Dolar se stále více propadá, cena ropy i kovů závratně roste

Euro si v úterý vůči dolaru opět vytvořilo nové maximum poté, co se poprvé v historii dostalo nad hranici 1,60 USD/EUR a vystoupalo až k úrovni 1,6018 USD/EUR. Příčinou byly zejména jednoznačné vzkazy z úst hlavních představitelů Evropské centrální banky, kteří opět zopakovali svůj tvrdý protiinflační postoj. Proto se nezdá být pravděpodobné, že by úrokové sazby v eurozóně mohly v nejbližší době klesnout.

Druhou příčinou pak byla další nevýrazná data z USA. Spojené státy v úterý zveřejnily výsledky z domácího trhu s bydlením, kde březnové počty prodaných již jednou vlastněných domů opět nastoupily sestupný trend. Zvláště když vyšlo najevo, že se opět zvyšovala (o 1 %) zásoba neprodaných domů.

Americký dolar tak zůstává i nadále velice slabý, což je dáno především výhledem pro americkou ekonomiku, který pro několik příštích měsíců nevěští nic dobrého. Euru by mohla v dalším silnějším růstu začít bránit prohlubující se propast mezi Německem na jedné straně a zeměmi jako Itálie či Španělsko, kterým hrozí prudké zpomalení hospodářského růstu, na straně druhé.

Ve středu zveřejněný průzkum agentury Reuters naznačil, že by Česká národní banka na nadcházejícím zasedání úrokové sazby neměla měnit. Česká koruna se v tomto týdnu vůči euru a dolaru pohybuje bez výraznějších výkyvů. Ve středu večer kurzy činily 15,76 CZK/USD a 25,05 CZK/EUR.



Dolar a útok nigerijských ozbrojenců pomohl ropě k novému rekordu

Ceny komodit se i nadále drží na rekordních úrovních. Důvodem je stále slábnoucí dolar a neutuchající světová poptávka. Ropa si vytvořila nový rekord ve středu, kdy se barel severomořského Brentu prodával za 116,70 dolarů.

Ropa se drží na nových maximech poté, co se ke spekulacím na další slábnutí americké měny a klesajícím zásobám ropy přidává v tomto týdnu i další faktor ženoucí ceny vzhůru, a to problémová situace v Nigérii. Společnost Royal Dutch Shell v úterý oznámila, že nemůže ručit za splnění dubnových a květových dodávek. Důvodem byl útok nigerijských ozbrojenců na dva klíčové ropovody v zemi.

Prorůstově navíc působí také víkendové prohlášení šéfa zemí ropného kartelu OPEC Chakiba Khelila, který znovu popřel, že by existoval důvod ke zvyšování kvót denní těžby, a zdůraznil, že za rostoucí cenou není zvyšující se poptávka, ale spekulativní tlaky, které jsou reakcí na slábnoucí americký dolar.

Posledních sedm dní bylo pro průmyslové kovy velice divokým obdobím. Cenou mědi zahýbala především stávka v dolech chilské společnosti Codelco, která zapříčinila skok v ceně mědi o téměř 420 bodů v první den stávky a 290 bodů v pondělí po negativních zprávách o řešení této krizové situace.

Na druhou stranu však cenu tlačí dolů negativní makroekonomické údaje z USA a především pak nízká poptávka Číny na právě probíhajícím vrcholu sezony. Cena mědi se pohybovala blízko nominálních historických maxim a existuje určitý konsensus, dle kterého se očekává z dlouhodobějšího hlediska pokles kurzu tohoto neželezného kovu.

Další průmyslový kov, cín, v posledních několika dnech opakovaně překonal svá historická maxima. Světové zásoby cínu jsou na minimech od roku 2005 a množí se obavy z dalšího snižování produkčních kvót v Indii, což by způsobilo významný převis poptávky.



Hliník si od začátku dubna drží rostoucí trend, který přiživují špatné statistiky ohledně globální produkce hliníku, jež je nejnižší od loňského července.

Rýže zdražuje a může být i mnohem hůře

Na historických maximech je také cena rýže. Čím dál více světových producentů totiž na tuto komoditu zavádí exportní limity. Ceny v samotných exportérských zemích neúměrně rostou a to vyvolává četné nepokoje. Největší světový vývozce rýže Thajsko zatím exportní limity nezavedlo, nicméně pokud by se tak stalo, způsobilo by to na světovém trhu velkou paniku.

Rýže je základní potravinou pro polovinu lidstva a její cena se od začátku roku více než zdvojnásobila. Ve středu cena činila rekordních 24,46 dolarů za 100 liber, což je přibližně 45 kilogramů.

Na graf vývoje ceny rýže se můžete podívat ZDE

Akcie nemají několik týdnů šanci

Na akciových trzích i nadále dochází ke konsolidaci. Hlavní americký akciový index S&P 500 se drží těsně pod hranicí rezistence 1 400 bodů. Dokud nedojde v americké ekonomice k pozitivnímu obratu, nemůžeme očekávat, že by se tento index mohl výrazně nad touto hranicí pohybovat. Akcie si ovšem na další velký rostoucí trend budou pravděpodobně muset minimálně několik týdnů počkat.