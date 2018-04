Doklady: Co můžete vyhodit a co raději ne

Jak dlouho bychom měli všemožné doklady archivovat, resp. uchovávat v domácnosti a kdy už nebudou potřeba? Možná až nedostatek místa nám alespoň jednou za čas připomene, že náš byt opravdu není nafukovací a s těmi všemi doklady je nutné konečně už „něco udělat“. Podívali jsme se proto na zcela běžné platby domácnosti, jakými jsou platby nájemného, platby za dodávky tepla, plynu či elektřiny, telefon, poplatky za příjem televizního a rozhlasového vysílání a v neposlední řadě platby daní.

C o říká zákon obecně

Obecnou lhůtou, kterou je možné aplikovat téměř u všech uvedených plateb a položek, je doba tří let. Hovoří se přitom o tzv. promlčecí lhůtě dle občanského zákoníku (zák.č. 40/1964 Sb, ve znění pozdějších předpisů). Jejím marným uplynutím zaniká právo zúčastněných stran domáhat se oprávněných nároků.

K de všude se do tříleté lhůty vejdete

Platby za energie

V případě, že bude např. ve vyúčtování plateb energií něco špatně, mohou vámi řádně uschované doklady pomoci alespoň k rychlejšímu řešení případných nesrovnalostí. Nicméně dodavatelské společnosti uvádějí, že pokud odběratelé své doklady vyhodí, mají příslušné pohyby zaneseny ve svých systémech a mohou tak případné problémy řešit.

Doklady k přiznaným sociálním dávkám a mzdové nároky

Pro doklady k přiznaným sociálním dávkám (dávky sociální podpory, dávky sociální péče) a mzdovým nárokům (např. výplatní pásky) je rovněž tříletá lhůta dostatečná. Pokud totiž nenahlásíte změny ve skutečnostech rozhodných pro nárok na přiznání sociální dávky, může od vás příslušný úřad vyžadovat vrácení dávky až 3 roky zpětně. Tato lhůta je shodná u dávek státní sociální podpory i u dávek sociální péče. Budete-li muset předložit u žádosti o přiznání dávek sociální péče ještě další doklady potvrzující vaši finanční situaci, pak v případě příjmů stačí výplatní pásky za posledních 6 měsíců, doklad o zaplacení nájemného předkládáte aktuální (tedy za měsíc, kdy o dávku žádáte).

Budete-li žádat o dávky sociální podpory, dokládáte příjem pouze za poslední 3 měsíce a za stejné období můžete předkládat i doklady o úhradě jiných poplatků (např. již zmíněného nájemného).



Složenky

Nechávat, nebo nenechávat si ústřižky zaplacených, resp. podaných složenek? Ztratili jste ústřižek a peníze přitom nedorazily tam, kam měly? Nezoufejte. Česká pošta na základě platné legislativy pro účely reklamačního řízení složenky archivuje po dobu jednoho roku. Je možné je tedy do té doby rovněž dohledat. Zákazník musí však svoji tzv. zakázku co nejpřesněji identifikovat, a to nejlépe částkou, označením podací pošty a uvedením co nejpřesnějšího data podání (postačí však i měsíc, kdy byla složenka podána).

V případě, že by Českou poštu oslovila k tomu příslušná instituce, např. soud, jsou pak její pracovníci schopni danou složenku podle ústřižku dohledat až do 10 let ode dne podání. Záleží však přitom také na tom, zda složenka byla, či nebyla vyplacena.

Platby SIPO podléhají shodnému režimu jako složenky.

Doklady ze vztahu pronajímatel versus nájemce

A jak je to s doklady plynoucími ze vztahu pronajímatel versus nájemce? Doporučit lze doklady o úhradě nájemného a služeb spojených s bydlením uschovávat také po dobu nejméně tří let od předložení vyúčtování. Přihlížet je nutné i k případné reklamační lhůtě. Smluvní strany pak mají povinnost zajistit dodržení právních předpisů týkajících se archivace a skartace obecně.

K de všude naopak obecná tříletá lhůta nestačí

Daně

K promlčení možnosti vymáhat daňový nedoplatek dochází po šesti letech po roce, v němž se stal tento nedoplatek splatným. Nelze ovšem zapomínat na to, že po celou dobu by nesměl být učiněn žádný krok k jeho vymožení. Byl-li učiněn, pak se běh promlčecí lhůty přerušuje a počíná běžet nová lhůta po uplynutí kalendářního roku, v němž byl daňový dlužník o tomto úkonu zpraven. Nejpozději lze však vymáhat daňový nedoplatek dokonce až do dvaceti let.

Doklady smluvní a jiné povahy

Doklady smluvní povahy (např. kupní smlouva, nájemní smlouva, dohoda o zřízení věcného břemene apod.), doklady stavební dokumentace a jiné doklady mající podobný význam je vhodné uschovávat po celou dobu, po kterou existuje předmět, k němuž se smlouvy a další dokumentace vztahují.





Co z uvedeného vyplývá? Záleží samozřejmě na rozhodnutí každého z nás, zda bude či nebude doklady související s jeho životní situací a náklady uchovávat, případně po jak dlouhou dobu. Jde o podobný případ, jakým je schovávání účtu za zakoupené zboží. Nicméně je zřejmé, že pro případ nesrovnalostí je vhodné alespoň některé doklady přeci jen po určitou dobu doma „strpět“. Uschované doklady vás mohou ušetřit mnohých nepříjemností.