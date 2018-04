Doba si žádá zvládnutí alespoň jednoho cizího jazyka

Čím dál víc lidí však bude znalost cizích jazyků potřebovat pro svou práci, a to zejména poté, co vstoupí Česká republika do Evropské unie. Do jakého jazyka se pustit? Měl by to být jazyk světový, tedy angličtina, němčina, případně francouzština či španělština, ta však v kombinaci s angličtinou nebo němčinou. Hodně se zapomíná na ruštinu, která je ve slovanském prostředí nezastupitelná. Angličtinu nebo němčinu by alespoň na mírně pokročilé úrovni měl ovládat každý, kdo vyjde základní školu. Hůře než mladí jsou na tom pochopitelně lidé středního věku, kteří už nemají tolik času a příležitostí jazyk se naučit a uplatnit. Studium v zahraničí je nákladné a dokonalé zvládnutí jazyka navíc předpokládá vyrovnat se s počátečními chybami, což leckdy snižuje sebevědomí a následně i chuť se s jazykem skutečně "poprat". A tak se mnozí stále jen potýkají se začátky, aniž jejich angličtina či němčina někdy dozrají k aktivnímu použití. Každý člověk také nemusí být typem na jazyky. Někomu jde jejich učení snadno, jiný s ním má obrovské potíže. Například lidé s technickým myšlením se mnohdy s jazyky jen těžko vyrovnávají. Nejprve byste proto měli zvážit, jaký životní program je vám blízký. Pak si naplánovat konkrétní cesty k jeho dosažení. Pokud vám jazyky nejdou, zaměřte se spíš na zaměstnání, kde se bez většího jazykového vybavení obejdete, a jeden jazyk zvládněte aspoň tak, abyste se při dovolené v cizině i s pomocí rukou domluvili. Za optimální lze považovat zvládnutí dvou jazyků. Může to být angličtina nebo němčina, případně oba. Spíš je však na místě k jednomu z těchto dvou přidat třeba některý jazyk románský nebo se naučit či oprášit ruštinu.Jak se díváte na nekuřácké pracoviště?Jak úspěšně přesvědčovat kolegy?Jak rozčlenit denní e-maily?Mají se účastníci kurzů předem znát?Jak jednoduše zvládnout akutní stres?Jak na pár minut vypnout při práci?Jak se zbavit trémy?Kolik cizích jazyků by měl člověk umět?Jaká je budoucnost angličtiny?Jak sladit život manažera s rodinou?Jak překonat nechutenství k práci?Jak zacházet s utajenými informacemi?