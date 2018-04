Dobré zboží se musí chválit samo

21:58 , aktualizováno 21:58

Nikdo vám v práci sice nic nevytýká, ale zároveň ani nenaznačuje, že by s vámi počítal na nějaké jiné (samozřejmě vyšší) místo. Vy však máte pocit, že máte na víc. Myslíte si, že byste práci zvládl nejméně tak dobře jako váš kolega, na jehož místo máte zálusk. Jen váš šéf to nevidí. A to se ještě mohou najít spolupracovníci, kteří vám postup ztěžují třeba tím, že vás pomlouvají, vaše zásluhy snižují či vydávají za své. Jak i přes tyto nástrahy dosáhnout povýšení?