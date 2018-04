Do roka budeme drobné výdaje platit bezkontaktně

Bezkontaktní technologie konečně v Česku

O tzv. bezkontaktní platební technologii se už i u nás mluví delší čas, ale dosud jako by se Česku vyhýbala. To by se však mělo změnit. Implementaci nové technologie totiž ohlásila společnost MasterCard (PayPass).

"Toto platební řešení jsme představili v Evropě jako první a nyní již funguje v řadě zemí. V lednu tohoto roku jsme se dohodli s Global Payments Europe a společně tak zahájili implementaci této inovativní technologie v České republice. Naším cílem je, aby se první transakce prostřednictvím technologie MasterCard PayPass mohly realizovat již ve čtvrtém čtvrtletí tohoto roku," řekl iDNES.cz Ján Čarný, generální ředitel společnosti MasterCard Europe pro Česko, Slovensko a Ukrajinu.

Ten dále uvedl, že MasterCard již delší dobu vede v Česku jednání s několika partnery různých oborů. Mezi nimi uvedl banky, města a obce (parkování, MHD), ale i fastfoody. Konkrétní jména však odmtíl sdělit.



Jak funguje bezkontaktní technologie MasterCard PayPass:



-karty mají v sobě zabudovaný čip a rádiovou anténu

-stačí je přiložit (příp. hodinky, mobilní telefon) 2-5 cm

ke čtečce

-transakce (platba) proběhne automaticky

- není třeba zadávat ani PIN a ani se podepisovat

(není-li překročen limit)

V zahraničí platí hodinkami i mobilním telefonem

První evropskou zemí, v níž se tzv. bezkontaktní technologie PayPass objevila, a to zabudovaná v hodinkách, bylo Turecko. Dnes je zde možné na více než 600 místech platit jednoduše přiložením upravených hodinek ke čtečce.

Ve Francii v současnosti probíhá pilotní projekt zahrnující co-brandové („klasické“) platební karty, ale testuje se tu i bezkontaktní placení prostřednictvím mobilních telefonů.

Společnost MasterCard do konce listopadu vydala na celém světě více než 20 milionů nosičů technologie PayPass a lze platit u více než 80 tisíc obchodníků ve 22 zemích světa (Austrálie, Kanada, USA, Japonsko, Korea, Libanon, Thajsko, Velká Británie, Španělsko, Švýcarsko, Itálie, ale i např. Polsko).



Bezpečnost bezkontaktní technologie MasterCard PayPass :



-karta zůstává neustále v rukou majitele/držitele

-je třeba přiložit kartu 2-5 cm ke čtečce, což prakticky

vylučuje možnost čtení jiným zařízením

-transakce bez ověřování PINem či podpisem jsou

pouze do určitého limitu (např. 500 Kč či omezený

počet transakcí), po jeho překročení funguje karta

jako kontaktní

- při ztrátě či odcizení karty je možná blokace (jako u

karet "klasických")



Zdroj: MasterCard Europe

O bezdotykové karty má zájem každý druhý

MasterCard uskutečnila loni v několika zemích průzkum, který potvrdil, že by bezdotykovou kartu, pokud by ji nabídla některá finanční instituce, používalo 49 % procent dotázaných (obdobný průzkum v současnosti probíhá také v ČR). Za nejdůležitější výhody bezkontaktních plateb pak respondenti označili pohodlný způsob platby, dodatečné bezpečnostní prvky a vysokou rychlost.

Také společnost Visa Europe tento týden oznámila připravenost zavést v ČR bezkontaktní technologii. Miloslav Kozler, area manager společnosti Visa Europe pro ČR a Slovensko, k tomu řekl: "Společnost Visa Europe je připravena zavést u nás tuto službu jakmile o to, kterákoli banka projeví zájem."