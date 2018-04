Dokdy podat daňové přiznání a zaplatit daň?

O datu odevzdání a zaplacení rozhoduje razítko z podatelny finančního úřadu (pokud se přiznání podává a platí přímo na úřadě), razítko z podacího lístku a složenky (když se posílá formulář a peníze poštou) nebo datum odepsání částky z účtu. Pozor: den poslání peněz nemusí být totožný s dnem podání příkazu k úhradě. Pokud je totiž podán odpoledne, provede banka transakci až příští den.

Daňovým přiznáním povinnost nekončí

Kromě daňového přiznání je třeba vyplnit a odeslat také přehled o příjmech a výdajích správě sociálního zabezpečení a poslat ho do 30. dubna - nebo 30. července s daňovým poradcem - a případný nedoplatek dorovnat do osmi dnů od předání formuláře finančnímu úřadu. Zdravotní pojišťovna požaduje zaslat přehled a zaplatit případný dluh do osmi dnů po podání daňového přiznání.

Co si lze odečíst od základu daně:

38 040 korun na poplatníka

23 520 korun na vyživované dítě

47 040 korun, je-li dítě držitelem průkazky ZTP/P

21 720 korun na manželku (manžela), jejíž (jehož) příjmy nepřekročily za rok 38 040 korun 43 440 korun, je-li manželka (manžel) držitelem průkazky ZTP/P 7140 korun, pokud pobíráte částečný invalidní důchod 14 280 korun, pokud pobíráte plný invalidní důchod 50 040 korun, pokud jste držitelem průkazky ZTP/P 11 400 korun, pokud se připravujete soustavně na budoucí povolání studiem nebo výcvikem

dary na dobročinné účely, nejméně 2 procenta ze základu daně, nebo alespoň 1000 korun a nejvýše 10 procent ze základu daně

bezpříspěvkové dárcovství krve, za jeden odběr 2000 korun

úroky z úvěru ze stavebního spoření, hypotéky, splátky penzijního připojištění a životní pojistky

Paušální, nebo skutečné výdaje?

Vést si peněžní deník, podvojné účetnictví, nebo ani jedno a z příjmů si odečíst paušál podle zákona? Rozhodnutí záleží na tom, jaké příjmy a výdaje člověk má a kolik s nimi chce mít starostí. Pokud si například koupí nový počítač, auto či jiné vybavení související s jeho příjmy, bude pro něj finančně výhodnější příjmy a náklady evidovat. Jestliže však naopak má minimum výdajů, může pro něj být lepší snížit si příjmy o paušál. Zároveň si tím i zjednoduší vyplňování daňového přiznání, což v případě letošní formuláře, který je složitější než ten loňský, hraje nezanedbatelnou roli. Tak úplně vás však přeci jen paušál povinnosti vedení evidence nezbaví. Musíte si totiž zaznamenávat příjmy a evidovat pohledávky vzniklé v souvislosti s podnikatelskou nebo jinou samostatnou výdělečnou činností.

Kolik si můžete strhnout z příjmů, použijete-li paušální odpočet:

20 procent z příjmů z pronájmu nemovitosti

25 procent z příjmů ze živnosti, z jiného podnikání podle zvláštních předpisů a z příjmů znalců, tlumočníků, zprostředkovatelů kolektivních sporů a správců konkurzní podstaty

30 procent z příjmů z užití nebo poskytnutí práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, autorských práv včetně práv příbuzných právu autorskému a to včetně příjmů z vydávání, rozmnožování a rozšiřování literárních a jiných děl vlastním nákladem

50 procent z příjmů ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství

25 procent z příjmů z činností předběžného konkurzního zvláštního zástupce správce a vyrovnávacího správce, které nejsou živností ani podnikáním podle zvláštního právního předpisu

v paušálních výdajích jsou zahrnuty veškeré výdaje s výjimkou sociálního a zdravotního pojištění

v paušálních výdajích k příjmům z pronájmu jsou zahrnuty veškeré výdaje včetně zdravotního a sociálního pojištění

Sazba daně z příjmů fyzických osob Základ daně (Kč) Daň 0 až 109 000 15 % 109 200 až 218 400 16 380 Kč + 20 % ze základu přes 109 200 Kč 218 400 až 331 200 38 220 Kč + 25 % ze základu přes 218 400 Kč 331 200 a více 66 420 Kč + 32 % ze základu přes 331 200 Kč

Zálohy na daň

pokud jste v minulém období neplatili daň vyšší než třicet tisíc korun, zálohy se vás netýkají.

poslední daň do 150 tisíc korun: záloha dvakrát ročně zaplacená do 15. června a 15. prosince, a to ve výši 40 procent poslední známé daňové povinnosti

poslední daň přes 150 tisíc korun: záloha čtvrtletně zaplacená do 15. března, 15. června, 15. září a 15. prosince, a to ve výši jedné čtvrtiny poslední známé daňové povinnosti

