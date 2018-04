Dohoda o zvýšení kvalifikace

Každý z nás by měl v práci dělat jen to, co umí a na co má také vzdělání. Občas se stane, že zaměstnavatel někoho povýší nebo chce povýšit, ale jemu chybí potřebné vzdělání. Firma mu chce zvýšení kvalifikace umožnit, dokonce je i ochotna k tomu vytvořit ideální podmínky. A také si chce zaměstnance "pojistit", aby s novými poznatky za pár týdnů neutekl.