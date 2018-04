Dolar vstal konečně z mrtvých, zlato a ropa zase hlásí po dlouhé době propad

Pátá největší americká investiční banka Bear Stearns se na konci minulého týdne dostala do kritických problémů a americká centrální banka Fed musela zorganizovat záchrannou operaci. O víkendu bylo rozhodnuto. Bear Stearns převezme její kolegyně J. P. Morgan Chase za pouhé dva dolary za akcii.

V úterý zasedala americká centrální banka Fed a rozhodovala o úrokových sazbách. Ben Bernanke nevyslyšel hlasy analytiků, když američtí centrální bankéři snížili úroky o "pouhé“ tři čtvrtiny procentního bodu na 2,25 %, přičemž trhy očekávaly snížení sazeb o celý jeden procentní bod.

Pro americké investory bylo snížení amerických sazeb o pouhé tři čtvrtiny procentního bodu jistým zklamáním, nicméně akcie po zveřejnění tohoto rozhodnutí pokračovaly v růstu, neboť v úterý přišly z americké ekonomiky konečně také první pozitivní zprávy. Výsledky amerických investičních bank Goldman Sachs a Lehman Brothers za poslední čtvrtletí byly lepší, než analytici očekávali. To do jisté míry pomohlo snížit napětí, které finanční trhy v posledních týdnech pociťují.

I přes několik pozitivních zpráv ovšem podle odborníků hrozba recese americké ekonomiky v posledních dnech stále sílí a Mezinárodní měnový fond očekává další významné ztráty finančního sektoru kvůli hypoteční a kreditní krizi. Fond předpokládá, že ztráty bankovního sektoru kvůli investicím do rizikových hypoték mohou dosáhnout až 230 miliard dolarů.

Přes pozitivní výsledky tří prestižních amerických investičních bank finančním trhům dobrá nálada dlouho nevydržela. Přestože akciové trhy ve středu otevřely vůči úterním uzavíracím hodnotám výše, v průběhu dne se trhy propadly do výrazné ztráty. Například hlavní americký akciový index S&P 500 ve středu uzavřel se ztrátou 2,3 %. A zatímco britské akcie oslabily o 0,9 %, české si ve středu naopak připsaly zisk 1,0 %. V průběhu čtvrtečního dopoledne se ovšem evropské akciové indexy dostaly do mírné ztráty.

Z dlouhodobého pohledu připomínají akciové trhy jednoznačně medvědí náladu. Britské akcie spadly na úrovně z konce roku 2005, německé pak na úrovně z konce roku 2006, francouzské akcie podobně jako její britské kolegyně na úrovně z konce roku 2005.

Také pražská burza se dostala na hladinu z konce roku 2006. Podobně jsou na tom americké i asijské akcie. Současná situace vyhovuje krátkodobým spekulantům. Bohužel investoři s dlouhodobějším investičním horizontem zatím nevidí na konec černého tunelu.

Americký dolar na stupni vítězů

Vítězem tohoto týdne je prozatím americký dolar, který jako by vstal z mrtvých. Nejprve se v pondělí dostal na nové historické minimum na úrovni 1,59 dolaru za euro a už ve čtvrtek odpoledne se obchodoval za 1,545 dolaru za euro. Tato situace přímo souvisí se situací na akciových trzích. Pozitivní výsledky amerických bank polekaly spekulanty, kteří drželi pozice proti americkému dolaru. První náznaky zlepšení situace zapříčinily uzavírání měnových pozic a spekulanti se začali zbavovat evropské měny a vraceli se k americkému dolaru.

Koruna dostala zásah

Stejná je také situace u české koruny. Ve čtvrtek v poledne se dolar obchodoval za 16,45 korun, což je oproti pondělku o 50 haléřů výše. Také euro bylo oproti pondělku přibližně o 36 haléřů dražší, když kurz činil 25,44 korun za euro.

Za oslabením české koruny můžeme spatřovat jeden externí a jeden interní důvod. Externím důvodem byly pozitivní zprávy z USA, zejména co se výsledků investičních bank týče. Interním důvodem byla zpráva, že ministr financí Miroslav Kalousek hodlá vládě předložit novou dohodu s ČNB o zmrazení příjmů z privatizace. Idea tohoto kroku spočívá v tom, že příjmy, které vláda za prodaný státní majetek utrží v eurech či dolarech, skončí v devizových rezervách České národní banky.

Měnoví spekulanti počítali s tím, že česká vláda bude chtít převést tyto příjmy do českých korun, což by pochopitelně zvýšilo na Forexu poptávku po české měně a výsledkem by bylo významné posílení české měny. O tento významný impuls na posílení české měny spekulanti patrně přijdou, proto se rozhodli české měny zbavit.

Padala ropa i zlato

Posílení dolaru mělo za následek výrazný propad ceny ropy, když spekulanti podobně jako u amerického dolaru začali uzavírat pozice na další posilování ropy a stahovat svůj kapitál. Cena severomořské ropy Brent tak oproti pondělku poklesla o 7 dolarů na 99,4 dolarů za barel.

Stejně jako ropa i zlato zažilo ze stejného důvodu v tomto týdnu dramatický pád z pondělní úrovně 1 004 dolarů za unci. Ve čtvrtek odpoledne se unce zlata obchodovala za 918 dolarů, což je týdenní pokles o 8,5 %.

Investoři tedy výrazně stahovali svůj kapitál z komoditních trhů, zároveň jej ale příliš nepřelili do trhů akciových. Kam se tedy tyto peníze poděly?

Jednoduchou odpověď dostaneme při pohledu na americkou výnosovou křivku. Ta za poslední týden celá poklesla a navíc nestrměla. Výnos tříměsíčních vládních poukázek oproti minulému týdnu poklesl o neuvěřitelných 88 bazických bodů a dostal se na 0,47 %.

Šestiměsíční a dvouletý výnos se propadl o 38 resp. o 16 bazických bodů. Výnos dluhopisů se pohybuje vůči jejich ceně protisměrně. Je tedy zřejmé, že zejména krátkodobé dluhopisy vlády USA v tomto týdnu prudce vystřelily vzhůru. Akcie si ještě budou muset nějakou dobu počkat. Tato doba ovšem může trvat ještě několik měsíců.