + 8 56 + 4 61 + 6 1945 59 + 4 58 56 + 8 61 + 8 1946 59 + 8 58 + 4 57 61 + 10 1947 60 58 + 8 57 + 4 62 1948 60 + 4 59 57 + 8 62 1949 60 + 8 59 + 4 58 62 1950 61 59 + 8 58 + 4 62

Poznámka: Údaje v tabulce znamenají věk poplatníka rozhodující pro řádný odchod do starobní penze. Jak z hodnot vyplývá, tak prodlužování odchodu do penze je realizováno prostřednictvím přírůstku čtyř měsíců. Kupříkladu bezdětná žena narozená v roce 1944 půjde do penze v rovných 59 letech, zatímco její o rok mladší bezdětná žena již v 59 letech a čtyřech měsících. O tom do jaké míry je to spravedlivé asi nemá smysl polemizovat a pojďme se raději věnovat dopadům předčasného odchodu do penze.

Bez 25 let přispívání do systému ani ránu

Nutnou podmínkou pro možnost podání žádosti o předčasnou penzi je minimální doba trvání přispívání do systému sociálního pojištění 25 let. Pokud by poplatník tuto podmínku nesplňoval, pak je předčasný odchod do penze vyloučen.

V praxi existují v podstatě dva typy odchodu do předčasného důchodu. Na jedné straně jde o trvale sníženou penzi a na straně druhé o dočasně sníženou penzi. Jaký je v tom rozdíl? V případě trvale snížené penze v podstatě poplatník doplácí na předčasný odchod do důchodu navždy nižší penzí. V případě dočasně snížené penze potom pouze do dovršení řádného věku pro odchod do starobního důchodu. Je logické, že každý by chtěl být zařazen do skupiny pouze dočasně snížené penze. Co je k tomu nutné?

O dočasně sníženou penzi můžou požádat pouze osoby, které nemohou najít práci. K tomu je nutná šestiměsíční evidence na úřadu práce, popřípadě získání nároku na invalidní důchod. Rozhodující je ovšem také maximálně dva chybějící roky do dovršení věku rozhodujícího pro vstup do řádného důchodu. Na druhé straně stojí trvale snížený důchod, do kterého může jít poplatník s chybějícími maximálně třemi roky do dovršení řádného věku. V tomto případě není vstup do předčasného důchodu vázám na žádné jiné podmínky a poplatník nemusí nic zdůvodňovat. Na druhé straně je sankcionován tím, že až do své smrti bude pobírat krácený důchod. Pojďme nyní k vlastnímu výpočtu předčasného důchodu.

Předpokládejme poplatníka, který se rozhodne jít do důchodu tři roky před dovršením rozhodného věku. Jenom pro osvěžení dodávám, že tři roky je maximální hranice a vzhledem k tomu, že odchází bez vážných důvodů (nezaměstnanost, invalidita), tak spadá do kategorie trvale kráceného důchodu.

Zadání modelového příkladu: Muž (38 let přispívá do systému, tři roky před řádným věkem jde do důchodu, výpočtový základ 12 500 Kč).

Počet let pojištění Koeficient Procentní výpočtový základ 38 let 1,5 57 procent

Vysvětlivky: K výpočtu procentního výpočtového základu je třeba vynásobit počet let pojištění a koeficient 1,5. Výsledkem je procentní výpočtový základ rozhodující pro získání výše starobního důchodu. V našem případě je to 57 procent a při výpočtovém základu 12 500 Kč činí výše penze 7 125 Kč (12 500*0,57). Takovou penzi by tedy měl poplatník v případě dovršení řádného věku pro odchod do důchodu. Nyní ovšem musíme vypočítat částku, o kterou mu bude výše penze snížena kvůli předčasnému odchodu do důchodu.

V našem případě činí rozdíl mezi řádným odchodem do důchodu a předčasným tři roky. Tuto dobu je třeba přepočíst na dny (365*3) činí 1 095. Získanou hodnotu je nyní třeba vydělit jedním čtvrtletím vyjádřeným koeficientem 90 (90 dní). V našem případě 1095/90 činí 12,16 (zaokrouhluje se nahoru tedy 13). Dále je třeba tuto hodnotu vynásobit koeficientem 0,9. V našem případě 0,9*13 činí 11,7. Tuto hodnotu je nyní třeba odečíst od procentního výpočtového základu získaného v případě řádného odchodu do důchodu. Ten činil v našem případě 57 procent. Avizovaný rozdíl činí (57 procent minus 11,7 procenta) 45,3 procenta. A jsme u konce celé kalkulace. Nyní jsme schopni vyčíslit dopad celé transakce v podobě kráceného důchodu. Pro přehlednost přidávám tabulku.

Výpočtový základ Procentní výpočtový základ Výše penze Řádný odchod 12 500 57 procent 7 125 Kč Předčasný odchod 12 500 45,3 procenta 5 663 Kč

Jak z tabulky vyplývá, tak v případě modelového poplatníka dojde k poklesu penze o 1 462 korun, což je poměrně hodně. Každý si tedy pomocí tohoto modelu může velmi snadno spočítat, o kolik sám sebe předčasným odchodem do penze připraví. Jak je vidět, tak v podstatě každý den setrvání v zaměstnání hraje pro výpočet starobní penze důležitou roli a neznalost tohoto výpočtového mechanismu může znamenat citelnou ztrátu.

Chcete jít do předčasného důchodu? Máte spočítáno za kolik? Těšíme se na vaše názory.