Dodržujte plán

A to cíl konkrétní; říci si „chci sehnat práci“ nestačí. Zjistěte si, které pracovní pozice jsou ve vašem okrese neobsazené. To se dozvíte například na stránkách ministerstva práce a sociálních věcí (http://portal. mpsv.cz). Na stránkách ministerstva najdete i nabídky rekvalifikačních kurzů. Že neumíte s internetem? Naučte se to. Kdy jindy než právě teď, když na to máte čas?

Svému cíli pak podřiďte i svůj denní plán. Je dobré dodržovat klasický rytmus - pondělí až pátek jsou pracovní dny, o víkendech můžete odpočívat.

Ve všední dny vstávejte vždy v pevně stanovený čas, nerozmazlujte se výjimkami. Snažte se nejen hledat práci, ale být prozatím i maximálně prospěšní své rodině. Starejte se o byt, vařte... Opět: pokud vařit neumíte, můžete se to právě nyní začít učit.

Jestli žijete sami, domluvte si na každý den setkání s příbuzným či kamarádem, jehož názoru si vážíte. Bylo by vám proto stydno setkání na poslední chvíli rušit, stejně jako objevit se na něm neupravený či neúměrně pozdě. To vám pomůže udržet si základní sociální návyky. Obecně se snažte každý den vyrazit mezi lidi.

A vůbec se nestyďte napsat si harmonogram každého dne. Prozatím nemáte pracovní povinnosti, musíte si tedy nějaké stanovit sami. A psaný plán se lépe dodržuje. Může vypadat třeba takto:

07.00 Budíček, ranní hygiena, příprava snídaně

09.00 Do trafiky pro noviny, pak pročítání inzerátů a telefonování na ty vybrané

10.00 Internet: hledání volných míst, mailová korespondence. Nemáte-li internet doma, zajděte do internetové kavárny nebo do knihovny.

11.30 Pohovor v personální agentuře

13.00 Oběd

14.30 Knihovna

16.00 Lekce angličtiny

18.00 Schůzka s přáteli

19.00 Večeře

20.00 Čtení knihy Jak uspět u pohovoru

22.00 Večerní hygiena

23.00 Spánek

Zdá se to být směšné, ale každodenním plánem zabráníte tomu, aby vám dny plynuly bez užitku jeden jako druhý. Snažte se každý den něco nového naučit. A až nastoupíte znovu do práce, nebude vám činit žádný problém zvyknout si opět na nějaký řád - vy jste si totiž neodvykli.