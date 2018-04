Které banky otevřou na Silvestra a kdy poslat peníze, aby došly letos

Důvodů, proč někomu zaplatit tak, aby mu peníze přišly ještě ve starém roce, může být víc. Od toho, že jste to prostě slíbili, až po to, že z toho vy sami budete mít nějakou finanční výhodu.

Přinášíme vám několik tipů, kdy můžete na platbě uskutečněné do konce prosince vydělat. Doporučujeme však nenechávat vše úplně na poslední chvíli. Nikdy si nemůžete být jistí, že v rozhodující minutě třeba nespadne internet.

Stavební spořitelny: otevřeno i na Silvestra

Kdo má stavební spoření a neposílá na ně peníze pravidelně každý měsíc, má nárok na státní podporu i ve chvíli, kdy vklad doplatí jednorázově do konce roku. Nejvyšší státní podpora je dva tisíce korun za rok a náleží těm, kdo uloží ročně 20 tisíc korun. Když spoříte měsíčně třeba tisícovku, lze potřebné peníze doplatit.

Kolik přesně, to se klienti ČMSS a Wüstenrot stavební spořitelny dozvědí prostřednictvím internetu pomocí zabezpečeného přístupu na stránkách ústavu, zákazníci Modré pyramidy v internetovém bankovnictví Komerční banky a ti, kdo jsou u Buřinky, na webu České spořitelny. Klientům Raiffeisen stavební spořitelny údaj řeknou na informační lince.

Peníze musí být do konce roku připsány na vašem účtu stavebního spoření, nejvíce času tak budou potřebovat ti, kdo je míní poslat složenkou, měli by tak učinit nejpozději na Štědrý den.

Kdo má finance v hotovosti, může k jejich uložení využít přepážek otevřených opravdu do posledního okamžiku: v Buřince (SSČS) na pobočkách České spořitelny nejpozději 31.12. do 12 hodin, v Lišce (ČMSS) do 31.12. do 14 hodin, v Modré pyramidě na pobočkách Komerční banky do 30.12. do konce pracovní doby. V Raiffeisen stavební spořitelně na pobočce v pražské Koněvově ulici do 31.12. do 14 hodin. Ve Wüstenrot stavební spořitelně na centrále v Praze 4 do 31.12. do půl čtvrté.

Zaslat peníze penzijní společnosti „jen tak“ nestačí

Všechny penzijní společnosti nabízejí službu takzvané daňové optimalizace: kdo si nespoří dost na to, aby plně využil daňovou úsporu, může v prosinci doplatit mimořádně více. Daňové úlevy jsou pro ty, kdo si platí měsíčně 1 001 až 2 000 korun (k první tisícovce totiž dostávají státní příspěvek).

Kolik byste měli doplácet, se dozvíte prostřednictvím internetového portálu své penzijní společnosti, Allianz posílal klientům dopis a Axa SMS. Ušetřit tak můžete až 1 800 korun za rok (daňový základ si snížíte až o 12 tisíc korun a ušetříte daň, kterou byste z nich zaplatili).

Pokud daňový automat nemáte, ještě si ho stihnete s penzijní společností sjednat, jde to i on-line, případně pomohou operátoři call center. Rozhodně neposílejte peníze do penzijní společnosti „jen tak“. Nepřinesly by vám daňovou úsporu, ale předepsaly by se jako předplatné úložek, které máte sjednané.

I penzijní společnost musí mít peníze připsané do konce roku. Ti, kdo chtějí na účet uložit peníze v hotovosti, nebudou tentokrát mířit k přepážce fondu ani jeho mateřské banky. Bude je přijímat takzvaná depozitní banka. Pro PS České spořitelny je to Komerční banka (30.12., 12 hodin), pro ING je to Česká spořitelna (31.12., 12 hodin) a pro Allianz, Axa, PS ČSOB a PS České pojišťovny je to UniCredit Bank (31.12., 12 hodin).

Vyberte si peníze, aniž byste přišli o daňové úlevy

Od roku 2015 se změní podmínka daňových úlev u životního pojištění. Kdo je bude chtít dál využívat, nebude smět z pojistky vybírat žádné peníze, ani ty, které má uložené na takzvaných mimořádných vkladech.

Jestli tedy pojistku máte a mimořádné peníze jste si na ni uložili, máte poslední šanci dostat je beztrestně na svůj běžný účet. V pojišťovně musíte podat žádost a rozhodně to neodkládejte. U většiny ústavů již totiž vypršel termín, kdy garantovaly potřebné vyplacení peněz do konce kalendářního roku 2014. Na druhou stranu pojišťovny ujišťují, že budou-li jejich kapacity stačit, vyjdou ještě klientům vstříc. Důležitá je tedy individuální domluva.

Jestliže naopak patříte k těm, kdo platí nižší pojistné než 12 tisíc korun za rok, ale chtěli byste dosáhnout na celou úsporu (opět 15 procent z 12 tisíc = 1 800 korun), můžete pojišťovně do konce roku poslat mimořádný vklad. O jeho náležitostech se však předem informujte na infolince. Mnohdy mívá mimořádný vklad jiný účet či jiný symbol platby než standardní pojistné. Pojišťovnám vesměs stačí připsání mimořádného vkladu do konce prosince, jen Axa uvedla dřívější termín 23.12. 2014.

Přepážky bank mají striktně zavřeno na Boží hod

Když budete chtít na poslední chvíli poslat peníze v rámci vlastní banky, zvládnete to snadno pomocí internetového bankovnictví ještě na Silvestra. Ale kdybyste si mysleli, že kdykoli, jste na omylu. Air Bank, mBank, Raiffeisenbank a Zuno převedou peníze ještě ve 23:59, Fio ve 23:50 a Česká spořitelna ve 23 hodin. Jinde musíte příkaz zadat dříve: u Sberbank do 11 hodin.

Když budete posílat peníze do jiné banky, musíte to udělat nejpozději 30.12., a to jak elektronicky, tak u přepážky. Kdo zapomene, má šanci připlatit si ještě na Silvestra za expresní platbu, příplatek je od 100 do 300 korun. Pozor však, to že peníze jsou v bance příjemce, neznamená, že jsou připsány na jeho vlastním účtu. Lépe je udělat si rezervu jednoho pracovního dne.

Pokud potřebujete něco řešit v pobočce, určitě to nedělejte 25.12. a 1.1. To mají u všech bankovních přepážek zavřeno. Na Štědrý den a 26. 12. naleznete otevřené přepážky některých bank ve velkých obchodních centrech. A na Silvestra mají banky otevřeno dopoledne.