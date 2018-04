Do tří let se dohodněte, jinak můžete prodělat

. jaký majetek mají manželé společný a co patří každému zvlášť Co je společné * to, co si pořídíte v době trvání manželství – věci, vydělané, ale i vyhrané peníze, nemovitosti

* dluhy, které vznikly v průběhu manželství – půjčky, hypotéka, směnečné závazky

Co je každého zvlášť * to, co si do manželství přinášíte z doby před svatbou – mohou to být nemovitosti, úspory nebo třeba cenný obraz či auto * majetek vydaný jednomu z manželů v rámci restitucí * to, co získáte dědictvím nebo darem * věci osobní potřeby * věci, které slouží výkonu povolání jen jednoho z manželů * majetek pořízený za úspory z doby před svatbou; například pokud manžel prodá svůj byt a za nabyté peníze si koupí luxusní auto, stane se jeho jediným vlastníkem * závazky týkající se majetku, který náleží jednomu z manželů; například hypotéka na rekonstrukci nemovitosti, která patří jen jednomu z manželů * závazky, jejichž rozsah přesahuje míru přiměřenou majetkovým poměrům manželů, které převzal jeden z nich bez souhlasu druhého; například pokud si jeden z manželů bez souhlasu druhého půjčí 20 milionů korun, pak bude dlužníkem pouze tento manžel, který jednal za zády druhého.