Dobré otázky při pohovoru vám zajistí vítězství

Pokud ovšem budete klást otázky, které svědčí o vaší neznalosti potenciálního zaměstnavatele, nebo se budete ptát jen na benefity, také neuspějete.

Až se vás tedy na interview zeptají, zda máte nějaký dotaz, klidně odpovězte: "Ano, mám. Vaše firma mě zaujala a rád bych zde našel pracovní uplatnění, ale je tu několik skutečností, které bych rád věděl…" Pamatujte si ale, že otázky typu: jaký bude můj plat, na jak dlouhou dovolenou budu mít nárok nebo potřebuji flexibilní začátek pracovní doby, protože dojíždím z Berouna, vám kladné body nezajistí. Ne že by odpovědi na tyto otázky nebyly důležité, ale vy se v první fázi musíte soustředit na získání zájmu personalisty.

Na co se ptát a proč?

Požádejte o detailní popis pozice a s ní spojených úkolů (pokud se tak již nestalo v průběhu rozhovoru). Dáváte tím najevo svůj zájem o společnost a o vaše zařazení do pracovního týmu. Zároveň se máte možnost dozvědět o vašich kompetencích a odpovědnosti, nebudete se v případě nástupu divit, co všechno máte za povinnosti.



Je tato pozice nově vytvořená, nebo existuje ve firmě již delší dobu? Touto otázkou zjistíte, zda firma expanduje, nebo zda například hledá náhradu za mateřskou dovolenou.

Zeptejte se, kdo místo zastával dříve a proč se pozice uvolnila. Důležitá otázka, která vám naznačí, zda místo není problematické, dozvíte se, zda nejsou ve firmě mezi lidmi konflikty.



Kdo bude můj přímý nadřízený? Pokud například chcete pracovat v marketingu a váš nadřízený bude obchodní ředitel, vězte, že vaše práce bude pravděpodobně hodně spjata s obchodními výsledky firmy. Pokud ale naopak váš nadřízený bude z oddělení lidských zdrojů, budete mít spíše na starosti interní marketing a spokojenost zaměstnanců.

Zeptejte se, jací budou vaši budoucí kolegové a jak velký jen tým. Pokud jste z předchozího místa odešli kvůli hádkám s kolegy, bude pro vás odpověď velmi důležitá. Zároveň můžete zjistit více o pracovním prostředí či velikosti kanceláří.

Jaké možnosti dalšího rozvoje a vzdělávání společnost nabízí? Tuto otázku je vhodné pokládat až ke konci, jelikož nejprve je třeba ukázat, že vy požadované znalosti a zkušenosti máte a že nehledáte firmu, která vás je od píky naučí. Při rozhovoru o zvyšování kvalifikace je dobré upozornit na vaše přednosti, které nadále pro blaho firmy chcete rozvíjet. Například můžete zdůraznit znalost jazyků či IT s tím, že byste si tyto klíčové dovednosti v rámci firmy rádi zlepšovali.

Budu mít na této pozici později šanci na profesní postup? Dozvíte se, zda pracovníka na vyšší pozici hledá firma externě, nebo interně, a zároveň dáváte najevo, že myslíte na delší kariéru ve společnosti.