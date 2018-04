Do rizikových investic, jako jsou akcie, nedávejte více než dvacet procent svých úspor

Zeptali jsme se odborníků, které investice považují dnes za nebezpečné

Pozor na akcie, podílové fondy, které nakupují akcie, cizí měny, ale i nemovitosti, zlato nebo umělecké předměty. To všechno je pro peněžního laika – člověka, pro kterého slovo finanční spekulace rovná se převod několika tisíc z běžného na spořicí účet – nebezpečná zóna, ve které může hodně prodělat. Lidé, kteří se pohybují na peněžních trzích, a finanční poradci proto nabádají: pokud už chcete riskovat s vidinou vysokého zhodnocení, neukládejte do rizikových investic více než deset, maximálně dvacet procent svých úspor.

Michal Brožka,Raiffeisenbank



Nedoporučuje: Obecně platí, že investice do akcií jsou velmi rizikové, podobně jako nákup cizích měn. Osobně bych byl obezřetný v případě investic do rozvíjejících se ekonomik, jako například Jižní Korea, pobaltské země, Bulharsko, Chorvatsko či Rumunsko. Opatrně bych si počínal i v případě komodit. Například zlato považované za symbol jistoty je v období krizí velmi drahé a investice do něj se po odeznění krize může ukázat jako silně ztrátová. Vyvaroval bych se také využití pákového efektu, tedy půjčovat si na investice.



Doporučuje: Stále je dobré držet se starých pravidel. Pokud uvažujete uložit peníze tam, kde nebudou pojištěné, vyvarujte se dát je pouze na jedno místo, například do jedné firmy.

Jak máte pojištěné peníze - vklady v korunách i v cizí měně u bank, stavebních spořitelen a družstevních záložen jsou pojištěné do výše sta procent - nejvíce ekvivalent 50 000 eur pro jednoho vkladatele u jedné banky

seznam pojištěných institucí najdete na http://www.fpv.cz/

- některé zahraniční banky, jako je ING, jsou pojištěné v rámci systému své země

- penzijní a podílové fondy pojištěné státem nejsou



Patrik Vyroubal, Atlantik FT





Marta Gellová, Asociace finančních zprostředkovatelů a finančních poradců ČR





Jelikož očekávám, že ceny realit by měly klesat po předchozím velmi silném růstu, tak bych je nyní neviděl jako zajímavou investici. Tudíž bych rozhodně nekupoval nemovitost ze spekulativních důvodů.Jestliže si kvůli bydlení musíte v současné době pořizovat nemovitost, radil bych i tak nějaký měsíc vyčkat, s koupí bych nespěchal.Mějte se na pozoru především před různými nebankovními produkty, zejména těmi, nad nimiž není státní dozor a nevztahuje se na ně ani pojištění vkladů. Velmi rizikový může být také přímý nákup akcií, i když jsou jejich ceny nyní lákavé. Pokud věci nerozumíte či nemáte dobrého poradce, nepouštějte se do investice.