Dobří řidiči na pojistce ušetří

Patříte k polovině řidičů, která si musí nechat na konec roku finanční rezervu, protože bude platit povinné ručení? Tak to pro vás máme dobrou zprávu. Pokud jste nezpůsobili nehodu, zaplatíte příští rok méně než letos. Zaslouží se o to další – nejčastěji pětiprocentní – navýšení bonusu, tedy slevy ze základního pojistného. Ta může dosáhnout celkem až 45 procent u pojišťovny Triglav a 30 procent u dalších pojišťoven. Řidiči, kteří mají nárok na maximální bonus ušetří několik set korun.

Nováčci, kteří budou uzavírat smlouvu o povinném ručení prvně pojišťovny jim napočítají takzvanou základní sazbu, si oproti letošním sazbám u některých pojišťoven, konkrétně České, Allianz, Kooperativy, ČSOB a pojišťovny UNIQA, trochu připlatí.

Plošně, nebo podle regionu?

Statistiky dokazují, že počet nehod záleží na konkrétním regionu. To již většina pojišťoven v sazbách zohledňuje a tam, kde je nehodovost malá, jsou i sazby nižší. ČSOB Pojišťovna pro rok 2006 dále rozšiřuje počet okresů, ve kterých platí řidiči méně než jinde. K dosavadním 35 zvýhodněným okresům přibudou Louny Kroměříž. Detailnější rozdělení trhu podle místa bydliště majitele vozu uplatňují i Allianz, Generali UNIQA. Nově nabízí povinné ručení po telefonu či internetu společnost Callin, která v sazbách rozlišuje řidiče podle bydliště, věku a pohlaví. Česká podnikatelská pojišťovna přichází poprvé se segmentací trhu a bude řidiče dělit podle stáří vozidla, věku řidiče a regionu, v němž jezdí.

Výhodnější sazby přitom připravila pro starší řidiče i auta. Zbylé pojišťovny, Česká pojišťovna, Kooperativa a Triglav, podobné regionální zvýhodnění zatím nenabízejí. Klientům přiznávají jen bonus za bezeškodní průběh. Vybrat mezi pojišťovnami díky komplikovaným kritériím tu pravou, trvá sice delší dobu, ale vaše peněženka to ocení: rozdíly mezi pojistkou mohou být u aut s vyšším obsahem i několik tisíc korun. Novinky? U každé pojišťovny nějaká Pojišťovny se od sebe odlišují nejen způsobem výpočtu sazby povinného ručení, ale také dalšími výhodami, které v rámci pojištění klientům dávají.

Kooperativa přichází s nabídkou živelního pojištění zdarma. To se vztahuje na auto řidiče, který sjednává smlouvu o povinném ručení a pokrývá riziko povodně, záplavy, vichřice, pádu stromu a laviny, blesku či krupobití. Allianz přiznává zase klientům, kteří si uzavřou pojištění po internetu, patnáctiprocentní slevu. Od České pojišťovny dostanou zákazníci zdarma reflexní vestu a ČSOB jim umožňuje uzavřít nově smlouvu po telefonu. Generali pojišťovna dodá klientům kreditní kartu s bonusem 500 korun. UNIQA ke smlouvě přidá jako dárek hasicí sprej.

Některé pojišťovny přiznávají zákazníkům slevu, pokud mají společnou smlouvu pro povinné ručení a havarijní pojištění.

Bonusy vám přiznají, malusy nesledují

Zatímco splátkové firmy, banky i leasingové společnosti mapují problémové klienty a vzájemně si o nich poskytují informace, u pojišťoven takový registr není. „Databáze klientů centrálně spravovaná Českou kanceláří pojistitelů zatím nefunguje, ale připravuje se,“ říká Marek Vích, tiskový mluvčí Kooperativy. Lidé, kteří bourali, proto mohou beztrestně přejít ke konkurenci a tam uzavřít novou pojistku za základní, nikoliv o malusy, tedy přirážky zvýšenou sazbu.

Přejít ke konkurenci je snadné

Spočítali jste si, že u jiné pojišťovny byste měli povinné ručení levnější? Tak s přestupem neotálejte. Je potřeba pojistku písemně vypovědět 6 týdnů před jejím vypršením. Končíli vám tedy 31. prosince, je nejvyšší čas to udělat nejpozději v týdnu do 19. listopadu. Do sedmi dnů od ukončení pojistky je nutné uzavřít novou smlouvu. Získané bonusy se přechodem ke konkurenci neztrácejí, musíte je však doložit potvrzením předchozí pojišťovny.

„Doklad o povinném ručení je potřeba s sebou vozit kvůli policejním kontrolám,“ upozorňuje ředitel odboru povinného ručení České pojišťovny Jiří Jirsa. Kdo se vydá na silnice dokonce bez pojištění, riskuje pokutu ve výši až 20 000 korun a zákaz řízení vozidla až na jeden rok.

