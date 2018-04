Vysoká pokuta za porušení mlčenlivosti? Pozor, co máte ve smlouvě

Pracuji jako obchodní zástupce menší firmy. Jezdím po firmách a nabízím vrtáky. V mé pracovní smlouvě je psáno, že se zavazuji zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech souvisejících s výkonem zaměstnání, a to ještě pět let po skončení pracovního poměru. Jinak hrozí pokuta čtvrt milionu korun. Nyní mám výhodnější nabídku od konkurenční firmy se stejným předmětem podnikání, s podobnou náplní práce. Mám ale obavy, že stávající zaměstnavatel by mohl tuto „konkurenční doložku“ použít.

Dá se usuzovat, že ve vašem případě ovšem nepůjde o konkurenční doložku, ale o povinnost mlčenlivosti, což není totéž. V pracovní smlouvě jste se zavázal dodržovat mlčenlivost o skutečnostech, které se týkaly vaší práce u zaměstnavatele a předmětu činnosti zaměstnavatele. Nevím, zda vzhledem k vaší pracovní pozici a náplni práce je tak široký zákaz na místě.

Ovšem k jeho respektování jste se zavázal podpisem pracovní smlouvy. Zákaz mlčenlivosti zpravidla platí po dobu trvání pracovního poměru a případně i nějakou dobu po jeho skončení. Vy jste se zavázal ho dodržovat dokonce po dobu pěti let po jeho skončení, což je doba rovněž poměrně dlouhá.

Též smluvní pokuta ve výši 250 tisíc korun za každý případ porušení, a to bez ohledu na to, zda jste tím způsobil bývalému zaměstnavateli škodu, se jeví jako neúměrně vysoká. Ovšem smlouva je podepsána.

To jsem tedy udělal pěknou chybu. Ale k novému zaměstnavateli nastoupit mohu?

Protože ve vašem případě nejsou splněny podmínky pro to, aby ujednání, které máte obsaženo v pracovní smlouvě, bylo možno považovat za konkurenční doložku, můžete nastoupit do práce i ke konkurenci, aniž by to pro vás mělo nějaké negativní důsledky. Nicméně v práci pro nového zaměstnavatele byste měl dodržovat mlčenlivost, k níž jste se zavázal u zaměstnavatele současného.

Kdy vlastně jde o konkurenční doložku?

Konkurenční doložka je upravena v zákoníku práce v § 310 a musí splňovat zákonné požadavky a náležitosti. Konkurenční doložku je nutné sjednat písemně a je třeba se dohodnout i na její obsahové náplni, zejména na délce a výši peněžitého vyrovnání.

Konkurenční doložka může být sjednána přímo v pracovní smlouvě, v dodatku k ní, nebo v samostatné dohodě. Ale pozor, její sjednání je možné jen tehdy, lze-li to spravedlivě od zaměstnance požadovat s ohledem na povahu informací, poznatků, znalostí pracovních a technologických postupů.

Další předpoklad je, že zaměstnanec tyto znalosti, informace získal v pracovním poměru u zaměstnavatele, a jejichž využití v činnosti pro konkurenci by mohlo zaměstnavateli závažným způsobem ztížit jeho činnost.

Jak dlouho konkurenční doložka platí?

Obsahem konkurenční doložky je závazek zaměstnance zdržet se výkonu výdělečné činnosti, která by byla předmětem činnosti zaměstnavatele nebo která by k němu měla soutěžní povahu. Zákaz konkurenčního jednání je možno sjednat nejdéle na dobu jednoho roku po skončení pracovního poměru.

To je podstatně kratší doba než mám ve smlouvě já.

A navíc, u konkurenční doložky platí, že zaměstnavatel musí poskytnout zaměstnanci určitou finanční kompenzaci, když povinnosti doložky splní. Jeho výše musí dosahovat nejméně jedné poloviny průměrného měsíčního výdělku za každý měsíc plnění závazku. Peněžní vyrovnání je zpravidla splatné pozadu za měsíční období, je však možno si dohodnout jinou dobu splatnosti.

Je u doložky sjednaná také pokuta?

V dohodě o konkurenční doložce může být sjednána smluvní pokuta za porušení závazku, povinnost to však není. Pokud jde o výši této pokuty, musí být přiměřená povaze a významu sjednaných podmínek zákazu konkurenčního jednání. Zaplacením této částky závazek zaměstnance zanikne a zaměstnanec bude moci již pro konkurenci svobodně pracovat.

A je možné doložku ukončit ?

Ze strany zaměstnavatele je to odstoupením, což je ale možné pouze po dobu trvání pracovního poměru. Ze strany zaměstnance výpovědí, a to v případě, že mu bývalý zaměstnavatel nevyplatil peněžité vyrovnání, nebo část do 15 dnů po jeho splatnosti. Konkurenční doložka v takovém případě zanikne prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi. I ukončení musí být vždy učiněno v písemné formě.

Pro úplnost ještě uvádím, že ustanovení o konkurenční doložce není možné použít na pedagogické pracovníky škol a školských zařízení zřizovaných Ministerstvem školství, krajem, obcí a dobrovolným svazkem obcí, jehož předmětem činnosti jsou úkoly v oblasti školství, a na pedagogické pracovníky v zařízeních sociální služeb.