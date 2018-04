Dobu splatnosti hypotéky volte s rozmyslem

Obecně platí, že čím delší splatnost, tím menší splátka úvěru a obráceně. Pro klienty je samozřejmě dlouhá splatnost, a tedy nízká splátka, na první pohled atraktivní. Jenže každá mince má dvě strany. Čím delší si klient nastaví splatnost úvěru, tím více v konečném důsledku za úvěr zaplatí.





zadání příkladu

Žadatelé: manželé ve věku 25 a 27 let

Výše hypotéky: 2 000 000 korun

Úroková sazba: 5,82 % (srpnový FINCENTRUM HYPOINDEX)

Splatnost: mohou volit od 5 do 45 let



V následující tabulce vidíme, jakým způsobem se mění výše měsíční splátky v závislosti na době splatnosti úvěru. Nejnižší splátka logicky odpovídá 45leté splatnosti úvěru, kde však klienti za celou dobu splatnosti bance zaplatí přes 5,5 milionu korun.



Naopak nejméně klienti zaplatí za úvěr s 5letou splatností, nicméně měsíční splátka ve výši 38 498 korun je pro většinu domácností nad rámec jejich možností. Proto je pro žadatele velice důležité najít jakýsi rovnovážný bod vycházející z klientovy finanční situace.



Součástí tabulky je také celková suma zaplacených poplatků za vedení úvěrového účtu (150 korun/měsíc).

Doba splatnosti v letech Měsíční splátka

(v Kč) Poplatky za vedení účtu

(v Kč)* Celková suma měsíčních splátek

(v Kč)* 5 38 498 9 000 2 309 880 10 22 024 18 000 2 642 880 15 16 683 27 000 3 002 940 20 14 122 36 000 3 389 280 25 12 667 45 000 3 800 100 30 11 761 54 000 4 233 960 35 11 163 63 000 4 688 460 40 10 754 72 000 5 161 920 45 10 468 81 000 5 652 720 Poznámka: Jedná se o zjednodušení, kde není zahrnuta časová hodnota peněz, která se v průběhu času kvůli inflaci snižuje.

Průměrná doba splatnosti hypoték je 25 let

Motivace bank k prodlužování doby splatnosti je jednoznačná. Díky prodloužení splatností úvěru na hypotéku dosáhne větší počet žadatelů, kteří by za dřívějších podmínek na úvěr buď vůbec nedosáhli, nebo by částka, kterou vzhledem ke svým finančním možnostem mohli získat, zdaleka neodpovídala jejich požadavkům a cenám nemovitostí na trhu.

Z pohledu žadatele je nejdůležitější stanovit si, kolik je v rámci rodinného rozpočtu schopen dlouhodobě pohodlně splácet, a na jak velkou částku úvěru tedy dosáhne (lze vycházet z průměrné doby splatnosti hypoték, která se nyní pohybuje kolem 25 let). A teprve až poté se pustit do hledání vhodné nemovitosti.



Klient by měl v každém případě při stanovení doby splatnosti počítat s tím, že hypotéka je dlouhodobá záležitost. V průběhu let se může leccos přihodit a úhrada měsíční splátky může být rázem pro klienta nad jeho možnosti.



Křištálová lupa Důvodů může být hned několik. Ať už se jedná o výpadek pravidelných příjmů domácnosti (mateřská, ztráta zaměstnání, dlouhodobá nemoc apod.) nebo může dojít k nárůstu úrokových sazeb a po skončení doby fixace se tato změna negativně projeví ve výši měsíční splátky.



Klient by měl výše uvedeným událostem předcházet a pro tyto případy si jednak tvořit odpovídající finanční rezervu a jednak si nechat prostor pro případné prodloužení doby splatnosti hypotéky, čímž si sníží výši měsíční splátky. U některých hypoték banky tuto možnost nabízí automaticky, jinde bude záležet na domluvě s bankéřem. Pokud se klient dostane do platební neschopnosti a bude chtít svou situaci řešit, banka mu s největší pravděpodobností vyjde vstříc.



Nabídka bank

České hypoteční banky ještě donedávna nabízely hypotéky s maximálně 30letou splatností. Nicméně tím, jak se hypoteční trh vyvíjel, postupně začaly tuto dobu prodlužovat a drtivá většina bank má nyní v nabídce hypotéky se splatností i 40 let. Výjimkou je, jak už bývá téměř zvykem, mBank, která nabízí splatnost dokonce 45letou.

