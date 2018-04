Do začátku v Unii mějte víc peněz

I tam je angličtina vítána. A pokud umíte řecky, tím lépe. Tato a další pracovní místa lze nalézt na českém internetovém portálu EURES (htp://portal.mpsv.cz/eures/). „Češi chtějí pracovat v cizině, ovšem nejvetší bariéra je pro ně ta jazyková. Přitom jsou jako pracovníci úspešní a zaměstnavatelé ze zemí Unie si je chválí,“ ríká Petra Slezáková, jedna z patnácti poradců Eures v České republice.



Jak může poradce Eures pomoci zájemci o práci v některé ze zemí Evropské unie?



Máme na starosti poskytování informací a poradenství o životních a pracovních podmínkách v jednotlivých zemích Evropské unie. Ale i v Norsku, Islandu a Švýcarsku. Víme, co si má zájemce vyřídit před odjezdem či po příjezdu do dané země, snažíme se najít odpovědi i na velmi specifické dotazy. Jsme schopni poradit, jak se v těchto zemích ucházet o práci. A také pomáháme organizovat přijímací pohovory se zahraničními zaměstnavateli. Jestli v pohovoru zájemce uspěje, to už však záleží na něm.

Poradci Eures jsou v krajských městech. Musí tam lidé za nimi jezdit?





Ne. Máme spolupracovníky na úřadech práce dnes bývalých okresních měst, kteří poskytují základní poradenství. K tomu chci ješte dodat, že ve Vsetíně je jeden poradce navíc - má na starosti příhraniční pracovní příležitosti, pendlerství.Tak, že se k nim dostane jen zaměstnavatel, který je zaregistrován v systému CV search na evropském portálu EURES. Tam také získá zvláštní přístupové právo do databáze životopisu. Každý zájemce o práci si však může míru přístupnosti zaměstnavatelů k životopisu zadat sám.Že narazíte na nesolidního zaměstnavatele, není riziko EURES, ale riziko trhu práce na celém světě. Snažíme se ho minimalizovat. Treba tak, že když se ozve zaměstnavatel z Británie, trvám na tom, aby místo bylo nahlášeno přes tamní úřad práce i přes britského poradce Eures, který místní poměry zná. Když se stane, že se zaměstnavatel ukáže jako nesolidní, měl by hned zamestnanec informovat místní úřad práce nebo poradce. Tady musím zdůraznit, že v momentě, kdy je Čech zaměstnán v zahraničí, platí pro něj pracovní právo té země, kde pracuje. Tam také odvádí daně, sociální a zdravotní pojištění - zkrátka platí pro něj ta samá pravidla jako pro všechny ostatní.Zástupci firmy McDonald’s z Velké Británie dělali loni v listopadu pohovor v Praze se šestnácti zájemci a vybrali si jich devět. Jako zástupkyně zaměstnavatelů sem přijela poradkyne Eures Tonia Suttonová z Anglie s nabídkou devíti míst. Tři lidé našli práci u slovinského zaměstnavatele jako řidiči mezinárodní kamionové dopravy. Čtrnáct lidí získalo místo pečovatele o osoby s poškozenou míchou v Anglii. Dalších čtrnáct získalo práci v severoirské firme Huhtamaki Ltd. - a tak bych mohla pokračovat. Potěšující je, že se tito zaměstnavatelé chtejí na Českou republiku znovu obrátit s dalšími nabídkami.Ano, vetšinou jde o pracovní poměry na dobu určitou, na jeden dva roky, nebo na dobu neurčitou. Nejčastejší jsou nabídky pro lidi, kteří se chtějí za prací přestěhovat i na delší dobu.Ano tihle, ale třeba ani čtyřicátníci a starší nezůstávají pozadu. Na možnosti práce v zemích Unie se přišli zeptat i lidé, kteří si chtěli přivydelat k důchodu. Zájem mají nezaměstnaní. Ti si mohou nechat do zahraničí maximálně po dobu tří měsíců exportovat dávky v nezaměstnanosti. Ale je tady pro všechny jedno úskalí - budete potřebovat do začátku více penez, než si něco vyděláte - ubytování je třeba kolikrát zaplatit předem, cesta také něco stojí.Počítejte s tím, že když třeba chcete ve Švédsku pracovat jako lékař, musíte samozřejme umět anglicky, ale švédsky taky. Dobré je umět i mateřskou řeč státu, kde chcete pracovat - nakonec nikdy nevíte, kdy se co stane a na čí pomoc budete odkázáni.