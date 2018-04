Dobrý řemeslník musí přemýšlet

Bavil vás učňák?

Určitě. A měl jsem mnohem lepší známky než na základce, protože mě zajímalo, co dělám. Na základce byl můj prospěch spíš dostatečný než dobrý. Nakonec jsem se vypracoval, v Praze jsem měl dost zakázek. Teď už chci klid. Ale když jsem měl práce víc, zjistil jsem, že mezi nejlepší pomocníky patřili lidi z nultého ročníku medicíny. I v řemesle totiž musíte používat hlavu. Jenom šikovné ruce nestačí.

Řekl byste o sobě, že jste bohatý?

To určitě ne. Snažím se být slušný. Tím nechci říct, že bohatý může být jen řemeslník, který lidi natáhne. Ale já už se nechci nějak honit, tvrdě jsem pracoval roky. To mám za sebou. A šidit jsem taky nikdy neměl zapotřebí. Každý můj zákazník má naprostý přehled o fakturách, nechávám po sobě i prázdné pytle od materiálu, aby viděl, co jsem doopravdy spotřeboval.

Vědí vaši zákazníci, že jim podlahu pokládá úřadující mistr republiky?

Někteří, ale moc to neprožívám. Řemeslo je řemeslo, na soutěži jako u klienta. Byl jediný rozdíl. Když na mě kouká při práci zákazník, nevadí mi to. Na mistrovství mě pozorovalo padesát lidí a do toho jsem ještě musel odpovídat na odborné dotazy. To mi pak připadaly i ty soutěžní dva metry docela surové.

Do světa jste se vydal jako mnozí řemeslníci za prací?

Ne. Byl jsem na několikatýdenní zasloužené dovolené v Indii. Do Spojených státech jsem jel na turné s kapelou. Kromě Států jsme byli několik měsíců v Anglii. Díky bubnování jsem se naučil anglicky.

Nakonec jste se usadil na horách. Je docela nezvyklé, když úspěšný řemeslník odejde z Prahy. Nenudíte se tu?

Vůbec ne, kdo chce práci najít, najde ji i tady. Teď mě navíc čeká zas něco nového, půjdu na pilu do Jiřetína. Někdy na podzim bychom tam chtěli začít zpracovávat i dub a buk, aby si okolní truhláři mohli přijet pro dřevo k nám. Protože tady je shánění materiálu oříšek, nic neseženete na jednom místě.

A taky se pobavím, až se bude konat příští ročník lyžařského šampionátu v Liberci. Uspořádám ve stejném období závod dromedárů na Severáku. Jediná podmínka účasti je, že každý přinese pytlík s pískem. Bude to takový protestní happening proti mistrovství. Tady se pomalu nesmí do lesa s koněm a pak sem přijedou bagry pro sníh. To byl strašně neprofesionální přístup a já neprofesionalitu nesnáším.