Do rekvalifikací se mladí nezaměstnaní na rozdíl od jiných moc nehrnou

Armáda nezaměstnaných mladých lidí je přitom početná. Úřady práce letos každý měsíc průměrně evidovaly přes 26 tisíc nezaměstnaných absolventů škol.

Nezájem o rekvalifikaci byl u mladých lidí i v loňském pololetí, kdy do konce června dostalo rekvalifikaci pouze 760 absolventů škol. Vyplývá to ze statistik ministerstva práce a sociálních věcí.

Ženy jsou aktivnější než muži



Celkový počet rekvalifikací se v souvislosti s přetlakem na trhu práce ale v Česku zvyšuje. V evidenci úřadů práce bylo v průběhu letošního roku zapsáno 53 879 lidí, kteří nějaký rekvalifikační kurz absolvovali. Ve stejném období loňského roku to bylo jenom 24 249 uchazečů o práci.

Mnohem častěji se v letošním prvním pololetí do rekvalifikačních kurzů zapisovaly ženy než muži. Jejich podíl je zhruba šedesátiprocentní. Více než 31 tisíc lidí se přitom do rekvalifikací zapojilo kvůli délce své nezaměstnanosti, byli totiž v evidenci úřadu práce déle než pět měsíců.

Lákají kurzy informačních technologií



Téměř polovinu veškerých rekvalifikačních kurzů tvořily profesní rekvalifikace. V 8 550 případech to byly kurzy informačních technologií, více než dva tisíce nezaměstnaných lidí absolvovalo do konce června kurz přípravy na podnikání.

Z evidence úřadů práce bylo letos do konce června po ukončení rekvalifikace vyřazeno 20 401 lidí, z toho 17 511 kvůli tomu, že si našli práci. Více než 10 tisíc uchazečů si zaměstnání našlo do tří měsíců po ukončení kurzu a téměř 4,5 tisíce do půl roku.

Avšak u 2 586 lidí se jejich pozice na trhu práce rekvalifikací nezlepšila, po jejím skončení totiž zůstali v evidenci úřadu práce déle než rok.

K 30. červnu 2010 bylo u nás bez práce 500 500 lidí. Meziročně přibylo 36 945 nezaměstnaných. Míra registrované nezaměstnanosti dosáhla 8,5 procenta.