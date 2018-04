Dokonalá, ale i nebezpečná - směnka

Vyznat se ve všech „směnečných institutech“ není jednoduché, a proto je mnoho lidí, kteří lehkovážným podpisem na směnce přišli o značnou část svých prostředků. Nicméně, nemusíme být smutní, i bankovní instituce s právními odděleními nakoupily či akceptovaly směnky, které byly neplatné či z nich nikdo nebyl zavázán. To by však mělo být již minulostí, neboť v současné době, kdy je směnka opět plnohodnotným nástrojem, by měl znát směnečné právo každý právník i ekonom.

Nejlepší český zákon

Zákon směnečný a šekový je jednou z nejlépe napsaných norem v českém právním řádu. Zákon je již z roku 1950 (účinnost od 1.1.1951) a paradoxně je pod ním podepsán Klement Gottwald - tehdejší vláda zákon nepřijala jako produkt své „osvícenosti“, ale z nutnosti, protože směnky se v té době používaly v zahraničním obchodě,… Ani Směnka je listinný cenný papír obsahující bezpodmínečný příkaz (cizí směnka) nebo bezpodmínečný slib (vlastní směnka) zaplatit částku uvedenou ve směnce, s nímž je spojeno právo na proplacení směnečného peníze. samotný zákon není výtvorem českých právníků, nýbrž je takřka doslova převzat z tzv. Ženevských konvencí, které v roce 1930 harmonizovaly směnečné právo takřka po celém světě (výjimku tvoří např. anglosaské státy – USA, Velká Británie,…).

Co je to směnka?

Ačkoli je směnka známa už několik století, její definici v zákoně bychom marně hledali. můžeme říci, že: "směnka je zákonný cenný papír na řad, jenž je určen svými náležitostmi". Rozlišujeme dva druhy směnek – směnku vlastní a směnku cizí. Oblast směnek je značně široká, a tak nám nezbývá, než se soustředit jen na některé důležité prvky a zajímavosti.

V zákoně je jasně dáno, že směnka je listina. Je však směnka, kterou napíšete v restauraci na stůl nebo na dveře, abyste zaplatili útratu, platná? Bohužel pro vás Náležitosti směnky cizí 1. označení, že jde o směnku (ve vlastním textu listiny) 2. bezpodmínečný příkaz zaplatit určitou peněžitou sumu 3. jméno toho, kdo má platit (směnečníka) 4. údaj splatnosti 5. místo placení 6. komu má být placeno 7. datum a místo vystavení 8. podpis výstavce U směnky vlastní se mění pouze bod č. 2 na "slib" zaplatit a chybí údaje o směnečníkovi ano. Sice asi bude pro hostinského složitější předložit tuto směnku u soudu, aby soudce posoudil, zda má všechny náležitosti, ale vy ze směnky budete zavázáni.

Další nezbytnou podmínkou je to, aby příkaz nebo příslib ve směnce byl bezpodmínečný. Pokud bude ve směnce napsáno: „zaplatím za tuto směnku, za svůj dluh; pokud doručíte stroje; až dojde k dodání zboží…“ směnka se opět stává neplatnou. Mnoho chyb se u směnek dělá i při určení směnečné sumy. Pokud je na směnce více údajů (o směnečné sumě), platí ten, který je nižší, pokud je suma uvedena jak slovy tak čísly, pak platí ta, jež je uvedena slovy. Opět zde docházelo k chybám, kdy se na směnce opakovaly údaje o směnečné sumě vyjádřené číslicí, s tím, že někdo, kdo ji vypisoval, zapomněl na jednu nulu. Rázem se (platí nižší číslo) z deseti milionové směnky stala milionová. Nikoho už nezajímá, že jste dodali zboží za deset milionů, že vám dlužník dluží desetkrát větší částku,…

Směnečná přísnost – každý podpis zavazuje

U směnek platí tzv. „zásada směnečné přísnosti“. Ta má zásadní dopad na fungování směnek. Nejzákladnější je asi to, že směnka musí obsahovat všechny náležitosti dané zákonem. Pokud některou z nich neobsahuje, směnka je neplatná. Ovšem i zde jsou výjimky – v některých případech může být chybějící údaj na směnce nahrazen právní domněnkou (zákonnou fikcí). To v praxi znamená např. to, že pokud na směnce není vyznačen datum splatnosti, platí, že je splatná na viděnou.

Další, pravděpodobně nejpodstatnější, věcí je to, že každý podpis na směnce je zavazující. Pokud se např. pouze podepíšete na líc směnky, někam pod vlastní text, samotný váš podpis (pokud nejste výstavce ani směnečník) znamená, že přebíráte rukojemství za směnečníka – tedy za toho, kdo má platit.

Třetí důležitou věcí je to, že o nárocích vyplývajících ze směnek se rozhoduje ve zkráceném soudním řízení. Soud nezkoumá, zda závazky ze směnky byly splněny, zkoumá pouze to, zda směnka splňuje všechny formální náležitosti. Pokud jsou tyto splněny, soud vydá platební rozkaz, proti kterému můžete do tří dnů od doručení podat námitky. Celá záležitost však netrvá, jako v případě ostatních obchodních sporů, měsíce a roky, nýbrž maximálně týdny.

Jak je to v případě, že někdo cizí napíše váš podpis pod směnku, nebo když někdo k vašemu podpisu směnku „dopíše“? V obou případech na tom nebudete zrovna nejlépe. Důkazní břemeno je v obou případech na vás, a budete to vy, kdo bude muset dokázat, že podpis není pravý, že jste podepsali čistý list papíru, případně, že někdo odstřihl text z horní části papíru, kde byl dole váš podpis a do prázdného místa mezi podpisem a původním textem doplnil směnku. Někdy se také používá tzv. blankosměnka (biankosměnka), což znamená, že některý údaj ve směnce není napsaný a doplní se později. Nejčastěji je to datum vystavení či splatnosti, či směnečná suma. Podepsat blankosměnku je však již čistý „hazard“, nic vám nemůže zaručit, že druhá strana nedopíše do směnky jiné údaje, než na kterých jste se prvotně dohodli. A i když byste mohli namítat, že směnka byla vyplněna s úmyslem vás poškodit (ve zlé víře), pokud by držitel směnku prodal – obvykle je kupujícím advokát druhé strany – a kupující by ji nabyl v dobré víře, musel byste plnit podle toho, co je ve směnce vyplněno. Advokátovi totiž nikdo nedokáže, že směnku nabyl ve zlé víře (a dobrá víra se v tomto případě předpokládá). Vše o směnkách naleznete v zákonu směnečném a šekovém Směnky využívají pro zajištění i různé společnosti, které nabízejí půjčky, rychlé půjčky do druhého dne, různí prodejci, realitní kanceláře, v nedávné době jsme psali o skupinovém nákupu, který rovněž požadoval krytí směnkami (blankosměnkami) –více ZDE. Každopádně doporučení je asi takové – nepodepisujte směnky pokud možno vůbec, když už musíte podepsat směnku ,nechte si ji zkontrolovat od právníka, či mějte absolutní důvěru v druhou stranu (např. banky). Mějte na paměti, že směnky sice ulehčují v některých obchodních transakcích, ale směnka s vaším podpisem v „nepovolaných „ rukou může být pro vás katastrofou. Máte zkušenosti se směnkami? Setkali jste se někdy s tím, že by po vás druhá strana vyžadovala podepsání či vystavení směnky? Těšíme se na vaše zkušenosti.

