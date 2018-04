Dokážete s patřičnou dávkou sebevědomí požádat o vyšší plat?

Přitom nejde o nic jiného, než být po zásluze odměněn za práci, kterou odvádíte. Nečekejte, že váš šéf je natolik osvícený, aby vám sám od sebe pravidelně navyšoval plat. Pokud ovšem seberete odvahu za ním přijít a s pádnými argumenty mu vysvětlit, že zvýšením vašeho platu vlastně vydělá, máte vyhráno.

Než se ale k tomuto kroku odvážíte, vyzkoušejte náš test připravený podle knihy Tajné triky, jak získat vyšší plat. Možná vám napoví, jak to správně "narafičit", aby vaše žádost byla kladně vyřízena.

Správný šéf si jistě dokáže spočítat, že několik tisíc ročně, o které vám navýší plat, se mu několikanásobně vrátí. Co kdyby o vás, dobrého zaměstnance, přišel? Pak by nakonec utratil mnohem víc, když by musel na vaše místo hledat a zapracovat jiného člověka.