Dobrý dojem udělá osobní dopis

Vedle odměn a vánočních večírků používají manažeři i osobnější metody. Některé zaměstnance čeká hodnotící pohovor o jejich roční práci, jiní takové sdělení dostanou ve speciálním dopisu od šéfa.

Před Vánocemi moc nekritizujte

Zaměstnanci ocení dopis, který šéf napíše přímo jim. Nemělo by to být patrné jen z oslovení, ale z celého textu. Přání k Vánocům se často kombinuje s hodnocením pracovních výsledků. Dobrou motivací je vyzdvihnout přínos zaměstnance pro firmu, schopnosti, kterými převyšuje ostatní. Případná kritika by měla být obalena dvěma pochvalnými pasážemi a formulovaná spíše jako návod, jak některé věci zlepšit. Osobní dopis na konci roku rozhodně není vhodnou příležitostí k vyřizování účtů nebo řešení vážných nedostatků.

Někteří manažeři namítají, že psaní osobních dopisů zabírá zbytečně mnoho času. Firmě podle nich v hektické předvánoční době příliš neprospěje, pokud manažer nedělá dva dny nic jiného. Alternativou jsou krátké vzkazy na univerzálních novoročenkách pro zaměstnance. Ty by neměly být nakoupeny v supermarketu, ale speciálně navrženy. Každý zaměstnanec by měl na novoročence najít aspoň jednu ručně psanou větu, která se vztahuje přímo k němu. Samozřejmostí je vlastnoruční podpis šéfa. Ještě lépe působí, pokud podpis či dokonce krátký osobní vzkaz připojí i hlavní manažer firmy. Zaměstnanci tak dá přinejmenším najevo, že o něm ví.

Verše fungují málokdy

Není nic trapnějšího, než předtištěný text, který se tváří jako hodnocení či pochvala, ale přitom je určený všem zaměstnancům - změní se jen oslovení. Stejně jako novoročenka, kterou se firma prezentuje navenek, by lístečky pro zaměstnance měly mít určitou grafickou úroveň. Pokud je nezpracovává profesionál, je dobré se alespoň držet základních zásad. Pravidlo „méně je více“ platí hlavně na použití barev a různých typů písma. Nehodí se přílišná ozdobnost či snaha o vtip, který zastíní význam sdělení. Katastrofálně většinou dopadají pokusy o poezii, zejména verše o „Ježíškovi“, „andělíčcích“ a „dárečcích“.

Ke vzkazu lze přiložit drobný dárek - bonbony s logem společnosti na obalu či firemní kalendář na následující rok. I ten by měl být zadán profesionálům. Pokud si vezme sekretářka digitální fotoaparát a zachytí sídlo firmy z dvanácti stran, málokdo si její výtvor dobrovolně pověsí na zeď.