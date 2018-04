Dobře zvažte předmanželskou smlouvu: i za cenu pár tisíc se vyplatí řadě typů manželství

Bez ohledu na vůli uzavírat předmanželskou smlouvu musí oba partneři shodně prohlásit, že zvážili úpravu svých budoucích majetkových vztahů, hmotné zajištění rodiny atd. po uzavření manželství. Takové prohlášení se stává součástí písemné žádosti o uzavření manželství. Uzavřením sňatku totiž vedle existujících osobních vlastnictví obou manželů přibude ještě společné jmění manželů (před rokem 1998 bezpodílové spoluvlastnictví manželů).

To, co jste měli před uzavřením sňatku, zůstane pouze vaše

Samotné společné jmění manželů je tvořeno movitým i nemovitým majetkem získaným některým z manželů nebo oběma společně v době trvání manželství s následujícími výjimkami:

• Majetek, který měl jeden z manželů ve vlastnictví již před uzavřením manželství.

• Majetek vydaný v rámci restitucí nebo získaný dědictvím či darem.

• Věci sloužící osobní potřebě nebo výkonu povolání jen jednoho z manželů a majetku nabytého jedním z manželů za majetek náležející do jeho výlučného vlastnictví.

Pozor, zde by měli zbystřit především podnikatelé, respektive jejich manželky nebo manželé. Do společného jmění manželů patří závazky, které některému z manželů nebo oběma společně vznikly za trvání manželství. Tak například závazky z půjčky jednoho z manželů může díky společnému jmění manželů nést na svých bedrech i partner.

Smlouva je dobrý pomocník u podnikatelů a v manželstvích s nerovnými příjmy

Právě problémy při dělení majetku v manželstvích, kde jeden z partnerů dosáhl vysokých příjmů a druhý malých, a naopak v manželstvích, kdy jeden z partnerů nadělal dluhy, vedly ke vzniku předmanželských smluv. Rozsah společného jmění manželů lze smlouvou nejen zúžit, ale v případě shody obou manželů dokonce i rozšířit.

. TIP PRO MANŽELE Samotná smlouva nemusí být nutně uzavírána před vznikem manželství. Je možné ji uzavřít i kdykoli po sňatku, avšak po dobu bez takové smlouvy je společné jmění manželů vymezeno výše uvedenými mantinely.

Samotnou smlouvu většinou připravuje právník a je vždy nutné ji vyhotovit ve formě notářského zápisu. Vlastní obsah smlouvy je omezen pouze tím, že nesmí být v rozporu se zákonem o rodině a několika dalšími platnými právními předpisy. Tato smluvní volnost vychází z jedinečnosti každého manželského svazku, respektive jejich majetkových poměrů a příjmů. Na druhé straně není možné docílit opačného extrému - to znamená dosáhnout úplného zrušení společného jmění manželů. V případě již jednou uzavřené předmanželské smlouvy není problém ji zrušit nebo upravit. K tomuto kroku je opět nutná dohoda obou manželů.

Majetkovou smlouvu lze doporučit především podnikatelům a členům statutárních orgánů. Zbystřit by měli především ti, kteří ručí neomezeně celým svým majetkem – jde o živnostníky, společníky veřejných obchodních společností, komplementáře komanditních společností a také členy statutárních orgánů obchodních společností. Ti ručí celým svým osobním a společným majetkem a v jejich případě se určitě vyplatí přemýšlet o úpravě společného jmění manželů.

Druhou klíčovou skupinou jsou manželství, kdy na jedné straně jeden z manželů přináší do manželství velký majetek (to sice nespadá do SJM, ale je pro právní jistotu vhodné do smlouvy tento majetek vymezit) a druhý je z méně movitých poměrů. A pak samozřejmě o smlouvě mohou přemýšlet ta manželství, kde se příjmy obou manželů liší a v budoucnu asi i lišit budou.

Za smlouvu zaplatíte několik tisíc. Platná začne být s uzavřením sňatku

Jak bylo již výše napsáno, je nutné smlouvu vyhotovit ve formě notářského zápisu. S ním souvisí odměna notáři upravená vyhláškou o odměnách notářů. Výše této odměny se bude pohybovat v řádech několika tisíců. Sice se to může zdát hodně, avšak v kontextu nákladnosti rozvodů jde o zanedbatelné peníze.

Majetková smlouva se zpravidla uzavírá před svatbou. K té v konečném důsledku může a nemusí dojít. Nedojde-li k ní, tak samozřejmě smluvní vztah nemůže nabýt platnosti. Pokud ano, tak od okamžiku svatby začíná existovat i společné jmění manželů.

. Do společného jmění manželů spadají již obdržené svatební dary.

Rozvodové statistiky bohužel hovoří pro předmanželské smlouvy. Více než polovina manželství se u nás rozpadá a v tomto kontextu mají smlouvy tohoto typu svoje opodstatnění. Nezbytnou výbavou by měly být především u podnikatelů a členů statutárních orgánů.