Češi se nechtějí za prací stěhovat. Přesvědčí je jen vyšší mzda či byt

Proč se Čechům nechce stěhovat za prací? „Nehodlám opustit rodinu a přátele,“ reagují někteří. Jiní zase nechtějí měnit dětem školu a další nemohou odejít kvůli starým rodičům. „Podle našich zkušeností bývá dostatečnou motivací pro stěhování jen výrazné navýšení mzdy, nejméně trojnásobně. To však ve většině případů není reálné, takovéto rozdíly na stejných pozicích mezi regiony nejsou,“ uvádí Erik Švarcbach z personálně-poradenské společnosti McROY Czech.

Proto by možná mohla lidi k větší mobilitě motivovat chystaná novinka ministerstva práce a sociálních věcí. To plánuje poskytovat příspěvek ve výši několika tisíc korun měsíčně. Ovšem má to háček. Dávky se budou týkat pouze dosud nezaměstnaných, kteří přijmou práci alespoň deset kilometrů od svého domova.

„Zvažovaná forma není podle mého názoru dobře zvolená. Pro získání příspěvku je nutná smlouva na dobu neurčitou, kterou nyní dává málokterá firma. Příspěvek by navíc směřoval pouze k aktuálně nezaměstnaným. A co ti, kteří již nyní dojíždějí do práce a platí si cesty ze svého?“ ptá se Erik Švarcbach a dodává: „Podle návrhů ministerstva by se jednalo o krátkodobý příspěvek, po jeho skončení by se práce zaměstnanci už nevyplatila. Navrhovaný limit deset kilometrů je dost nízký, tuto vzdálenost například v Praze denně absolvuje většina zaměstnanců.“

V České republice není ve srovnání s Německem možné dojíždět denně za prací autem například 100 kilometrů. Takové přesuny jsou časově i finančně náročné a dopravní infrastruktura není dostatečná. Například v Nizozemsku i dalších zemích Evropy je běžné jezdit rychlovlakem z malého do velkého města denně na velkou vzdálenost. V Česku chybí hustá dálniční síť i rychlovlaky.

Pokud se už někdo pro stěhování rozhodne, většinou míří do Prahy. „Nejčastěji se lidé v rámci Česka stěhují z regionů s vysokou nezaměstnaností, jako jsou Moravskoslezský nebo Ústecký kraj. Jejich nejčastějším cílem je Praha a okolí. Jedná se například o mladé lidi, kteří v Praze studují a v hlavním městě zůstanou pracovat a žít,“ uvádí Erik Švarcbach.

Také některé větší firmy už začaly neochotu Čechů dojíždět za prací nebo se stěhovat řešit. Zaměstnancům poskytují například příspěvek na dopravu nebo pro ně zajišťují dopravu vlastní. Nebo nabízejí takzvaný relokační balíček. Může obsahovat finanční částku dostatečnou na zaplacení nájmu bytu na první měsíce, pomoc s vyhledáním vhodného bydlení nebo možnost firemní půjčky.

Některé firmy si také v rámci získání pracovníků z jiných regionů nebo i zahraničí pronajímají nebo dokonce kupují ubytovací kapacity - ubytovny, penziony, byty.

