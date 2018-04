Dobrá zpráva: ČSOB míří na pražskou burzu

"Pokud na trh půjdeme, je přirozené, že to bude na pražské burze," dodal šéf ČSOB Pavel Kavánek. V době, kdy řada investorů plánuje stažení akcií z trhu, jako například rakouská Erste akcie České spořitelny, hodnotí obchodníci záměr ČSOB, byť dosud bez konkrétního rozhodnutí, velice pozitivně. "Pro umírající kapitálový trh by to byla velice dobrá zpráva. O akcie bank ve střední a východní Evropě mají investoři velký zájem, protože v nich vidí možnost velkého růstu," soudí Andrea Ferancová ze společnosti Wood & Company.

Potenciál ČSOB potvrzuje i loňský zisk téměř šest miliard korun, z nějž banka přes polovinu vyplatí akcionářům na dividendách: přesně 670 korun na jednu Jak je na tom ČSOB? Počet klientů 3,5 mil. Pobočky* 200 Bankomaty 259 Platební karty 1,4 mil. Zaměstnanci 8 300 Bilanční suma 598 mld. Vklady 417 mld. Úvěry 181 mld. Čistý zisk v r. 2001 5,95 mld. * bez České pošty a Slovenska, údaje k 31.12.2001 tisícikorunovou akcii. "Jsem přesvědčen, že vysoký výkon banky a skupiny bude pokračovat i v příštích letech," uvedl Kavánek. Banka loni pracovala na dokončení fúze s Investiční a Poštovní bankou, což vedlo k vysokému růstu nákladů, téměř o 30 procent. Slučování poboček stálo 340 milionů korun, náklady na odstupné propouštěných zaměstnanců téměř sto milionů a zavedení nového jednotného loga ČSOB přišlo banku na 56 milionů korun.

Zatímco ostatní velké banky ještě pokračují ve snižování počtu zaměstnanců, zhruba o tisícovku ročně, podle Kavánka se s žádným výraznějším propouštěním nepočítá. ČSOB v současné době dokončuje práce na převodu více než 100 miliard rizikových operací po IPB na stát a s belgickým vlastníkem KBC Bank čekají na verdikt znalce J. P. Morgan, který stanoví cenu získané Investiční a Poštovní banky. V obchodní oblasti se banka chce letos zaměřit na poskytování úvěrů, které jí loni na rozdíl od vkladů či počtu klientů poklesly. V souvislosti s připravovanými půjčkami pro malé a střední firmy šéf ČSOB pouze naznačil, že půjde o úvěry s dotovanou úrokovou sazbou.