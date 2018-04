Dobrý manažer je dobrý herec

Řekněte si v práci o maximum. Čtěte ZDE

Vede, stanovuje směr a vyvolává v lidech touhu se jím vydat. Dokáže popsat svou vizi a vysvětlit důvody, proč se dát do práce. Jeho hlavním zájmem je rozvoj mezilidských vztahů. Umí dodat energii, když je cesta k cíli příliš dlouhá.Řídí, organizuje práci. Dokáže velmi těžký úkol rozdělit na menší, stravitelnější kousky. Stanoví konkrétní cíle. Zodpovídá za to, že lidé vědí, jak jich dosáhnout. Pravidelně je také informuje o tom, jakých výsledků dosahují. Zabezpečuje, aby měli k práci vše, co potřebují, a byli za ni náležitě oceněni.: Dost často pracuje společně s ostatními. V situaci, kdy chybí správní lidé na správných místech, musí přiložit ruku k dílu společně s ostatními členy svého týmu, které za normálních okolností vede nebo řídí.Opravdu dobrý lídr má lidi, se kterými pracuje, skutečně rád. A proto velmi často tráví čas tím, co dělá přítel. Na rozdíl od něho však věnuje více pozornosti jejich pracovním problémům, naslouchá, zajímá se, pomáhá. Ani osobní problémy by však neměly zůstávat úplně bez povšimnutí.Občas a velmi často v menších společnostech je manažer zároveň i majitelem. Typického majitele zajímají zejména čísla - náklady, výnosy a zisk.Herec hraje jednu roli od začátku až do konce hry. Manažer to má obtížnější. Musí umět přepnout z jedné role do druhé podle toho, co právě řeší - buď vést, řídit nebo prostě pracovat s ostatními. A protože manažer je jenom člověk, vždy je jedna role, ve které se cítí přirozeněji, v níž má lepší výsledky než v těch ostatních. Dobrá zpráva je, že manažerem se člověk nerodí a mnoha věcem se dá naučit.