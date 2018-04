Dobré pojištění vás ochrání od finanční nouze v případě nemoci

Nechce se vám platit 60 korun za každý den strávený na nemocničním lůžku? Tak si uzavřete pojištění pobytu v nemocnici, které nabízejí jako speciální pojistku zatím dvě pojišťovny.

„Od ledna se na možnost pojistit se na poplatek za pobyt v nemocnici začaly ptát stovky klientů,“ potvrzuje zájem o pojištění hospitalizace Václav Bálek, tiskový mluvčí České pojišťovny, která tuto možnost nabídla jako první. Prodává ji prostřednictvím své dceřiné společnosti ČP Zdraví. Druhou pojišťovnou, kde lze pojistku uzavřit, je Generali Pojišťovna. Od března začne speciální produkt určený k pokrytí regulačního poplatku pod názvem Nemocnice nabízet také Uniqa pojišťovna.

Pojistka vyjde na 80 či 500 korun ročně, rozhodující je věk

Nejlevnější je pojistka pro děti, nejdražší pro lidi starší 55 let. Děti do 18 let vyjde ročně na 84 korun, vyplatí se tedy už i při krátkodobé hospitalizaci dítěte, třeba kvůli operaci krčních mandlí nebo nešikovně zlomené noze. Třicetileté přijde pojištění na 130 až 250 korun, a pokud jste už oslavili padesátku, počítejte, že za pojištění pobytu v nemocnici zaplatíte i 400 korun ročně (přehled cen pojistek najdete na straně E5). Aby se vám tak pojištění třeba v padesáti „vyplatilo“, museli byste v nemocnici strávit alespoň týden v roce. Na druhou stranu, teď pro vás pár stovek nemusí nic znamenat, ale když začnete marodit, budete muset vyjít nejen s nižší nemocenskou než loni, ale navíc nově platit za ošetření a recepty.

Živitelé rodin by měli investovat do lepší pojistky

Platby za pobyt na nemocniční posteli by váš rodinný rozpočet asi nerozhodily, horší je to s propadem příjmu kvůli nízké nemocenské. Zvlášť když musíte každý měsíc z účtu poslat dál například splátku hypotéky. Anebo když je na vašem příjmu závislá celá rodina.

Například při hrubém měsíčním platu 22 000 korun vám stát vyplatí jen 9 720 korun, což je více než o 7 000 korun méně, než činí vaše čistá mzda. Už s platem 24 000 korun dosáhnete na nejvyšší možnou nemocenskou – 10 368 korun za prvních 30 dní. Víc už dávka neroste, bez ohledu na to, jestli berete 30 000, nebo 60 000 korun měsíčně. Když si odečtete svoje běžné měsíční náklady na bydlení a jídlo plus výdaje za doktora, může se vám v době nemoci hodit každá koruna. Zvažte proto, jestli pro vás nebude jistější uzavřít jiný typ pojistky – pojištění denních dávek v pracovní neschopnosti. Je sice dražší, ale pojišťovna vám peníze vyplatí bez ohledu na to, jestli budete marodit v nemocnici, nebo doma.

Pojišťovna vyplatí třeba 1 000 korun denně

Kolik za pojistku zaplatíte, záleží na věku, pohlaví a také na tom, jak vysokou zvolíte denní dávku a od kterého dne nemoci si ji necháte vyplácet. Po dohodě s pojišťovnou to může být nejdřív od 9., nejdéle od 43. dne nemoci. Denní dávka může být 100, ale i 1 000 korun, to záleží i na vás. Nemůžete se však pojistit na tisícovku denně s dvaceti tisíci hrubého. Platí, že příjem z nemocenské a dávek z komerční pojišťovny by neměl být vyšší než vaše běžná výplata. U pojistek na 300 korun denně a více budete muset pojišťovně doložit svoje příjmy. Například 35letého muže vyjde nejlevnější pojistka s denní dávkou 300 korun s plněním od 29. dne nemoci na 2 100 korun ročně, jinde může zaplatit i 4 680 korun.

Nepočítejte však s tím, že dnes skočíte do pojišťovny, od zítřka si vezmete neschopenku a pojišťovna hned začne platit. Nárok na pojistné plnění vzniká až po takzvané čekací lhůtě. Většinou jsou to tři měsíce, výjimkou je úraz. Když si zlomíte nohu, pojišťovna čekací dobu neuplatní a začne platit hned.

Levnějším řešením je úrazové pojištění

O pojistkách se někdy vtipkuje, že jsou jen pro zdravé lidi. Pokud totiž stonáte poměrně často, pojišťovna si vyšší riziko buď napočítá, nebo s vámi odmítne pojistku uzavřít, protože jste pro ni příliš rizikový klient. „Měla jsem uzavřené pojištění denních dávek, ale potom, co jsem dlouhodobě marodila a pojišťovna mi vyplatila poměrně dost peněz, smlouvu vypověděla,“ vypráví Jana Novotná z Pardubic.

Pokud jste na tom podobně, zajímejte se o možnost uzavřít alespoň pojištění denního odškodného pro případ úrazu. Jde o připojištění k úrazové pojistce nebo životnímu pojištění. Denní odškodné sice dostanete jen v případě, že pojistná událost vznikne následkem úrazu, ale je to lepší než nebýt pojištěn vůbec. „Plnění se počítá podle obvyklé doby léčení krát denní dávka, standardně se vyplácí až po skončení léčby,“ upřesňuje Marcela Kotyrová z České asociace pojišťoven. S pojišťovnou se však můžete domluvit na vyplacení zálohy.

Úrazová pojistka je o dost levnější než pojištění denních dávek v pracovní neschopnosti. Může tak být řešením pro rodiny s nižšími příjmy. O ceně pojistky rozhoduje nejen věk, ale také rizikovost vaší profese nebo koníčků. Podle toho vás pojišťovna zařadí do příslušné rizikové skupiny – bývají tři. „Za připojištění denního odškodného pro případ úrazu si zpravidla účtujeme 4,35 koruny ročně za každou korunu, kterou vyplatíme denně. Třísetkorunové denní odškodnění v první rizikové skupině tak klienta vyjde na 1 305 korun ročně,“ vysvětluje Eva Svobodová tisková mluvčí Uniqa pojišťovny.