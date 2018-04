Dobré výsledky akcií pomáhají fondům

Americké akcie si vedly uplynulý týden velmi dobře, což má na svědomí zejména technologický sektor prezentovaný indexem Nasdaq. Počátek týdne byl poznamenán růstem ceny ropy, která v souvislosti s poklesem zásob ropy a pohonných hmot na 29-leté minimum překročila 50 dolarů za barel. Nové maximum tak činí 50,48 dolarů. Trhy se ale prezentovaly nebývalou silou a od úterka se vydaly směrem vzhůru. Již zmiňovaný Nasdaq pak v pátek nastartoval extrémní růst a zakončil týden s přírůstkem 3,35 %.

Česká burza, i přes kratší obchodní týden, zaznamenala v uplynulém týdnu velmi dobré výsledky a po volném dni dosáhl index PX 50 ve středu dokonce desetiletého maxima 876,5 bodů. Tahounem týdne byl opět ČEZ, který ve středu dokonce posílil o 6,5 %, když dosáhl nového maxima na ceně 263 Kč a týden ukončil s růstem 8,7 %. K růstu mu pomohlo mimo jiné zvýšení cílové ceny třemi renomovanými společnostmi na hodnoty 279 Kč – 296 Kč. Na druhé straně mu ale neuškodila zpráva o doporučení italské společnosti Enel jako vítěze tendru na SE, protože byla víceméně očekávána. Velice dobrý výsledek dosáhla také Zentiva (+5,8 %), které zřejmě pomohlo zařazení do indexu CTX na Vídeňské burze.

Uplynulý týden se dařilo také mimoburzovnímu RM-Systému, který ve čtvrtek dosáhl svého historického rekordu 1241,2 bodů. Podobně jako na burze, i tady měl na růstu indexu největší podíl ČEZ, jež dosáhl rekordní hodnoty 261,9 Kč. Index PX-30 nakonec skončil týden o 3,5 % silnější a za čtvrtletí si připsal nárůst dokonce o 29,4 %. Důležitou zprávou z minulého týdne je také ponechání základní úrokové sazby ČNB beze změn na hodnotě 2,5 %.

Akciové trhy sice uplynulý týden pěkně rostly, na výsledcích domácích fondů se to však, podle statistiky Unie investičních společností (UNIS), ve větší míře neprojevilo. Akciovým fondům se sice dařilo lépe než předminulý týden, přesto se ale téměř polovina z nich ocitla v mínusu. Nejhůře na tom byl fond ISČS-Eurotrend (0,34 %). Nejlepší výkonnost z akciových fondů si naproti tomu připsal ISČS Sporotrend (+1,42 %), následovaný fondem ČPI - ropného a energetického průmyslu (+0,80 %).

Oproti předcházejícímu týdnu si nejvíce pohoršily fondy dluhopisové, když většina z nich skončila týden se zápornou výkonností. Nedařilo se fondům ISČS Trendbond (-0,17 %) a ISČS Sporobond (-0,16 %). V plusu skončily pouze čtyři fondy, nejlepší byl fond ČSOB Bond mix (+0,09 %). V mínusu zakončily týden také oba fondy fondů, ISČS-Global trend (-0,60 %), i IKS Fond fondů (-0,05 %).

Fondy peněžního trhu si vedly vcelku dobře a žádný z nich nezaznamenal zápornou výkonnost. Nejlepší byl IKS Peněžní trh (+0,06 %). Z fondů smíšených se nejvíce

dařilo fondům(+1,98 %) a(+1,38 %). Nejhorší týdenní výkonnost pak zaznamenaly fondy(-0,2 %) a(-0,2 %).

Ve statistice čistých prodejů se fondům už druhý týden po sobě dařilo, a připsaly si tak na svoje konto prodeje ve výši 107,8 mil. Kč. Nejvíce se dařilo samozřejmě fondům peněžního trhu s čistými prodeji ve výši 176,6 mil. Kč, k čemuž nejvíce přispívá ISČS Sporoinvest (+166,8 mil. Kč). Druhé nejvyšší čisté prodeje zaznamenaly fondy smíšené a to především zásluhou zajištěného fondu Max – světový garantovaný (+38,7 mil. Kč).

Tyto dva fondy si stabilně připisují nejvyšší týdenní čisté prodeje, což jen dokazuje preferování málo rizikových, nebo zajištěných investic u českých investorů. Obliba akcií a akciových fondů u nás roste jen hodně pomalu. To dokazuje i fakt, že do českých fondů peněžního trhu přiteklo za srpen 713 mil. Kč, kdežto do akciových jen 18 milionů. V USA naopak za srpen dosáhly čisté prodeje akciových fondů 8,2 mld. dolarů, naopak v reakci na zvyšování úrokových sazeb stáhly institucionální investoři z fondů peněžního trhu 14,6 mld. dolarů.

Podobně jako domácí fondy, i fondy společnosti KBC si minulý týden připsaly kladné čisté prodeje, a to v výši 185,2 mil. Kč.

Obchodování podle UNISu

Druh fondu Nejlepší Nejhorší Název fondu Výsledek Název fondu Výsledek Akciové ISČS-SPOROTREND 1,42% ISČS-EUROTREND -0,34% ČPI rop. a energ. 0,80% ČPI farm. a biotech. -0,13% ČPI globál. značek 0,06% Živnobanka-akciový -0,08% Dluhopisové ČSOB Bond Mix 0,09% ISČS-TRENDBOND -0,17% ISČS-BONDINVEST 0,06% ISČS-SPOROBOND -0,16% IKS Plus bondový 0,02% IKS Dluhopisový -0,12% Fondy fondů IKS Fond fondů -0,05% ISČS-GLOBALTREND -0,59% Peněžního trhu IKS Peněžní trh 0,06% ISČS SPOROINVEST 0,04% ČSOB výnosový 0,05% ČPI Peněžní 0,00% Živnobanka-Sporokonto 0,04% Smíšené J&T Opportunity CZK 1,98% ISČS -SPOROMIX 3 -0,20% IKS Balancovaný. 1,38% Živnobanka - růstový -0,20% ČSOB Křišťálový. 0,84% ČSOB Nadační -0,15% Čisté prodeje mil. Kč ISČS-SPOROINVEST 166,8 ISČS-SPOROBOND -41,5 MAX - svět. garant. 38,7 IKS Dluhopisový -37,0 IKS Peněžní trh 11,8 ČSOB Bohatství -7,1

Zdroj: UNIS

Nabídka zajištěných fondů se rozšiřuje

Od 29.9. nabízí společnost ČSOB tři nové zajištěné fondy v české koruně (ČSOB Světový Click+ 13), euru (ČSOB Světový Click+ EUR 2) a americkém dolaru (ČSOB Světový Click+ USD 3). Fondy jsou registrovány v Lucembursku, a jsou součástí otevřeného podílového fondu Fund Partners, SICAV. Správcem fondů je společnost KBC AM. Výše poplatků během upisovacího období, které potrvá do 29.10. bude 2 %, po upisovacím období pak 3 %. Délka trvání fondů je stanovena na 5 let a 5 měsíců. Výnosy fondů jsou připisovány formou tzv. zaklikávání. Investiční období je rozděleno na 5 meziobdobí, ve kterých se výnosy zaklikávají. Na konci investičního horizontu jsou výnosy sečteny a pokud tento součet nedosahuje výše minimálního garantovaného výnosu, je investorovi vyplacena investovaná suma plus minimální garantovaný výnos.

Fond ČSOB Světový Click+ 13 je veden v české koruně a minimální investice činí 10 000 Kč. Výnos fondu je odvozen od vývoje tří světových indexů (40% indexu DJ Eurostoxx 50, 40% indexu S&P 500 a 20% indexu Nikkei 225). Fond garantuje minimální výnos 10 % a maximální zhodnocení je stanoveno na 40 %.

Fond ČSOB Světový Click+ EUR 2 je veden v euru a jeho výnos je odvozen od vývoje indexů DJ Eurostoxx 50 a S&P 500. Minimální investice je stanovena na 1000 euro. Fond garantuje minimální zhodnocení 8 % s možností dosažení maximálně 27,5 %.

Výnosy fondu ČSOB Světový Click+ USD 3 jsou odvozeny od vývoje indexů DJ Eurostoxx 50 a S&P 500 a fond garantuje minimální zhodnocení vevýši 8 %. Maximální zhodnocení je stanoveno na 35 %. Fond je veden v americkém dolaru a minimální investice představuje 1000 dolarů.

Společnost ČSOB tak reaguje na velkou oblibu a poptávku po zajištěných investicích u nás a také na narůstající zájem investorů o zhodnocování prostředků v cizích měnách.

Společnost ČSOB tak reaguje na velkou oblibu a poptávku po zajištěných investicích u nás a také na narůstající zájem investorů o zhodnocování prostředků v cizích měnách.