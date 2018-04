Dobrovolně pomáhat se české firmy teprve učí, zaměřují se na ekologii

Dobrovolnictví není mezi Evropany okrajovou záležitostí. Ze studie Eurobarometru vyplývá, že této činnosti se aktivně věnují tři z deseti Evropanů.

A Češi na tom ve srovnání s ostatními národy nejsou vůbec špatně. Třicet procent z nich pomáhá pravidelně v nějaké neziskové organizaci a 38 procent lidí se věnuje takzvanému neformálnímu dobrovolnictví. To je především sousedská výpomoc v podobě nákupů, starání se o zahradu, hlídání dětí.

Firemní dobrovolnictví je teprve "na startu"

Co se ale v České republice teprve rozjíždí, je firemní dobrovolnictví, kdy společnost poskytuje svým zaměstnancům volno na dobrovolnou činnost. "Tento způsob pomoci je populární v západních zemích, v Česku se zatím prosazuje obtížně vzhledem k historicky negativnímu nahlížení na dobrovolnictví z doby komunismu," uvádí se ve zprávě Národního dobrovolnického centra Hestia.

Proto většinu takových projektů v tuzemsku nabízejí spíše firmy se zahraničním vlastníkem. Ty ryze české se k tomu zatím nemají.

Přitom benefit ve formě placeného dne třeba v nějakém dětském domově, kde se pomáhá s úklidem zahrady, pozitivně ovlivňuje image firmy. Zvyšuje se také loajalita a produktivita práce zaměstnanců.

Dalším bonusem je lepší postavení firmy na trhu práce při náboru nových pracovníků. "Také se tím utuží pracovní týmy, lidé mají společný zážitek, odstraní se bariéry mezi jednotlivci i mezi odděleními. A přenesením zaměstnanců do neznámého prostředí se stimuluje inovativní myšlení a podněcuje schopnost učení," vysvětluje ve zprávě předseda Hestie Jiří Tošner.

Dobrovolnická činnost spadá do programů nazývaných Společenská odpovědnost firem. Ty má podle průzkumu fóra Byznys pro společnost celých 80 procent velkých podniků v České republice.

Jen čtyřicet procent firem ovšem zapojuje své zaměstnance do dobrovolnictví. "A dokonce jen deset procent z nich realizuje dlouhodobé komplexní programy, do kterých se mohou zaměstnanci zapojit kdykoliv během roku, a to jak v pracovní době, tak nad její rámec," říká Pavlína Kalousová z Fóra dárců.

Nejžádanější jsou ekologické projekty

Když už firmy vsunou mezi své plány nějaké dobrovolnické projekty, většinou to bývá pomoc v oblasti ekologie. "Dobrovolníci nejčastěji sázejí stromy nebo čistí les. Zájem je také o projekty v sociální oblasti, o pomoc handicapovaným, nemocným nebo seniorům. Až potom následují akce pro děti, buď z dětských domovů, nebo jiných zařízení, kdy pro ně zaměstnanci firem připravují kulturní představení nebo plánují jiné volnočasové aktivity," vyjmenovává Pavlína Kalousová.

Poslední dobou také roste počet projektů, kdy zaměstnanci určitého oddělení poskytují jeden den vybraným nadacím například finanční poradenství či rady, jak vést reklamu.

Na prácechtivé manažery nemusí být neziskovky připravené

Evropský rok dobrovolnictví má mimo jiné zvýšit počet dobrovolníků, samozřejmě i těch firemních. Začít s dobrovolnictvím není těžké. S přípravou firmám pomůže celá řada sdružení. Například právě Hestia pořádá takové kurzy.

Firmy si pochopitelně mohou samy najít nějakou neziskovou organizaci, které chtějí pomoci, ovšem zprostředkovatel má své plusy. Vynaložené peníze v řádech desítek tisíc korun se vyplatí. Neziskové organizace totiž mnohdy nebývají na nával prácechtivých bankéřů či úředníků dobře připraveny a dobrovolnický den tak může provázet pořádný zmatek.

Zprostředkovatel připraví obě strany tak, aby všechno klapalo. Aby zaměstnanci měli dobrý pocit z vykonané práce a lidé z neziskovky se těšili z poskytnuté pomoci.