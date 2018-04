Do směnárny s platební kartou nechoďte. Zaplatíte až o 13 procent víc

Vypadá to trochu nesmyslně. Napřed vzít kartu, najít bankomat, vybrat hotovost a pak teprve zamířit do směnárny. Mělo by přeci stačit zaplatit kartou přímo u směnárníkova okénka. Jenže ouha, za tuto "samozřejmost" si někde naúčtují pořádně mastný poplatek.