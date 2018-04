Dohoda o provedení práce se sjednává na konkrétní pracovní úkol, například na vypracování databáze, úklid po stěhování firmy apod. Předpokládaný rozsah práce nesmí být větší než 100 hodin za rok.

Tuto podmínku nelze obejít ani tím, že bude uzavřeno několik na sebe navazujících nebo i zdánlivě nesouvisejících dohod o provedení práce, protože zákoník práce stanoví, že do rozsahu 100 hodin se započítává také doba práce konané zaměstnancem pro zaměstnavatele v témže kalendářním roce na základě jiné dohody o provedení práce.

Je třeba však zdůraznit, že tento „zápočet“ se vztahuje pouze pro vztah zaměstnance k jednomu zaměstnavateli, zaměstnanec může na dohodu o provedení práce pracovat v jednom kalendářním roce pro více zaměstnavatelů, klidně v rozsahu 2000 hodin, nesmí však u žádného z nich pracovat více než 100 hodin ročně. Dohoda o provedení práce může být uzavřena jak písemně, tak ústně; v případě ústního sjednání je vhodné, zejména u pracovních úkolů většího rozsahu, vyhotovit alespoň písemný záznam o uzavření dohody o provedení práce. Dohoda musí konkrétně vymezit pracovní úkol, který má zaměstnanec vykonat. V dohodě musí být sjednána odměna za provedení úkolu a odměna je splatná až po dokončení a odevzdání práce (zaměstnavatel se může se zaměstnancem dohodnout na zaplacení části odměny po předání části práce).

Je vhodné, když je v dohodě stanovena doba, kdy má být úkol proveden. Není-li práce odevzdána v určené době, má zaměstnavatel možnost od dohody odstoupit.

Zaměstnavatel by měl také stanovit předpokládaný rozsah práce, pokud to nevyplývá přímo z pracovního úkolu Zaměstnanec může od dohody o provedení práce odstoupit pouze tehdy, pokud mu zaměstnavatel nevytvořil sjednané pracovní podmínky V případě, že by zaměstnanec před dokončením pracovního úkolu zemřel, pak součástí dědictví bude přiměřená odměna za částečně vykonanou práci, pokud zaměstnavatel může její výsledky použít.