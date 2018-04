Budujte své dobré jméno, aby lidé nepoptávali službu, ale přímo vás

"Naším nejtvrdším platidlem je uznání a respekt," tvrdí Nassim Taleb, statistik, filozof a autor slavné knihy Černá labuť. Záměrně nemluví o slávě, mediální známosti, ani o osobní značce. Dobré jméno totiž není ani jednou z těchto věcí.

V podnikání na volné noze představuje dobré jméno ustálenou asociaci kvality mezi jménem profesionála a jeho odborností či jádrem podnikání. Jinými slovy, jde o obecně zavedenou představu, že daný profesionál dělá svou práci kvalitně. To je dobré jméno.

Proč reputace nevzniká mávnutím proutku

Zní to možná jednoduše, ale ve skutečnosti je takové dobré jméno velmi složitý, nenapodobitelný fenomén. Nejlépe se to dá ukázat na procesu jeho vzniku:

Když podnikáme na své jméno a děláme svou práci dobře, lidé si o tom časem řeknou. Budou se o nás bavit a porovnávat své zkušenosti. Někteří nás budou chválit a doporučovat, jiní pomlouvat, nebo dokonce napodobovat. Postupem času se naše reputace jednak ustálí, ale také rozšíří. Dobré jméno pak znamená i to, že se o nás baví lidé, které jsme nikdy nepotkali.

Spojení jména a profese ovšem nefunguje pouze jednosměrně, když si lidé při vyslovení našeho jména vybaví i naši odbornost. Opačně to platí stejně pro jednotlivé obory. Kdo se vám například vybaví, když se řekne: Nejlepší zpěvák? Moderátor? Novinář? Místní řezník? Většina z nás už má určitou představu a zkušenost, kdo je v tom či onom oboru dobrý.

A když se dá pár známých do řeči, o čem se nejčastěji baví? Zase o jiných lidech! Má to však jeden háček: nebaví se jen o nás a naší práci. Většinou probírají jiné lidi, v různých souvislostech. Dobré jméno tak vzniká opravdu hodně dlouho. Většinou to chce mnoho let usilovné práce a nespočet mezilidských rozhovorů, aby naše reputace výrazně vzrostla.

Silná reputace sice znamená stabilní přísun nových zakázek, ale trvá roky, než její vliv plně pocítíme. To většině prvopodnikatelů uniká a buď dostatečně nedbají na kvalitu a spokojenost zákazníků, anebo obměňují jádro podnikání a v novém oboru vždy začínají úplně od nuly. Například když byl někdo slušný elektrikář, neznamená to, že z něj bude dobrý finanční poradce, a naopak. Při změně hlavní profese dosavadní dobré jméno z velké části zaniká.

Buďte opravdu dobří alespoň v jedné věci

Panuje poměrně silný, historicky daný předsudek, že jeden člověk může mistrovsky ovládnout pouze jednu profesi. Výjimek by se jistě našla celá řada, ale fakt je, že pro nezávislé profesionály je velmi výhodné zdokonalovat se dlouhodobě v jednom hlavním oboru, a tím umožnit přirozený růst reputace.

Mechanismus vzniku dobrého jména není nějaká novinka moderního marketingu. Naopak, vyvíjel se bezmála tak dlouho jako naše řeč, tedy tisíce let! Lidé se vždy bavili o tom, kdo je na co dobrý, kdo krade či komu co patří, a to se nezmění ani ve 21. století.

Podnikání na volné noze navazuje na starobylou tradici drobných řemesel. Pro moderního nezávislého profesionála tak platí téměř stejné předpoklady úspěchu jako, řekněme, pro svobodného řemeslníka ve starém Římě. Musí umět stejně dobře počítat, předcházet rizikům, pečovat o své zákazníky a odvádět stabilně kvalitní práci, aby zlepšil své příjmy a vyhlídky.

Dobré jméno se nedá nijak ošidit, ani stvořit uměle reklamou apod. Jistě, jeho vývoj se dá ovlivnit usilovnou prací, osvětovou činností nebo tzv. osobním brandingem (základy zde). Ale profesionál musí tak či tak uzrát a prokázat své kvality v dlouhé řadě různorodých situací. Čas prověří každého.

Dobré jméno pak vzniká následně, mimo naši přímou a vědomou kontrolu. To, jak se o nás baví jiní lidé, neovlivníme jinak než tím, že budeme dlouhodobě odvádět výjimečně dobrou práci. Kdo jen hledá rychlé zkratky, ten se spíš ocitne v situaci, kdy je sice známý, ale nikoli uznávaný jako odborník. Jistě byste sami z paměti vylovili dost příkladů.

Dobré jméno jako pilíř kariérní strategie

Dobré jméno se dá vybudovat i v zaměstnání, ale má to své nástrahy. Však víte, jak to obvykle chodí — když se vám něco povede, je to úspěch celé firmy, a když ne, je to vaše osobní selhání. Pro zaměstnance je vždy velkou výzvou budovat své dobré jméno nezávisle na zaměstnavateli. Obvykle se to dlouhodobě daří jen špičkovým expertům, kteří svou odborností ční nad všechny ostatní.

Budování profesní reputace v zaměstnání (nebo pod značkou vlastní firmy) je nicméně možné a vzhledem ke zkracující se době pracovních úvazků i velmi žádoucí. Ale nebojte se, že vystoupením z davu a případnou chybou hned ohrozíte svou pověst natrvalo. Malé chyby či opomenutí vám všichni rádi prominou. Důležitý je celkový, dlouhodobý přínos.

Myslíte, že je dnes důležité budovat si dobré jméno?