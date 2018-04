Do vlády míří návrhy na zvyšování nájmů

6:52 , aktualizováno 6:52

Někdo platí za pronajatý stometrový byt v Praze 3800 korun měsíčně, někdo čtyřnásobek. Záleží na tom, jestli je to byt s regulovaným nájmem. Debata o tom, jak rychle tento rozdíl odstranit, začíná už poněkolikáté opět nabývat na intenzitě. Vláda by měla návrh zákona o nájemném dostat na stůl do konce listopadu.