Není však vyloučeno, aby v jednom týdnu zaměstnanec pracoval 30 hodin a v následujícím jen pět hodin. Podstatné je, aby během celé doby, na niž byla dohoda uzavřena, nepřekročil průměr hodin maximální rozsah. Pokud byla dohoda uzavřena na pět týdnů, nesmí být odpracováno více než 100 hodin.

Pokud by byla dohoda uzavřena na dobu neurčitou, nesmí být během roku překročen maximální přípustný rozsah 20 hodin týdně. Dohoda o pracovní činnosti se zpravidla uzavírá na práce, které mají opakující se charakter, nemají „hmatatelný“ výsledek (například výroba či oprava nějaké věci) a které jsou pro zaměstnavatele jen malým nebo příležitostným dílem jejich činnosti.

Dohoda o pracovní činnosti musí být vždy uzavřena písemně, jinak je neplatná. V písemném vyhotovení musí být uveden druh práce, tedy jaká práce bude předmětem činnosti zaměstnance, rozsah práce - musí být tedy stanoveno, jaký je předpokládaný rozsah práce a odměna za vykonanou práci. Zákoník práce nestanoví žádná omezení pro výši odměny za práci na základě dohody o pracovní činnosti. Měla by být uvedena buď konkrétní výše odměny, nebo způsob určení výše odměny, přičemž odměna je splatná v běžných výplatních termínech zaměstnavatele. V dohodě musí být stanovena i doba, na kterou se dohoda uzavírá, a rovněž místo, kde bude zaměstnanec práci vykonávat, přičemž lze dohodnout i práci mimo pracoviště zaměstnavatele. V dohodě mohou být sjednány i další důležité okolnosti. Třeba způsob zrušení dohody o pracovní činnosti nebo to, že zaměstnanec bude k práci používat své vlastní prostředky a jaká mu za to mu bude poskytnuta finanční náhrada.

Dohodu o pracovní činnosti lze vypovědět i bez uvedení důvodu s patnáctidenní výpovědní dobou. Výpovědní doba přitom začíná dnem, ve kterém byla písemná výpověď druhé smluvní straně doručena. Dohodu lze zrušit i dohodou smluvních stran, a je-li tak dohodnuto přímo v dohodě o pracovní činnosti, i okamžitým zrušením.