Skromní čeští dolaroví milionáři jezdí v BMW, ti okázalí v Porsche

Průzkum J&T Banky Wealth Report ukázal, že svět milionářů je zejména světem mužů, ženy tvoří jen desetinu. Úspěch mají spojený s Porsche, BMW a Mercedesem. Obdivují Apple a z tuzemských značek mají rádi Škodu, Pilsner Urquell, Budvar či Kofolu.

Kdo jsou dolaroví milionáři v průměru jim je 47 let v ČR a 45 let v SR

majitelé či jednatelé firem: 60 procent v ČR, 71 procent v SR

OSVČ: 10 procent v ČR, 11 procent v SR

zaměstnanci: 14 procent v ČR, 10 procent v SR

Rádi investují do rodiny či svého podnikání

Nikdo z dotazovaných není hráčem, který by riskoval všechny svoje prostředky. V průměru činí rizikové investice 30 procent jejich portfolia (na Slovensku 27 procent). V každém případě nezapomínají investovat do sebe a rodiny či do svého podnikání.

U částek od pěti milionů korun přicházejí na řadu investice do nemovitostí a pozemků. Teprve deset milionů korun je tím pravým odrazovým můstkem pro větší rozložení portfolia a více rizikové investice. Zatímco Češi by kromě pořízení nemovitostí či pozemků investovali více do akcií, Slováci zase do dluhopisů. Při investici 50 milionů vedou jednoznačně nemovitosti či pozemky a půda. Objevují se také bankovní produkty, zlato a drahé kovy či akcie.

Neinvestovat je pro ně také rizikové

Za rizikovou část svých investic považují především akcie, dluhopisy, směnky a obligace či investice do podnikatelského záměru. Překvapivě devět procent českých a 13 procent slovenských dolarových milionářů považuje za rizikové neinvestovat vůbec.

Naopak za nejbezpečnější považují reality, termínované vklady a účty. Obecně se dá říct, že dolarový milionář sleduje ekonomické dění a zajímá se o vývoj domácí ekonomiky. Na začátek roku 2013 tak v Česku předpovídají inflaci ve výši 3,5 procenta, na Slovensku jsou dolaroví milionáři ještě o něco skeptičtější, inflaci na počátku příštího roku tam vidí na úrovni 3,9 procenta.

Většina pomáhá potřebným

Čeští a slovenští dolaroví milionáři si uvědomují, že je potřeba část vydělaných peněz vracet společnosti. A tak drtivá většina přispívá na charitu, přičemž více než polovina z nich pravidelně.

Největší pomoci se dostává dětem, ať již ohroženým či v dětských domovech a SOS vesničkách a lidem se zdravotním handicapem. Podporují také školství, kulturu a vědu. Nezapomínají ani na seniory a výzkum léčby nemocí. V případě jednorázových příspěvků vedou přírodní katastrofy.

Značka úspěchu - německé auto

O průzkumu Průzkum provedla J&T Banka ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd v únoru až dubnu 2012.

Cílem bylo zmapovat investiční chování a životní styl dolarových milionářů, tedy těch, jejichž disponibilní majetek má hodnotu minimálně 18 milionů korun v České republice nebo 730 tisíc eur na Slovensku.

Do průzkumu se zapojilo celkem 175 respondentů z řad dolarových milionářů (120 Čechů a 55 Slováků).

Dolaroví milionáři si rádi dopřejí značkové věci. Rozhodující je kvalita a spolehlivost. Jaké značky u nich vedou a které považují za symbol úspěchu? V určitých oblastech jako například móda, symboly úspěchu podle dolarového milionáře neplatí. Tři čtvrtiny z nich tak nedokázalo označit konkrétní oděvní značku, kterou mají spojenou s úspěchem. Vysvětlení je jednoduché, luxusní oblečení je v určité míře dostupné i širším vrstvám na rozdíl od drahých automobilů, proto je jako symbol bohatství neúčinné.

Jedinou kategorií, kde dokázala nadpoloviční většina respondentů určit značky, které berou za symbol úspěchu, jsou automobily. Zdá se, že auty úspěšných jsou především německé vozy, když se na prvních příčkách českých milionářů umístily značky Porsche, BMW a Mercedes. Na Slovensku to byl jednoznačně Mercedes, více do popředí se tam také dere Bentley, který v Česku označila pouze tři procenta respondentů.

Žijí skromně, nebo okázale?

Nakolik dolaroví milionáři dávají své bohatství na odiv? České milionáře nejlépe rozděluje, jak se staví k výroku: "Snažím se žít skromně navzdory svým finančním možnostem."

Milionářů, které je možné nazvat jako "okázalé", je 39 procent. Jeho prototypem je 45letý muž, který o něco více riskuje a nejvíce ho pálí podmínky pro podnikání. Bohatství spojuje s Porsche. Preferuje zahraniční značky. Pokud by měl označit nějakou českou, pak je to Mattoni či Becherovka.

"Skromní" milionáři jsou o trochu starší, je jim průměrně 48 let, a daleko větší zastoupení zde mají vedoucí pracovníci v roli zaměstnance. Častěji si udělají radost pořízením dárku pro své blízké. Úspěch spojují s BMW a ztotožňují se s heslem: "Dávat najevo, že na to mám, není můj styl."