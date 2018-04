Dojíždět ano, ale měnit kvůli práci bydliště? To ne

V pondělí ráno jede do Prahy, v pátek v poledne se vrací k rodině do Havířova. Devětačtyřicetiletý stavební inženýr Pavel tak žije už 14 let. V hlavním městě pracuje pro velkou zahraniční stavební firmu a je vlastně spokojený. "Kdyby se mě někdo před pár lety zeptal, jestli jsem takhle ochotný žít, klepal bych si na čelo," říká. Nejenže v Praze vydělává víc, zaměstnání mu také umožnilo pracovat na velkých projektech, což ho baví a k čemuž by se doma nedostal, protože tam se staví minimálně. Nemůže ovšem trávit tolik času s rodinou.

Původně to vypadalo, že v Praze bude jen dva tři, maximálně čtyři roky, než se firma rozjede naplno a otevře si pobočku v Ostravě. Jenže to se dodnes nestalo . "Zvykli jsme si. Teď už v Praze studuje starší syn, za pár let za mnou přijde i dcera. Velmi si vážíme společných chvil. Kdykoliv má rodina volno, sbalí se a přijedou za mnou," vypráví Pavel a dodává: "Na druhou stranu můžu v Praze hodně sportovat, což bych s rodinou asi nestíhal."

Každý desátý Čech se stěhuje

Z průzkumu DIRECT Pojišťovny vyplývá, že se z důvodu změny zaměstnání naposledy stěhoval každý desátý Čech. I tak ovšem stále platí, že kvůli práci lidé nejsou ochotni balit kufry. "Tady to nemá takovou tradici jako třeba v USA," říká Lenka Fornůsková, manažerka zaměstnaneckých vztahů firmy Tesco Stores.

Příklad Pár z Ostravy odešel za prací do Prahy Žena pracuje jako prodavačka .

. V Ostravě vydělávala 10 874 korun měsíčně (asi 9 557 korun čistého).

V Praze dostává 15 449 korun měsíčně (12 698 korun čistého).

Muž pracuje jako seřizovač a obsluha obráběcích strojů .

. V Ostravě vydělával 23 077 korun měsíčně (17 957 korun čistého).

V Praze dostává 27 785 korun měsíčně (21 202 korun čistého).

Pronájem bytu 2+1 v Praze 4 přijde na 9 500 korun měsíčně; podobný v Ostravě-Hrabůvce stojí 7 000 korun měsíčně.

přijde na 9 500 korun měsíčně; podobný v Ostravě-Hrabůvce stojí 7 000 korun měsíčně. Ceny městské hromadné dopravy vyjdou v obou městech stejně, na 550 Kč za měsíc.

Prodavačka si v Praze vydělá o 3 141 korun měsíčně více; seřizovač o 3 245 korun měsíčně více.

Celkem si polepší o 6 386 korun za měsíc. Za bydlení v Praze zaplatí asi o 2 500 korun měsíčně více.

K tomu lze připočíst jednou měsíčně dopravu autem do Ostravy na návštěvu k rodičům: 1 800 korun. Pár vydělá na přestěhování 2 086 korun za měsíc. Pozn.: Mzdy jsou pouze orientační. Zdroj: www.platy-mzdy.cz

Jinak je tomu ovšem u dojíždění do práce. "Tam, kde lidé mají problémy sehnat zaměstnání, si místa váží a jsou svolnější k delší dojezdové době," dodává Fornůsková. Ze zkušeností obchodního řetězce vyplývá, že lidé pracující na nižších pozicích, například v provozech, nejsou tak motivováni za prací dojíždět jako třeba vrcholoví manažeři. To potvrzují i další zaměstnavatelé či personalisté. "Ochotni stěhovat se či dojíždět za prací bývají hlavně lidé s vyšším příjmem, kteří chtějí svým rodinám zachovat určitý standard," dodává Markéta Švédová z personální agentury Recruit CZ.

Z Kolína do Prahy každý den dojíždí Alice Rutková, asistentka finančního ředitele jednoho obchodního řetězce. Do Kolína ji přivedly nižší ceny bytů, práci si tam však zatím hledat nechce. "Jsou tu nižší mzdy i méně pracovních příležitostí," říká. Cesta z nádraží až do kanceláře jí zabere hodinu a čtvrt. "Jízdu vlakem využívám k práci, dělám na počítači nebo si něco studuji," říká. Přiznává ovšem, že večer bývá unavená.

Problémy mají i absolventi

Kvůli práci většinou zvedají kotvy mladí lidé do třiceti let, kteří ještě nemají rodiny. A to především absolventi středních a vysokých škol. "Každoročně jich nabíráme několik desítek, jsou většinou svobodní, bez závazků a jejich chuť přestěhovat se je vyšší," říká Tomáš Zámečník, zástupce personálního ředitele stavební firmy Metrostav. I u nich ve firmě se ovšem setkávají s případy, kdy jsou mladí lidé vázáni na rodinu a region, kde vyrostli, tak silně, že odejít nechtějí, byť připouštějí, že najít tam místo bude složité.

To však není případ pětadvacetileté Jany, prodavačky z Kauflandu. "Nemohli jsme s přítelem najít v Ostravě práci, tak jsme se přestěhovali do Prahy," vypráví, zatímco obsluhuje na kase v jednom z pražských nákupních center. Přítel našel dobře placenou práci u Technických služeb. "Jsme spokojení, pomalu si zařizujeme pronajatý byt, v Ostravě už nás to nebavilo," dodává.

Často se také stěhují odborníci, jejichž zaměstnání je ojedinělé a nechtějí ve své profesní dráze kvůli nedostatku příležitostí "uhnout" jinam. Pak nemají na výběr.

Lidem, kteří jsou starší, mají rodiny a vybudované zázemí, se naopak do stěhování moc nechce. Potvrzuje to i dubnový průzkum agentury STEM. Podle něj by kvůli práci změnilo bydliště 62 procent svobodných nezadaných pracujících lidí, 48 procent těch, kteří žijí s partnery, a 26 procent těch, již jsou ženatí či vdané. "Pokud jsou takoví lidé ochotní pracovat mimo svůj region, většinou dojíždějí, rodinu nechávají doma a vracejí se, když mají volno," dodává Tomáš Zámečník.

Pendlování po Česku jako kariérní postup

V některých firmách stěhování po republice v rámci podniku podporují. Například v Datartu, který prodává elektroniku, rotují po Česku vedoucí prodejen. "Jedním z důvodů je kariérní postup – kolegové se v rámci svého rozvoje posunují na náročnější prodejny.

Dalším může být odchod některého z vedoucích, ne vždy je ho možné nahradit někým, kdo přichází ze zcela jiného prostředí," říká Helena Pleskotová, personální ředitelka firmy. Její slova potvrzují také další odborníci. "I zaměstnavatelé nabízejí lepší podmínky, když je člověk ochoten se stěhovat," doplňuje Markéta Švédová.

Pracovní síla utíká hlavně z Karlovarska

Nejvíce lidí odchází za prací z Karlovarského kraje, pracovníků ubývá také na severní Moravě, kde leží Bruntálsko, okres s nejvyšší nezaměstnaností v Česku. "Mladí a šikovní lidé jdou pracovat jinam," říká Milan Horna, šéf Úřadu práce v Bruntále. "Stačí se podívat v pondělí v půl čtvrté ráno na vlakovou či autobusovou zastávku. Spoje jsou narvané. Stejně jako ty v neděli večer," dodává.

Nejčastěji lidé jezdí za prací do Prahy a Středočeského kraje. Výjimkou není ani sbírání zkušeností v cizině.