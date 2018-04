O daňovou slevu i přeplatek musíte požádat. Finančák sám nic nepošle

„Jistě tušíte, kolik pracujících důchodců je sice nadšených, že mohou nějaké peníze dostat, ale zároveň nešťastných, že si nejsou jisti způsobem jejich vyžádání. Ono již potom v podstatě nejde ani tak o ty peníze, ale o stres, pocit neschopnosti porozumět jak dodatku ve formuláři, tak pokynům k jeho vyplnění,“ svěřila se redakci.

Jak na to? Budeme se věnovat případu, kdy bude penzista podávat dodatečné daňové přiznání, podnikatel, OSVČ - kdo měl příjmy podle § 7, kdo něco pronajímal a měl příjmy podle § 9, kdo měl příležitostné příjmy podle § 10, kdo byl zároveň zaměstnaný (závislá činnost podle § 6), ale podával si daňové přiznání sám a důchodce, který měl v roce 2013 celkový roční důchod vyšší než 288 tisíc korun (příjmy podle § 10). Jak se řeší ostatní možnosti včetně termínů, najdete podrobně zde.

Paní Ivana si k důchodu již léta přivydělává prací v archivu, tedy závislou činností. K tomu má však ještě příjem z pronájmu, proto každý rok sama podává daňové přiznání. V daňovém přiznání za rok 2013 nemohla uplatnit slevu na poplatníka, po sečtení všech příjmů, odečtení nákladů a zaplacených záloh jí vyšel nedoplatek na dani přes 10 tisíc korun, který v březnu zaplatila.

O slevu i přeplatek musíte sami požádat

Ivana se pokusila dodatečné daňové přiznání vyplnit a narazila na pár nejasností. Šla se tedy zeptat na finanční úřad, odpověď úřednice ji však zarazila. „Mám prý po finančním úřadu požadovat 24 840 korun, ovšem s tím, že když jsem již zaplatila 10 335 korun, vrátí mi jen 14 505 korun. Což je částka, kterou by jí stát vracel při uplatnění slevy. Ale kam se podělo těch 10 tisíc, které paní Ivana zaplatila jako nedoplatek na dani?

Vysvětlení je jednoduché. „Paní Ivana o peníze nepřijde, ale musí o ně zvlášť požádat,“ říká daňový poradce Petr Frisch ze společnosti Pro Factum Consulting.

„Slevu na poplatníka a tedy i zaplacenou daň, kterou zaplatila na základě řádného DAP lze uplatnit v rámci vyplnění dodatečného přiznání za rok 2013,“ říká mluvčí Generálního finančního ředitelství Petra Petlachová.

Zdůvodnění pro podání dodatečného DP Poplatník: jméno, adresa, rodné číslo Z důvodu rozhodnutí Ústavního soudu ze dne 22. září 2014 "o zrušení rozhodnutí finančního úřadu, dle něhož nebyla zohledněna základní sleva na dani starobnímu důchodci za rok 2013", podávám daňové přiznání a tuto slevu uplatňuji. Datum, podpis

Kromě toho, že budete muset vyplnit dodatečné daňové přiznání - formulář je stejný, jako když jste vyplňovali formulář řádný - měli byste k formuláři přiložit i podepsané zdůvodnění, proč dodatečné daňové přiznání podáváte. Mělo by být na samostatném papíru. Příklad, jak by mohlo zdůvodnění vypadat, najdete v boxu.

Stranu 1 vyplníte stejně jako u řádného, které jste podávali na jaře, pouze u řádku 03 typ přiznání, zaškrtnete okénko „dodatečné“.

Stranu 2 opíšete podle řádného přiznání, vyplníte tedy všechny příjmy i odečitatelné položky včetně výpočtu daně.

Na straně 3 necháte zaškrtnuté políčko, že jste pobírali starobní důchod, do řádku 64 vepíšete slevu na poplatníka ve výši 24 840 korun. Pozor, pokud pracujete v interaktivní verzi formuláře, ten nemusí být upravený a budete ho muset ošálit - zaškrtnout políčko nepobírám důchod, protože by vám nedovolil dále vepsat slevu. Teprve po vytištění ručně zaškrtnete „ano“.

Nově budete vyplňovat oddíl 6 určený pro dodatečné daňové přiznání.

Do řádku 78 opíšete daňovou povinnost z řádného přiznání a na řádek 79 uvedete nově zjištěnou daňovou povinnost po uplatnění slevy.

Na řádku 80 vyplníte rozdíl mezi těmito dvěma částkami (od řádku 79 odečtete hodnotu na řádku 78), mělo by vám vyjít záporné číslo (částka, kterou požadujete vrátit).

Oddíl 7 poté opíšete podle řádného daňového přiznání.

Na řádku 91 vám vyjde, kolik vám finanční úřad vrátí. Nelekejte se, že tu možná najdete částku nižší, než vyšla na řádku 80. Je to částka, kterou byste dostali zpět v případě, že byste si mohli slevu na poplatníka uplatnit už v řádném daňovém přiznání.

Na straně 4 přidáte do horní tabulky jednu „další přílohu, výše neuvedenou“, ostatní opíšete, doplníte aktuální datum, podepíšete se a ve spodní části formuláře požádáte o vyplacení přeplatku a znovu se podepíšete.

K přiznání pak také přiložíte přílohu podle typu příjmů.

Pokud jste zaplatili daň, jako paní Ivana z našeho příkladu, můžete požádat o vyplacení přeplatku již letos, a to na zvláštní žádosti.

Žádost o vrácení přeplatku na dani z příjmů fyzických osob Podle ustanovení §154 a násl. zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, vás tímto žádám o vrácení přeplatku na dani z příjmů fyzických osob ve výši ..... Kč vzniklého na základě podání přiloženého dodatečného daňového přiznání, a dále o vrácení částky ve výši …….. Kč uhrazené dne ……. na účet Finančního úřadu jako nedoplatek na dani z příjmů fyzických osob v souvislosti s podáním řádného daňového přiznání za rok 2013, který se podáním přiloženého dodatečného daňového přiznání stal vratitelným přeplatkem. Obě částky uhraďte na …………………. (číslo účtu / poštovní poukázkou na adresu).

Podle daňového poradce by paní Ivana mohla také na čtvrté straně daňového formuláře uvést, že žádá o vrácení 24 840 korun (byť jí v přiznání vyšel přeplatek „jen“ 14 505 korun). Když využije interaktivní formulář, bude muset číslo vepsat ručně. „Finanční úřad by měl takovému postupu také vyhovět, protože v okamžiku vyměření dodatečného daňového přiznání bude mít na svém účtu daně z příjmů fyzických osob skutečně vedený přeplatek ve výši 24 840 korun, i když jeho část vznikla až zaplacením původně vypočtené daňové povinnosti v roce 2014,“ vysvětluje Petr Frisch.

A kdy můžete peníze očekávat? „Pro vracení přeplatku na dani, který vznikne po zohlednění slevy, platí standardní lhůta 30 dnů od podání přiznání,“ říká mluvčí Finanční správy Petra Petlachová. Je tu ovšem malá záludnost, lhůta se sice počítá od podání daňového přiznání, ale důležité je také, jaké datum napíšete do dodatečného přiznání, kdy jste zjistili, že daň má být jiná.

„Pokud poplatník zjistil důvod podání například 8. října, je povinen podat dodatečné daňové přiznání do konce měsíce následujícího po měsíci, ve kterém to zjistil. V tomto případě do posledního listopadu (respektive do 1.12., protože 30.11. je neděle). Teprve pak je daň doměřena a běží lhůta pro vrácení přeplatku. Přeplatek by tomuto poplatníkovi měl být tedy vrácen v prosinci,“ dodává Petra Petlachová.