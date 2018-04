Dobrovolnické tábory v zahraničí

Tábory jsou pro mladé lidi ve věku 14 až 26 let, kteří ve skupině stejně starých lidí ze světa pracují na různých projektech, a navíc se zdokonalí v cizím jazyce. Obvykle je to angličtina, která je „úředním“ jazykem největšího počtu dobrovolnických táborů.

Zájemci si mohu vybírat z různých projektů v mnoha zemích světa. Náplní kempů je obnova venkova, záchrana památek, zlepšení životního prostředí, kulturní a sociální akce, programy i pro sociálně znevýhodněnou mládež a mnoho dalších. „Největší zájem je o přípravu festivalů – ať už hudebních či divadelních. Zájemci chtějí také pracovat s dětmi, hlásí se obecně hodně do projektů spojených s péčí o lidi a životní prostředí,“ říká Eva Hejzlarová z Inexu. Charakter práce však není podle ní často to nejdůležitější. Záleží i na zajímavosti a dostupnosti konkrétního místa. Velkým lákadlem je možnost procvičit si cizí jazyk.

Pobyt a jídlo je zdarma

Každý, kdo se chce podobného pobytu zúčastnit, musí zaplatit zprostředkovatelský poplatek 1800 korun, který však je vratný, pokud se nepodaří pro zájemce najít vhodný projekt. Z účastnického poplatku se platí mimo jiné také úrazové pojištění po dobu trvání projektu. Dobrovolník musí kromě této částky počítat ještě s náklady na dopravu, pojištění a kapesné. „Děti mladší 18 let někdy hradí ještě další poplatky. Ty jsou spojené s většími náklady, které přijetí náctiletých představuje – díky tomu je jejich program zároveň méně pracovní, větší důraz je přikládán právě mezikulturnímu poznávání,“ říká Eva Hejzlarová.

Pracuje se maximálně šest hodin denně, zbytek času věnují účastníci vzájemnému poznávání při různých formách trávení volného času – sportu, výletech apod. Ubytování a strava je zadarmo. Ubytování je přitom spíš jednodušší – spí se ve stanech nebo například v místnostech nějaké obecní budovy, třeba kulturního domu. „S jídlem je to většinou tak, že místní organizace nakoupí podle přání dobrovolníků nějaké suroviny, a ti si ho pak sami připraví. Národní kuchyně se míchají, dobrovolníci neznalí kulinářského umění improvizují,“ vysvětluje Eva Hejzlarová.

Do Afriky nebo do Evropy

Zapíchněte prst do mapy Evropy a téměř s jistotou najdete v té zemi nějaký tábor. „Vyjet za dobrovolnou prací se dá v podstatě kamkoli. Nabízíme jak projekty v evropských zemích od Portugalska po Estonsko, tak i v zemích takzvaného globálního Jihu, to znamená v Africe, například v Botswaně či Mozambiku, v Asii, Číně či Indii i v Jižní Americe. Dobrou spolupráci máme také s USA a Kanadou a také Japonskem a Koreou. Nejvíce projektů uskutečňují největší evropské země: v Německu se dá vybírat z 250 a ve Francii z 300 projektů,“ vysvětluje Eva Hejzlarová z Inexu.



Větší možnost si vybrat mají zájemci nad 18 let. „Pro mladší nabízíme zhruba 300 dobrovolnických projektů, je však mezi nimi rozdíl. Některé jsou určeny jen pro dobrovolníky mezi 14 až 17 lety – například v Estonsku, nejvíce je jich pro mladé lidi nad 17 let. V současné době jsou volná místa ještě na táborech v Německu, Portugalsku a v zemích východní Evropy.



Další informace: www.inexsda.cz