Dobrý odborník není vždy dobrý šéf

Jenže výbornému obchodníkovi často chybějí manažerské dovednosti. Najednou dostane do rukou moc, s níž si neví rady.

Musí řešit spoustu nových úkolů a situací, na které není připraven. Podnik obětoval výsledky výborného obchodníka, ale ještě nemá výborného manažera. Nový šéf může zpočátku pociťovat frustraci, najednou na svou pozici nestačí. Důsledkem jsou zhoršující se výsledky i mezilidské vztahy. Co s tím?

Hlavní je si uvědomit, že manažerská role je naprosto odlišná od role specialisty, například zmiňovaného obchodníka. To musí vzít v úvahu ten, kdo řídící post nabízí, i odborník, který jej přijímá. Manažer totiž zdaleka nemusí být nejlepším odborníkem v týmu. K řízení lidí musí zvládat úplně jiné dovednosti. Bez ohledu na obor působení by si měl umět poradit s náborem nováčků a jejich co nejrychlejším zapracování. Klíčovou dovedností manažera je stanovování konkrétních cílů pro tým i pro jednotlivce. Manažer také nemusí všechno dělat sám, jen ruku v ruce se zodpovědností musí rozdělovat pravomoci.

Jeho důležitým úkolem je postarat se o rozvoj lidí v týmu - přitom se neobejde bez zpětné vazby. Dalšími manažerskými zodpovědnostmi jsou například hodnocení práce a dosažených výsledků, kdy musí být připraven vyslechnout a vypořádat se s rozlišnými názory hodnocených nebo odchody zaměstnanců. Měl by je umět řešit tak, aby pak neměli důvod firmu pomlouvat.

Ideálně by měl šéf-začátečník pracovat nějakou dobu se zkušeným manažerem, který umí své poznatky předávat, a pak si svou novou roli vyzkoušet pod jeho dohledem. Až si bude jistý sám sebou, může se pustit do vedení lidí naplno, bez šrámů na sebevědomí, ke spokojenosti své, týmu i podniku.