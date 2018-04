Dobrá investice. Jak ji rozpoznat?

Málokdo bude namítat něco proti tvrzení, že například Coca-Cola, Microsoft, Amazon.com nebo Nokia jsou velmi dobrými a úspěšnými společnostmi ve svých oborech. To ale ještě zdaleka neznamená, že jejich akcie jsou stejně dobrými investicemi. Mohou být, ale nemusí. Závisí to čistě na tom, jaká je jejich cena ve srovnání s jejich vnitřní hodnotou. Správný investor se nesmí nechat unést lákavými fakty o těchto a podobných společnostech.



Značka Coca-Cola je snad nejznámější značka na světě. Plechovku coly si můžete koupit úplně kdekoliv, dokonce i v Tibetu v základním táboře pod Mt. Everestem ve výšce přes 5 000 m nad mořem nebo třeba uprostřed tanzanské divočiny. Něčím podobným se nemůže pochlubit žádná jiná společnost. Pravděpodobnost, že by lidé přestali pít colu, je také velmi malá. O dominantním postavení společnosti Microsoft ve svém oboru se denně přesvědčí každý, kdo si pustí počítač nebo si sedne k internetu. Koncept podnikání firmy Amazon.com, její péče o zákazníky, úroveň služeb, propracovanost internetové stránky, to vše je dnes legendární.

Informací, argumentů a dat dokladujících úspěšnost nebo dokonce výjimečnost některých společností, je dostatek. To všechno dohromady ale říká velmi málo o tom, zda akcie těchto společností jsou dobrými investicemi nebo ne. I akcie výjimečných společností mohou být prachmizernými investicemi. Všechno se odvíjí od vztahu mezi cenou a vnitřní hodnotou akcie. Například tržní kapitalizace akcií (součet hodnot všech vydaných akcií společnosti) Amazon.com na začátku roku 1999 dosáhla 30 miliard dolarů. To bylo dvacetkrát více než o rok dříve. Přitom čtvrtletní tržby společnosti dosahovaly jen 250 miliónů dolarů a společnost měla v roce 1998 ztrátu 90 miliónů dolarů. Asi nikdo by dnes nemohl tvrdit, že za takových podmínek byly akcie Amazon.com dobrou investicí. Výborná společnost byla špatnou investicí. Takové spojení bývá velmi časté. Často se však objevují i opačné kombinace. Řadové společnosti, jejichž akcie jsou výborné investice. (Špatným společnostem je lepší se vyhnout téměř bez ohledu na to, jak levné zrovna jejich akcie jsou.) Mezi dobrou společností a dobrou investicí není přímá úměra. To je dobré mít vždy na paměti.

Určitý vztah mezi kvalitou společnosti a vhodností investice ale přece jen existuje. Kvalita společnosti se promítá do vnitřní hodnoty akcie. Ta se ale vždy musí srovnávat s cenou. Teprve pak je možné říct, zda jde taky o dobrou investici.

Problém „dobrá společnost vs. dobrá investice“ se nevztahuje jen na jednotlivé společnosti. Často dochází k záměnám i na úrovni oborů či dokonce celých trhů. Posledních 15 let přineslo nevídaný boom v několika oborech. Především v biotechnologiích, telekomunikacích, internetu a financích. To, že se v telekomunikacích a v oborech spojených s internetem děje něco velkého, viděli všichni. Mnoho investorů pak ale mylně docházelo k závěru, že téměř všechny telekomunikační a internetové společnosti jsou dobrými investicemi. Rozvoj a atraktivita jednoho odvětví ještě neznamená, že akcie společností z daného odvětví jsou dobrými investicemi.

Totéž lze říct o celých trzích. Většina investorů se shodne na tom, že Švýcarsko je země s velkou bankovní a investiční tradicí, s konzervativními bankéři, pevnou měnou, nezávislostí a s kultivovaným podnikatelským prostředím. Soudit však podle toho, že švýcarský akciový trh je automaticky a v každém okamžiku dobrou investicí, je chyba. Může být, ale nemusí. Záleží na tom, jak jsou jeho akcie drahé v porovnání se svými vnitřními hodnotami. Opačným příkladem může být třeba Rusko. Rusko a ruský trh se nemůže pyšnit podobnými charakteristikami jako trh švýcarský, ale přesto během posledních 7 let několikrát nabídl velmi atraktivní a levné investiční příležitosti. Prosperita a bezpečnost (margin of safety) nejsou jedno a totéž. Dobrá společnost se nerovná automaticky dobré investici.